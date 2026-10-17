Super promozione per gli amanti del grande calcio! Chi sta cercando un modo economico per seguire il percorso della propria squadra del cuore nella Serie A Enilive ha a disposizione una finestra promozionale davvero conveniente. DAZN ha infatti abbattuto il costo del piano DAZN MyClubPass, offrendo l’abbonamento annuale dilazionato in 12 rate mensili a soli 14,99€ al mese contro i 29,99€ al mese previsti dal listino standard. Un dimezzamento netto del prezzo che garantisce un risparmio reale di 180€ in un anno.

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DAZN MyClubPass: streaming verticale sul singolo club con il 50% di risparmio

A differenza delle formule di abbonamento multi-sport tradizionali, la sottoscrizione MyClubPass nasce per soddisfare le esigenze di chi desidera focalizzarsi in modo verticale su un’unica società sportiva. Scegliendo la propria squadra di riferimento al momento dell’adesione, l’utente sblocca la visione in streaming di tutti gli incontri di Serie A del club scelto.

Oltre ai match live, il piano comprende l’accesso alle analisi tattiche, ai servizi di approfondimento, alle interviste pre e post-partita e ai contenuti video on-demand fruibili in qualsiasi momento. L’abbonamento prevede una permanenza minima di 12 mesi con rinnovo automatico al prezzo di listino vigente al termine dell’anno promozionale, salvo disdetta. È bene sottolineare che il club selezionato all’inizio non potrà essere sostituito durante la validità del contratto.

L’infrastruttura tecnica di DAZN supporta la trasmissione su una pluralità di dispositivi, tra cui Smart TV, decoder, dongle di streaming, PC desktop, tablet e smartphone, garantendo un’esperienza di visione stabile sia su connessioni fisse sia sotto rete mobile.

Panoramica delle caratteristiche principali dell’offerta:

Pacchetto: Tutte le sfide della squadra selezionata in Serie A Enilive

Tutte le sfide della squadra selezionata in Serie A Enilive Canone promozionale: 14,99€ al mese per i primi 12 mesi

14,99€ al mese per i primi 12 mesi Canone ordinario: 29,99€ al mese (risparmio di 180€ all’anno)

29,99€ al mese (risparmio di 180€ all’anno) Modalità di pagamento: Dilazionato in 12 mensilità con vincolo di 12 mesi

Dilazionato in 12 mensilità con vincolo di 12 mesi Disponibilità: Offerta attiva fino al 20 ottobre 2026 per nuovi ed ex utenti

Procedura di attivazione della promo entro il 20 ottobre

L’iniziativa commerciale si rivolge sia a chi non ha mai sottoscritto un abbonamento sulla piattaforma, sia a coloro che risultano ex clienti e intendo riattivare la sottoscrizione. Per garantirsi la tariffa agevolata è necessario seguire una semplice sequenza di operazioni da portale web:

Raggiungete la pagina principale di DAZN tramite browser web su PC o smartphone (l’operazione non è eseguibile da app). Eseguite il login con il vostro profilo esistente oppure completate la registrazione di un nuovo account. All’interno della Dashboard o nella sezione “Il Mio Account” > “Cambia Piano”, selezionate il piano MyClubPass Annuale. Scegliete la squadra di Serie A che volete seguire, inserite un metodo di pagamento valido e confermate l’attivazione a 14,99€ al mese.

La promozione è a tempo determinato e si concluderà il prossimo 20 ottobre 2026.

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