Razer amplia la propria gamma di periferiche audio con il nuovo Barracuda V2 Pro, un headset wireless pensato per accompagnare i giocatori tra PC, console e dispositivi mobile, senza rinunciare alla flessibilità necessaria per l’utilizzo quotidiano.

Il nuovo modello punta a combinare qualità audio, cancellazione attiva del rumore e connettività multipiattaforma in un unico prodotto, con un design pieghevole e un’autonomia piuttosto notevole. L’ultimo arrivato in cassa Razer si inserisce in un catalogo già molto ricco, coniugando il meglio della tecnologia di casa Razer, senza rinunciare ovviamente all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale; vediamone insieme le caratteristiche più rilevanti.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Razer Barracuda V2 Pro: audio immersivo e connessione wireless al top

Il comparto audio del Barracuda V2 Pro si basa su driver Razer TriForce Bio-Cellulose da 40 mm, progettati per offrire una riproduzione naturale, con alti definiti, medi chiari e bassi profondi, limitando al contempo la distorsione. L’obiettivo è garantire una resa adatta non soltanto al gaming competitivo, ma anche all’ascolto di musica e alla visione di contenuti multimediali.

Collegando l’headset a un PC Windows 11 è inoltre possibile sfruttare THX Spatial Audio+, che introduce un sistema di audio surround virtuale 7.1.4; rispetto a una configurazione surround virtuale tradizionale, l’elaborazione aggiunge quattro canali virtuali dedicati alle informazioni sonore provenienti dall’alto, contribuendo a rendere più precisa la percezione della posizione degli effetti durante il gioco.

Un’altra caratteristica centrale è la Hybrid Active Noise Cancellation, che sfrutta microfoni esterni e interni per ridurre i rumori ambientali. La modalità ambientale permette invece di tornare rapidamente ad ascoltare ciò che accade intorno, senza dover necessariamente rimuovere le cuffie. Una soluzione utile soprattutto quando si passa dalla scrivania agli spostamenti quotidiani.

La connettività è uno degli elementi su cui Razer ha concentrato maggiormente il lavoro. Barracuda V2 Pro utilizza la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz per offrire una trasmissione a bassa latenza durante le sessioni di gioco, affiancandola al Bluetooth 6.0 per smartphone e altri dispositivi compatibili.

Il sistema supporta anche la riproduzione audio simultanea dalle due connessioni, quindi è possibile continuare ad ascoltare l’audio del gioco tramite collegamento wireless a 2,4 GHz mentre si ricevono chiamate o si riproducono contenuti dal telefono attraverso Bluetooth; il pulsante Razer SmartSwitch consente di gestire rapidamente il passaggio tra le connessioni.

La versatilità si estende a diverse piattaforme; su PC e console compatibili è possibile utilizzare Razer HyperSpeed Wireless, mentre il Bluetooth è pensato soprattutto per l’utilizzo mobile; non manca comunque il collegamento cablato USB, mentre la pagina ufficiale riporta anche il supporto tramite USB-C su Nintendo Switch 2 e tramite jack da 3,5 mm su Steam Deck.

Microfoni a doppia modalità con AI

Razer ha previsto due diverse soluzioni per la comunicazione vocale, così da adattare l’headset alle esigenze del momento. Per il gaming da scrivania è presente un microfono Razer HyperClear Full Band rimovibile, con diagramma di ripresa unidirezionale e una risposta in frequenza dichiarata compresa tra 20 Hz e 16 kHz. La seconda modalità sfrutta invece due microfoni beamforming integrati, pensati per chiamate e conversazioni quando si preferisce utilizzare le cuffie senza il braccetto esterno.

Entrambe le configurazioni beneficiano della cancellazione del rumore basata sull’Intelligenza Artificiale, progettata per attenuare i suoni di fondo e rendere la voce più comprensibile; in questo modo Barracuda V2 Pro può passare dalle comunicazioni di squadra durante una partita alle chiamate in mobilità, mantenendo un’impostazione più discreta quando il microfono esterno non è necessario.

Design pieghevole, peso contenuto e fino a 70 ore di autonomia

Nonostante la dotazione tecnica, Barracuda V2 Pro mantiene un peso di 285 grammi; i padiglioni ovali sono dotati di cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle, mentre l’archetto imbottito è pensato per favorire il comfort durante le sessioni prolungate. Il design pieghevole permette di ruotare i padiglioni e riporli in posizione piatta, riducendo l’ingombro durante il trasporto; si segna inoltre che è presente un vano integrato per custodire il dongle wireless, così da averlo sempre a disposizione quando si utilizza l’headset fuori casa.

L’autonomia dichiarata dall’aziedna raggiunge 70 ore con connessione wireless a 2,4 GHz e cancellazione attiva del rumore disattivata. Attivando l’ANC, il valore scende a un massimo di 50 ore; la ricarica avviene tramite USB-C, con una dotazione che punta quindi a ridurre la necessità di collegare frequentemente le cuffie all’alimentazione.

Specifiche tecniche Razer Barracuda V2 Pro

Risposta in frequenza: 12 Hz – 20 kHz

Impedenza: 32 Ω (1 kHz)

Sensibilità: 106 dB a 1 kHz (HATS)

Driver: Razer TriForce Bio-Cellulose da 40 mm

Padiglioni: ovali

Dimensioni interne dei padiglioni: 43 x 65 mm

Materiale dei cuscinetti: memory foam rivestito in similpelle

Cancellazione del rumore: Hybrid Active Noise Cancellation

Connettività: wireless a 2,4 GHz, Bluetooth, USB cablata

Lunghezza del cavo: 1,5 m

Peso: 285 grammi

Microfono: Razer HyperClear Full Band rimovibile

Direttività del microfono: unidirezionale

Risposta in frequenza del microfono: 20 Hz – 16 kHz

Sensibilità del microfono: -37 dB a 1 kHz

Audio surround virtuale: 7.1.4, disponibile esclusivamente su Windows 11 a 64 bit o superiore

Controlli: accensione, volume su e giù, disattivazione del microfono, pulsante multifunzione e Razer SmartSwitch

Autonomia: fino a 70 ore con wireless a 2,4 GHz e ANC disattivata; fino a 50 ore con ANC attivata

Compatibilità cablata: USB Type-C

Prezzo e disponibilità in Italia

Razer Barracuda V2 Pro arriva in Italia al prezzo consigliato di 219,99 euro, una cifra che non si discosta molto dalle proposte dei competitor in questo segmento di mercato. Il prodotto si rivolge a chi cerca un headset wireless capace di passare dal gaming su PC e console all’utilizzo mobile, mettendo insieme audio surround virtuale, cancellazione attiva del rumore, doppia connettività simultanea e microfoni versatili.

La disponibilità comunque è attesa per le prossime settimane, presso i partner autorizzati e i maggiori rivenditori italiani, inclusa Amazon. Al momento invece potete acquistare il prodotto direttamente sul sito ufficiale, con consegne attese per l’ultima settimana di ottobre.