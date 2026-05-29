Intel ha annunciato ufficialmente i nuovi processori Intel Arc G-Series, una nuova famiglia di chip progettata e ottimizzata per il gaming handheld di nuova generazione. Anche in questo caso l’annuncio arriva in vista del Computex 2026, con una nuova piattaforma che debutta con le soluzioni Intel Arc G3 e Intel Arc G3 Extreme, pensate per offrire prestazioni elevate, consumi ottimizzati e maggiore autonomia sulle console portatili basate su Windows 11.

La nuova gamma rappresenta uno dei principali tasselli della strategia Intel dedicata al gaming portatile e nasce dall’evoluzione dell’architettura Intel Core Ultra Series 3, conosciuta internamente con il nome in codice Panther Lake. Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Intel Arc G-Series: prestazioni da gaming PC in formato handheld

Con Intel Arc G-Series, l’azienda di Santa Clara punta a ridurre ulteriormente il divario tra console portatili e notebook gaming tradizionali. I nuovi processori sono infatti progettati specificamente per dispositivi handheld, con configurazioni ottimizzate per efficienza energetica, gestione termica avanzata e autonomia.

Nel suo comunicato ufficiale, Intel sottolinea di aver lavorato a stretto contatto con produttori hardware e sviluppatori software per garantire compatibilità estesa e prestazioni elevate già al lancio. In tale contesto, Intel conferma che i primi dispositivi confermati con Intel Arc G-Series saranno: Acer Predator Atlas 8, MSI Claw 8 EX AI+ e OneXPlayer; le prime commercializzazioni inizieranno da giugno 2026.

I nuovi processori Intel Arc G-Series possono essere abbinati a grafica fino a Intel Arc B390 basata sulla nuova architettura Xe3; una piattaforma che conosciamo bene e fornisce supporto a:

Ray tracing hardware in tempo reale

Intel XeSS 3

XeSS Multi-Frame Generation

Xe Low Latency

L’obiettivo è offrire frame rate elevati e gameplay più fluido anche nei titoli AAA più impegnativi, mantenendo consumi compatibili con il formato handheld. Intel continua inoltre a garantire driver Day-0 per ottimizzare prestazioni e compatibilità sin dal day one dei nuovi giochi.

Intel XeSS 3: upscaling AI, frame generation e minore latenza

Grande attenzione è stata dedicata alle tecnologie AI gaming integrate nella piattaforma, con grande risalto ovviamente per Intel XeSS 3, provato tra l’altro anche nel nostro approfondimento dedicato. Intel XeSS 3 si compone di tre componenti principali:

XeSS Super Resolution: upscaling basato su AI per incrementare le prestazioni senza sacrificare la qualità visiva

XeSS Multi-Frame Generation: generazione di frame intermedi per migliorare fluidità e frame rate percepito

Xe Low Latency: tecnologia progettata per ridurre la latenza degli input e aumentare la reattività nei giochi competitivi

Architettura, XBOX Mode e connettività

Le soluzioni Intel Arc G-Series utilizzano una configurazione CPU composta da 2 P-Core, 8 E-Core e 4 LP E-Core; i chip sono prodotti con processo produttivo Intel 18A, il nodo più avanzato sviluppato e prodotto negli Stati Uniti secondo quanto dichiarato dall’azienda. Intel ha ottimizzato l’intera piattaforma per mantenere bassi i consumi durante il gaming in mobilità, puntando su sessioni di gioco più lunghe senza compromettere le prestazioni.

Tra le novità software troviamo anche il supporto alla nuova XBOX Mode di Windows 11, una modalità fullscreen ottimizzata per controller che unifica la libreria giochi installata sul dispositivo; il produttore introduce inoltre Intel Precompiled Shaders, sistema che scarica shader precompilati dal cloud Intel per ridurre tempi di caricamento e compilazione nei giochi supportati.

Sul fronte connettività invece, Intel Arc G-Series integra Wi-Fi 7, doppio Bluetooth 6, Thunderbolt 4, supporto Thunderbolt Share e una banda fino a 40 Gbps; ne consegue che le nuove piattaforme handheld potranno quindi supportare GPU esterne, docking station, storage ad alta velocità e trasferimenti rapidi di grandi librerie di gioco.

Intel Arc G-Series: disponibilità

Intel presenterà ulteriori dettagli sui nuovi processori Arc G3 proprio in occasione del Computex 2026; i primi dispositivi handheld basati su Intel Arc G-Series arriveranno sul mercato a partire da giugno 2026, con disponibilità più ampia nel corso dell’anno.