Al Salone dell’Auto di Parigi BYD ha annunciato che le Denza vendute in Europa riceveranno nel 2027 l’aggiornamento al sistema di assistenza alla guida God’s Eye. La prima vettura a ottenerlo sarà la Z9 GT, che sbloccherà la navigazione assistita in città con un aggiornamento software da remoto.

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Il God’s Eye debutta sulla Z9 GT nel 2027

La distribuzione avverrà via over-the-air e porterà a bordo la funzione City Navigation on Driving Assistant (CNOA), che secondo l’azienda aggiunge un livello nuovo alle capacità di guida urbana. I sistemi più diffusi gestiscono i tratti rettilinei e le strade aperte; il CNOA è pensato invece per la navigazione punto a punto nel traffico cittadino più denso. Non servirà montare nuovi componenti, perché l’hardware è già installato: un LiDAR, dodici sensori a ultrasuoni, tre radar a onde millimetriche e undici telecamere.

Una volta attivo, il sistema è in grado di arrestare l’auto ai semafori rossi, dare la precedenza nelle rotatorie, rispettare i limiti di velocità, affrontare le svolte a sinistra e cambiare corsia per aggirare le vetture in doppia fila, riconoscendo pedoni, ciclisti e altri ostacoli nelle vie strette. Resta comunque un sistema di livello 2: chi guida deve continuare a monitorare la strada ed essere pronto a riprendere il controllo in qualsiasi momento.

“We’re excited to fulfill our promise to bring the benefits of God’s Eye, including City Navigation on Driving Assistant, to the Z9GT.”

A dirlo è Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD. La Z9 GT sarà il primo modello europeo del gruppo a ricevere il CNOA nel 2027, mentre per gli altri modelli a marchio BYD non è ancora stata indicata una data. Se il debutto andrà bene, la tecnologia dovrebbe estendersi al resto della gamma negli anni successivi.

La ricarica Flash Charging e i numeri della GT

Lanciata in Europa lo scorso luglio, la Z9 GT è stata la prima vettura del gruppo a debuttare sul mercato europeo con la piattaforma e3 a tre motori, le batterie Blade di seconda generazione e la tecnologia Flash Charging, che secondo BYD permette di ricaricare con la stessa rapidità con cui si riempie il serbatoio di un’auto a benzina. Le colonnine dedicate arrivano a 1.500 kW di potenza e rispondono alla formula Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3: in cinque minuti la batteria passa dal 10% al 70%, in nove minuti arriva dal 10% al 97%, e persino a -30°C servono solo tre minuti in più, con il 20%-97% coperto in dodici minuti.

Presentata in Cina all’inizio dell’anno, la Z9 GT era stata annunciata con un’autonomia fino a 1.036 km (643 miglia) nel ciclo CLTC, rivendicata come la più lunga nel panorama elettrico. In Europa e nel Regno Unito è offerta sia in versione elettrica sia in versione ibrida plug-in. La variante a batteria monta un accumulatore da 122,49 kWh e tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.140 CV (850 kW) e 1.210 Nm di coppia; l’autonomia dichiarata in ciclo WLTP arriva a 599 km (372 miglia). Con i suoi 5.195 mm di lunghezza, 1.990 di larghezza e 1.480 di altezza, più un passo di 3.125 mm, si colloca per dimensioni accanto a Porsche Panamera e Taycan.

Prezzi e mercati europei

In Europa la versione elettrica parte da 115.000 euro (130.000 dollari), IVA inclusa, mentre nel Regno Unito il listino della variante EV comincia da 105.000 sterline (139.000 dollari) e l’ibrida plug-in (DM) da 95.000 sterline (126.000 dollari). Le prenotazioni sono aperte sui siti ufficiali Denza in sette Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Italia e Spagna, con un prezzo di pre-vendita intorno ai 115.000 euro.

Sul fronte commerciale, il brand punta a coprire più di 30 Paesi europei e ad aprire oltre 150 punti vendita entro la fine del 2026. BYD prevede invece di realizzare 6.000 stazioni Flash Charging fuori dalla Cina, di cui 3.000 in Europa.