Il preordine di uno degli accessori più desiderati dell’anno era praticamente introvabile da settimane, complici le scorte polverizzate in pochi minuti su Amazon e la corsa all’acquisto scatenata dai fan di Grand Theft Auto VI. Ora Controller wireless DualSense Grand Theft Auto VI Bianco Edizione limitata torna finalmente disponibile per il preordine, questa volta su Unieuro, al prezzo ufficiale di 84,99€. Chi aveva perso l’occasione su altri store ha una nuova finestra per assicurarsi l’esclusiva prima del lancio del 19 novembre 2026. Vediamo nel dettaglio cosa rende speciale questo controller e come approfittare della nuova disponibilità.

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DualSense GTA VI, quando l’estetica di Vice City incontra l’hardware PS5

Nato dalla collaborazione tra Sony Interactive Entertainment e Rockstar Games, questo DualSense celebra il lancio di Grand Theft Auto VI con un design che rievoca Vice City all’alba: sabbie bianche, cieli pastello e un tocco glamour che richiama l’atmosfera rilassata della città. Il dettaglio più distintivo riguarda la plastica inferiore, quella che avvolge gli stick analogici e parte delle impugnature, realizzata in un particolare viola glitterato cangiante che gioca con la luce creando riflessi sempre diversi.

Non mancano i tocchi tematici: incisioni a forma di foglia di palma modellate direttamente sulle impugnature e il logo ufficiale del gioco serigrafato sul touchpad, elementi che rendono questa edizione limitata immediatamente riconoscibile rispetto al DualSense standard.

Dal punto di vista funzionale, il controller non introduce novità hardware ma mantiene intatta tutta la qualità della gamma DualSense:

Trigger adattivi dinamici , perfetti per rendere ogni azione più realistica, dalla tensione di una corda alla frenata di un’auto da corsa

, perfetti per rendere ogni azione più realistica, dalla tensione di una corda alla frenata di un’auto da corsa Feedback aptico avanzato per un’immersione sensoriale superiore

per un’immersione sensoriale superiore Microfono integrato per chattare con gli amici senza cuffie aggiuntive

per chattare con gli amici senza cuffie aggiuntive Compatibilità estesa con PC, Mac e dispositivi Apple tramite PS Remote Play

con PC, Mac e dispositivi Apple tramite PS Remote Play Supporto a touchpad e sensore di movimento, oltre a migliaia di titoli controller-compatibili incluso Apple Arcade

Va precisato che il controller non è retrocompatibile con PS4, ma resta pienamente funzionale su PlayStation 5 e su tutti i dispositivi che supportano lo streaming remoto. Si tratta quindi di un accessorio pensato soprattutto per collezionisti e fan di lunga data del franchise, che uniscono alla qualità tecnica consolidata del DualSense un’estetica esclusiva e irripetibile legata a uno dei titoli più attesi dell’anno.

Preordine riaperto su unieuro, stesso prezzo di listino

Dopo gli esauriti registrati su più store, inclusi colossi come Best Buy e Target a livello internazionale, Controller wireless DualSense Grand Theft Auto VI Bianco Edizione limitata è ora prenotabile su Unieuro al prezzo di 84,99€, lo stesso del listino ufficiale annunciato da Sony. Non si tratta quindi di uno sconto, ma di un’occasione concreta per chi non è riuscito ad accaparrarsi il controller altrove, considerata l’elevata domanda e le scorte limitate che hanno caratterizzato questa edizione fin dal suo annuncio.

La consegna è prevista in concomitanza con il lancio di Grand Theft Auto VI, fissato per il 19 novembre 2026. Vista la velocità con cui le unità sono andate esaurite su altri canali, conviene non aspettare troppo per bloccare il proprio preordine.

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