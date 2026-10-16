Perché spendere oltre 150€ per auricolari premium quando CMF by Nothing Buds 2 offrono ANC ibrido da 48 dB, driver PMI da 11mm e fino a 55 ore di autonomia totale a una frazione del prezzo? Il colore arancione aggiunge un tocco di personalità a un prodotto che su Amazon.it torna disponibile a 35,97€, un prezzo interessante se confrontato con i rialzi registrati nelle ultime settimane. Non si tratta del minimo storico assoluto, ma resta comunque un’occasione concreta per chi cerca funzionalità avanzate senza spendere una cifra importante. Vediamo nel dettaglio cosa offrono questi auricolari e quali sono i termini dell’offerta.

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CMF by Nothing Buds 2, tecnologia premium in formato tascabile

Dietro il design minimalista e squadrato tipico del brand CMF, sub-sidiary di Nothing, si nasconde un comparto tecnico sorprendentemente completo per la fascia di prezzo. Il cuore audio è affidato a un driver dinamico customizzato da 11mm con diaframma in PMI (polimetacrilimmide) e PU (poliuretano), abbinato a magneti N52 e fili in rame ad alta purezza. Il risultato è un suono chiaro e bilanciato, ulteriormente arricchito dalla tecnologia Dirac Opteo per la separazione dei suoni e dall’Ultra Bass Technology 2.0 per bassi più profondi.

Sul fronte della cancellazione del rumore, l’ANC ibrido raggiunge i 48 dB, con un intervallo di frequenze fino a 5200Hz e modalità trasparenza adattiva. Per le chiamate, invece, entrano in gioco 6 microfoni HD supportati da Clear Voice Technology 3.0 e Wind Noise Reduction 3.0, pensati per garantire nitidezza anche in ambienti rumorosi o ventosi.

L’autonomia è uno dei punti di forza più concreti: con ANC attivo si arriva a 7,5 ore sui soli auricolari e 32 ore complessive con la custodia, mentre disattivando la cancellazione del rumore si sale fino a 55 ore totali. La ricarica è rapida, con 93 minuti per il pieno tramite USB-C.

Non mancano dettagli pratici come la certificazione IP55 per gli auricolari, che li rende adatti ad attività sportive leggere e all’uso quotidiano anche sotto la pioggia, il Bluetooth 5.4 con connessione multipoint per passare velocemente tra due dispositivi, e l’app Nothing X con equalizzatore personalizzabile. Unico neo, l’assenza di codec Hi-Fi come LDAC, limitandosi a SBC e AAC.

Sconto del 28% per CMF Buds 2 arancioni su Amazon

Il prezzo di listino di CMF by Nothing Buds 2 è fissato a 49,95€, ma grazie alla promozione attiva su Amazon.it è possibile acquistarli a 35,97€, con uno sconto del 28% che si traduce in un risparmio di circa 14€. Va detto che negli scorsi mesi il prodotto ha toccato anche cifre più basse, fino a un minimo storico di 29,95€, ma considerando i recenti rialzi di prezzo, l’offerta attuale resta comunque una scelta sensata per chi è interessato al modello in colorazione arancione. La disponibilità è gestita direttamente da Amazon, con tempi di consegna rapidi per gli utenti Prime.

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