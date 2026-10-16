Torniamo a parlare di NVIDIA RTX Spark, la nuova piattaforma con cui l’azienda punta a portare le proprie tecnologie grafiche e di Intelligenza Artificiale anche sui notebook Windows più sottili. Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, i primi sistemi realizzati dai partner sono ora disponibili, con l’obiettivo di riunire in un unico dispositivo portatile strumenti per lo sviluppo, applicazioni creative e gaming.

La proposta si rivolge soprattutto a sviluppatori, creator e utenti interessati a eseguire modelli e agenti AI direttamente sul proprio computer, senza dipendere necessariamente dai servizi cloud. I prezzi, anticipiamo, non sono popolari e si allineano (purtroppo) a quanto emerso in fase di lancio, collocando queste proposte direttamente nella fascia alta ed enthusiast.

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NVIDIA RTX Spark: i notebook disponibili al lancio

I nuovi laptop NVIDIA RTX Spark arrivano attraverso ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e MSI, con ulteriori sistemi previsti in seguito. Tra i modelli annunciati figurano ASUS ProArt P16 e P14, Dell XPS 16, HP OmniBook Ultra e OmniBook X 14, Lenovo Yoga Pro 9n, Microsoft Surface Laptop Ultra e MSI Prestige N16 Flip AI+ e Prestige N16.

Alla base della piattaforma troviamo un superchip che combina una GPU NVIDIA Blackwell RTX e una CPU NVIDIA Grace basata su architettura Arm, fino a 128 GB di memoria unificata e una capacità di calcolo AI dichiarata fino a 1 petaflop in FP4; la memoria condivisa permette di gestire carichi di lavoro impegnativi, compresi modelli AI locali e progetti creativi complessi, all’interno di dispositivi progettati per essere trasportati facilmente.

La piattaforma integra inoltre le tecnologie dell’ecosistema NVIDIA, tra cui CUDA, DLSS, OptiX, Reflex e G-SYNC, portando sui notebook strumenti che spaziano dallo sviluppo software alla grafica accelerata.

AI locale, creatività e sviluppo, ma anche gaming e DLSS 5

Uno degli obiettivi principali di RTX Spark è rendere più semplice l’esecuzione di agenti AI direttamente sul PC. Al lancio sono supportati strumenti come GitHub Copilot, Hermes, OpenClaw, Perplexity, Pi e WorkBuddy, con procedure guidate per installare e configurare i componenti necessari. Tra le novità figura anche NVIDIA Nemotron 3.5 Bolt, modello pensato per gli agenti locali e disponibile attraverso diversi motori di inferenza compatibili.

Per chi lavora con contenuti multimediali, NVIDIA Broadcast 2.3 introduce nuove funzioni per elaborare video in diretta e registrati, mentre ComfyUI integra strumenti RTX Video per la generazione di video con frame generation e funzionalità HDR; anche Adobe sta lavorando a ottimizzazioni dedicate nelle versioni beta di Photoshop e Premiere, mentre Blender amplia il supporto alla piattaforma.

Gli sviluppatori possono invece sfruttare il supporto nativo a CUDA e una serie di strumenti preparati insieme a Microsoft per Windows su Arm, consentendo di scrivere codice, testare applicazioni ed eseguire modelli sullo stesso dispositivo, mantenendo la possibilità di distribuire successivamente i progetti su infrastrutture cloud.

RTX Spark non si limita al lavoro e all’Intelligenza Artificiale. NVIDIA punta anche sul gaming, con il supporto a centinaia di titoli e alle principali tecnologie RTX; tra i giochi citati al lancio figurano Cyberpunk 2077, Fortnite, Gears of War: E-Day, Marvel Rivals, World of Warcraft e NBA 2K27.

Quest’ultimo rappresenta anche una vetrina per DLSS 5, la tecnologia di rendering neurale presentata da NVIDIA. In occasione del debutto dei notebook arriva un nuovo modello AI dichiarato due volte più veloce, con un incremento del frame rate fino a 1,4 volte in specifiche condizioni; il risultato effettivo dipenderà comunque dal gioco, dalla configurazione e dalle impostazioni utilizzate.

Prezzi e disponibilità in Italia

I notebook NVIDIA RTX Spark sono disponibili a livello globale attraverso i siti ufficiali dei produttori e i principali rivenditori. Il prezzo di partenza indicato per il mercato italiano è di 2.999 euro, mentre configurazioni, prezzi effettivi e disponibilità possono cambiare in base al modello e al mercato.

Per il lancio è prevista anche una promozione dedicata ai nuovi utenti Perplexity; gli acquirenti idonei possono ottenere due mesi di Perplexity Pro e 3.000 crediti bonus, secondo le condizioni dell’iniziativa. Per verificare i requisiti e le modalità di riscatto invece è possibile consultare la pagina dedicata all’offerta.

NVIDIA accompagna infine il debutto con eventi dedicati alla community in diverse città, tra cui Berlino, Istanbul, San Francisco, Taipei, Pechino e Seul. Come anticipato, il prezzo d’ingresso elevato li rende prodotti destinati soprattutto a chi può sfruttare concretamente la combinazione di memoria unificata, accelerazione grafica e strumenti AI, più che a chi cerca semplicemente un portatile per l’uso quotidiano.