Da lunedì 19 ottobre 2026 Lidl porta nei punti vendita la seconda ondata di offerte Parkside del volantino, valida fino a esaurimento scorte. L’assortimento copre fai da te, saldatura, giardinaggio, abbigliamento da lavoro e organizzazione, con prezzi che vanno da 1,99€ a 99€. Tra i prodotti più interessanti ci sono il trapano avvitatore ricaricabile da 20 V, l’aspirapolvere liquido-solido da 40 litri e la tenda garage.

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Utensili elettrici e avvitatori

Il prodotto di punta è il trapano avvitatore ricaricabile, venduto a 29,99€ e contrassegnato come “prezzo imbattibile”. Ha due marce, fino a 1.500 giri al minuto in seconda, una coppia massima di 45 Nm e 25+1 livelli di regolazione. In dotazione ci sono batteria da 20 V e 2 Ah, caricabatterie, 8 punte HSS per metallo, 8 bit e porta bit con valigetta. Il seghetto a pendolo da 800 W costa 29,99€ e taglia il legno fino a 80 mm e il metallo fino a 8 mm, con inclinazione regolabile fino a 45 gradi. La smerigliatrice doppia con albero flessibile da 120 W, con set di 103 accessori, è a 19,99€. Per le piccole lavorazioni ci sono il cacciavite di precisione elettrico a 11,99€, con batteria inclusa, e il set di cacciaviti e bit da 37 pezzi a 9,99€. Chi fora e fresa può prendere il set di frese a tazza da 9 pezzi a 9,99€ o il set di punte da trapano a 3,99€.

Saldatura e officina

La stazione ad aria calda per saldatura costa 34,99€ e unisce un saldatore da 45 W e una pistola ad aria calda da 700 W, con temperatura regolabile fino a 480°C e accessori inclusi. La stazione di saldatura da 60 W, con temperatura massima di 480°C, è a 14,99€. Il set di tappetino per saldatura, con ausilio per saldatura flessibile o set di dissaldatura, costa 8,99€. Nella stessa categoria arrivano il set di pinze per tubi da due pezzi a 12,99€, il set di chiavi a bussola con cricchetto da 37 o 39 pezzi a 11,99€ e il set di chiavi combinate da 25 pezzi in cromo-vanadio a 29,99€.

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Giardino e pulizia

La tenda garage da 180 x 180 x 180 cm, con telaio in acciaio, è a 99,00€ e include materiale di fissaggio, picchetti e corde. L’aspirapolvere liquido-solido da 40 litri, con 1.500 W e raggio d’azione fino a 9 m, costa 89,00€. La forbice da giardinaggio ricaricabile, con taglio fino a 14 mm, è a 14,99€ e include gli accessori. Il set per affilare motosega con sette lime costa 19,99€. Il sacco da giardino da 500 litri è a 6,99€ nella versione singola o da tre pezzi, mentre il portavaso telescopico con rotelle, con portata fino a 100 kg, costa 6,99€. Per il giardino ci sono anche il seghetto ad arco a 3,99€ e il cuscino salvaginocchia a 3,99€.

Abbigliamento da lavoro e calzature

Il gilet in pile da lavoro per uomo costa 11,99€, la maglia a maniche lunghe in cotone 5,99€. Le scarpe antinfortunistiche S3, per uomo o donna, sono a 24,99€, mentre le sneaker da uomo costano 11,99€. Per la pioggia c’è l’ombrello automatico con diametro di 105 cm e custodia, a 6,99€. Gli occhiali protettivi con protezione da schegge costano 4,99€.

Organizzazione e accessori

Lo scaffale in metallo a cinque ripiani, 180 x 90 x 40 cm, con portata di 160 kg per ripiano, è a 27,99€ ed è montabile in orizzontale o verticale. Il set di ripiani magnetici da cinque pezzi costa 12,99€, mentre il set di minuteria con 76 o più pezzi è a 1,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte partono da lunedì 19 ottobre 2026 e valgono fino a esaurimento scorte. Batteria e caricabatterie sono inclusi nel trapano avvitatore da 29,99€ e nel cacciavite di precisione da 11,99€. Per la forbice da giardinaggio, il seghetto a pendolo e l’aspirapolvere il volantino indica solo gli accessori inclusi, senza specificare se la batteria sia compresa, quindi conviene verificare prima dell’acquisto.

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