Chi possiede più dispositivi USB-C da ricaricare ogni giorno conosce bene la frustrazione di caricatori che si scaldano troppo o che non comunicano nulla sullo stato della carica. UGREEN Nexode Pro 100W risolve entrambi i problemi con un display TFT a colori che mostra in tempo reale cosa sta succedendo e una potenza fino a 100W distribuita su quattro porte intelligenti. Proprio in questi giorni il prezzo è sceso al punto più basso registrato nell’ultimo periodo, un’occasione che chi aspettava il momento giusto per acquistarlo farebbe bene a non lasciarsi scappare. Vediamo cosa offre questo caricatore e quanto si risparmia con la promozione attuale.

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UGREEN Nexode Pro 100w: potenza e schermo in un corpo compatto

Dietro la scocca in plastica grigio antracite di UGREEN Nexode Pro 100W si nasconde la tecnologia GaNInfinity II, che permette dimensioni ridotte pur mantenendo una potenza elevata. La configurazione a quattro porte è pensata per chi usa contemporaneamente più dispositivi:

Porta USB-C 1 : fino a 100W, ideale per MacBook o notebook USB-C

: fino a 100W, ideale per MacBook o notebook USB-C Porta USB-C 2 : fino a 100W, perfetta come seconda alimentazione rapida

: fino a 100W, perfetta come seconda alimentazione rapida Porta USB-C 3 : fino a 65W, adatta per tablet e smartphone

: fino a 65W, adatta per tablet e smartphone Porta USB-A: fino a 22,5W, per dispositivi più datati

Un sistema intelligente integrato gestisce automaticamente la distribuzione della potenza tra le porte occupate, evitando sprechi energetici. Il vero elemento distintivo resta però il display TFT: tramite il tasto posizionato sotto lo schermo è possibile consultare quattro modalità diverse con informazioni sullo stato di ricarica, un dettaglio raro in questa fascia di prezzo.

La compatibilità è ampia grazie al supporto di protocolli come PD 3.1/3.0, QC 5.0/4+/3+, Galaxy 45W/25W, SCP e FCP, che rendono il caricatore utilizzabile con smartphone Galaxy, iPhone, iPad e MacBook di ultima generazione. La spina pieghevole facilita il trasporto, mentre le protezioni integrate da cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento garantiscono maggiore sicurezza durante l’uso quotidiano, anche se con carichi multipli prolungati è normale percepire un po’ di calore.

Sconto UGREEN Nexode Pro: minimo storico su amazon

L’offerta attuale porta UGREEN Nexode Pro 100W a 44,99€ rispetto al prezzo di listino di 59,99€, con uno sconto del 25% che corrisponde a un risparmio di 15€. Si tratta del prezzo più basso visto finora per questo modello, disponibile su Amazon.it nella versione a quattro porte. Considerando le caratteristiche offerte, dal display TFT alla potenza fino a 100W, il rapporto qualità prezzo in questo momento risulta decisamente interessante per chi cerca un caricatore multiporta affidabile e compatto.

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