Con un annuncio quasi a sorpresa, arrivato in contemporanea alla presentazione delle console portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, AMD ha tolto i veli a due nuovi processori pensati per supportare al meglio i dispositivi ludici portatili di nuova generazione.

Si tratta nel dettaglio dei modelli Ryzen AI Z2 Extreme e Ryzen Z2 A, due chip come vedremo abbastanza diversi, ma alla fine con un obiettivo comune, puntare a garantire la migliore esperienza possibile nei titoli AAA.

I nuovi SoC AMD sfruttano al meglio la suite software Radeon per ottimizzare grafica e prestazioni, supportando al contempo tutte le tecnologie di ultima generazione dell’azienda californiana, ora vediamo tutto nel dettaglio.

AMD Ryzen AI Z2 Extreme e Ryzen Z2 A: il top per le console di ultima generazione

I nuovi processori per console portatili AMD Ryzen Z2 nascono sulla scia del successo della serie AMD Z1 e Z2, soluzioni molto ricercate che hanno dimostrato un ottimo rapporto prestazioni / efficienza e che ora vengono affiancati da due ulteriori modelli, potremmo dire uno per la fascia alta e l’altro per i dispositivi più economici.

Partiamo da Ryzen AI Z2 Extreme, un’evoluzione del già potente Z2 Extreme potenziato ora con una NPU da 50 TOPS che permette di gestire al meglio l’Intelligenza Artificiale accelerata via hardware. Ma non è tutto. Il cuore di questo SoC è rappresentato dall’architettura CPU AMD Zen 5, per la precisione 8 core ad alte prestazioni con supporto SMT e un totale di 16 thread.

Ok per AI e potenza CPU, ma questo non basta e per avere prestazioni grafiche di rilievo viene in aiuto una GPU Integrata AMD Radeon basata su architettura RDNA 3.5; il AMD offre 16 core grafici, abbinando al tutto 24 MB di cache e un TDP configurabile tra 15 e 35 watt.

Nonostante il suffiso sia lo stesso, l’AMD Ryzen Z2 A sembra avere poco a che vedere col fratello maggiore; destinato infatti alle console portatili entry-level, questa variante offre 4 core Zen 2 e 8 thread logici grazie al supporto SMT (Simultaneous Multithreading). Uno scarto di non poco conto che passa anche per il reparto grafico dove troviamo una GPU da 8 core ma con architettura RDNA 2.

Anche la cache scende sensibilmente, a 6 MB, mentre possiamo dire che Ryzen Z2 A ha dalla sua parte i consumi, questo grazie a un TDP (Total Board Power) configurabile tra 6 e 20 watt. Tratto comune a tutti i processori AMD Z2 rimane il supporto completo per le tecnologie proprietarie AMD e il software Radeon; tra le funzionalità supportate segnaliamo: AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) e, non per ultimo, AMD Fluid Motion Frames (AFMF) con frame generation, capace di migliorare l’esperienza ludica grazie a un netto incremento degli FPS in-game.

Scheda tecnica AMD Ryzen AI Z2 Extreme

Architettura CPU Zen 5

8 Core e 16 Thread

Architettura GPU RDNA 3.5

16 Core Grafici

Cache totale 24 MB

NPU 50 TOPS

TDP configurabile da 15 a 35 watt

Scheda tecnica AMD Ryzen Z2 A