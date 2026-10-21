AMD potrebbe ampliare la famiglia Ryzen AI 400 con un processore capace di distinguersi dai modelli già disponibili per una scelta precisa, ovvero mantenere una grafica integrata di fascia alta, riducendo però il numero di core della CPU. Le indiscrezioni riguardano l’inedito Ryzen AI 7 HX 455, chip non ancora annunciato ufficialmente che, secondo le informazioni riportate dal leaker Golden Pig Upgrade Pack, potrebbe combinare 8 core, 16 thread e una GPU integrata con 16 Compute Unit.

Se le specifiche venissero confermate, AMD avrebbe a disposizione una nuova opzione per i notebook che puntano su prestazioni grafiche integrate elevate, senza dover necessariamente ricorrere a un processore con 12 core. Il modello si collocherebbe nella famiglia Gorgon Point, accanto ai Ryzen AI 9 HX 475 e HX 470, con una configurazione che sulla carta potrebbe risultare particolarmente interessante anche per il gaming leggero e le attività grafiche.

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AMD Ryzen AI 7 HX 455: ecco le specifiche tecniche emerse

Stando alle informazioni circolate sulla rete, il Ryzen AI 7 HX 455 dovrebbe integrare 8 core e 16 thread, affiancati da 24 MB di cache L3; l’elemento più interessante riguarda però la parte grafica, costituita da una Radeon 890M con 16 Compute Unit, ossia la stessa configurazione integrata nei due Ryzen AI 9 HX di punta della gamma mobile.

La differenza rispetto al Ryzen AI 7 450, già presente nel catalogo AMD, sarebbe quindi significativa soprattutto sul fronte della GPU; quest’ultimo utilizza infatti una Radeon 860M con 8 Compute Unit e 16 MB di cache L3, mentre il presunto HX 455 raddoppierebbe le unità di calcolo grafiche e aumenterebbe anche la cache L3 a 24 MB, avvicinandosi sotto questo aspetto ai modelli di fascia più alta.

Naturalmente, il numero di Compute Unit da solo non basta per stabilire quanto sarà veloce la GPU nella pratica; frequenze operative, limiti energetici e configurazione della memoria del notebook avranno un ruolo determinante, soprattutto nei giochi e nei carichi grafici più impegnativi. Al momento non sono stati indicati valori attendibili per le frequenze di CPU e GPU, per le prestazioni della NPU o per il consumo energetico del nuovo processore, quindi intuirete che non è quindi possibile effettuare un confronto prestazionale concreto con i modelli già disponibili.

Una Radeon 890M abbinata a meno core CPU

L’eventuale arrivo del Ryzen AI 7 HX 455 permetterebbe ad AMD di differenziare maggiormente la propria offerta. I Ryzen AI 9 HX 475 e HX 470 dispongono entrambi di 12 core e 24 thread, mentre il nuovo modello scenderebbe a 8 core e 16 thread, conservando sulla carta la stessa configurazione grafica da 16 Compute Unit, con tutti i vantaggi del caso rispetto alla meno potente 860M.

Il posizionamento potrebbe dunque essere quello di un’alternativa meno costosa ai processori di fascia più alta, soprattutto per i produttori interessati a realizzare notebook con una buona componente grafica integrata; si tratta, tuttavia, di un’ipotesi in quanto ribadiamo che la stessa AMD non ha ancora comunicato prezzo, disponibilità o collocazione commerciale del chip.

La configurazione ricorda per certi aspetti anche quella del Ryzen Z2 Extreme, utilizzato nei dispositivi portatili da gaming, che combina 8 core CPU con una GPU da 16 Compute Unit basata su architettura RDNA 3.5; il Ryzen AI 7 HX 455 avrebbe però, secondo le indiscrezioni, una cache L3 superiore, con 24 MB contro i 16 MB di Z2 Extreme.

Il confronto resta comunque indicativo, perché i due processori appartengono a segmenti differenti e possono essere configurati con limiti di potenza e frequenze molto diversi.

AMD Ryzen AI 400: la gamma per notebook AI sale a 10 modelli

Il Ryzen AI 7 HX 455 andrebbe ad ampliare una famiglia che comprende già diverse soluzioni con configurazioni CPU e GPU differenti; i dati dei modelli annunciati sono consultabili nel catalogo ufficiale AMD, mentre le specifiche del Ryzen AI 7 HX 455 restano al momento da confermare.

AMD Ryzen AI 9 HX 475: 12C / 24T fino a 5,2 GHz, 24 MB Cache L3, Radeon 890M 16 CU, NPU fino a 60 TOPS

AMD Ryzen AI 9 HX 470: 12C / 24T fino a 5,2 GHz, 24 MB Cache L3, Radeon 890M 16 CU, NPU fino a 55 TOPS

AMD Ryzen AI 9 465: 10C / 20T fino a 5,0 GHz, 24 MB Cache L3, Radeon 880M 12 CU, NPU fino a 50 TOPS

AMD Ryzen AI 7 HX 455 : 8C / 16T, 24 MB Cache L3, Radeon 890M 16 CU , NPU 50-55 TOPS

: 8C / 16T, 24 MB Cache L3, , NPU 50-55 TOPS AMD Ryzen AI 7 450: 8C / 16T fino a 5,1 GHz, 16 MB Cache L3, Radeon 860M 8 CU, NPU fino a 50 TOPS

AMD Ryzen 7 449: 8C / 16T fino a 5,0 GHz, 16 MB Cache L3, Radeon 860M 8 CU, no NPU

AMD Ryzen AI 7 445: 6C / 12T fino a 4,6 GHz, 8 MB Cache L3, Radeon 840M 4 CU, NPU fino a 50 TOPS

AMD Ryzen 5 439: 6C / 12T fino a 4,6 GHz, 8 MB Cache L3, Radeon 840M 4 CU, no NPU

AMD Ryzen AI 5 435: 6C / 12T fino a 4,5 GHz, 8 MB Cache L3, Radeon 840M 4 CU, NPU fino a 50 TOPS

AMD Ryzen AI 5 430: 6C / 12T fino a 4,5 GHz, 8 MB Cache L3, Radeon 840M 4 CU, NPU fino a 50 TOPS

Quando arriverà il Ryzen AI 7 HX 455?

In attesa di una conferma ufficiale da parte di AMD, quantomeno per specifiche tecniche definite, disponibilità e prezzi, possiamo dire che l’ipotetico Ryzen AI 7 HX 455 risulterebbe uno dei modelli più interessanti della serie AMD Ryzen AI 400, fatta eccezione per i top di gamma che, allo stesso tempo, presentano un costo nettamente più elevato.

La configurazione trapelata suggerisce una soluzione interessante per chi cerca un notebook col giusto equilibrio tra prestazioni della CPU e potenza grafica integrata, solitamente il tallone d’Achille della APU più economiche e di fascia media. Nel contesto ovviamente va sempre considerato il periodo delicato che sta attraversando il mercato hardware, dove disponibilità e prezzi attualmente sono fortemente influenzati dal settore AI e da una richiesta di chip e di memorie che sta già penalizzando il mercato consumer, impattando negativamente anche sui prezzi finali di notebook e preassemblati.