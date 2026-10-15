Tesla è pronta a svelare la nuova Roadster, e stavolta l’auto dovrebbe muoversi davvero. L’appuntamento è per le 19:55 CST di giovedì 15 ottobre, con lo streaming in diretta su X, che in Italia cade nella notte tra giovedì e venerdì (ovvero alle 2:55 italiane del 16 ottobre 2026). L’evento si tiene a Waco, in Texas, con due settimane di ritardo rispetto alla data originale (e volendo essere ironicamente pignoli, 15 anni di ritardo).

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Quando e come seguire la presentazione

L’orario originale non può che attirare l’attenzione sul significato: letto su 24 ore diventa 19:55, una sequenza facilmente collegabile al 1955, l’anno in cui Marty McFly atterra in Back to the Future. Dall’azienda non è arrivata nessuna conferma in merito, anche se Tesla non è nuova a questo tipo di ammiccamenti.

La sede è l’area di Waco, vicino al sito di test SpaceX di McGregor, e la presentazione si svolge all’aperto. È proprio questa la ragione per cui Tesla ha spostato tutto di due settimane: la data originaria del 1° ottobre è saltata per le previsioni di maltempo severo, e Musk ha poi parlato apertamente di vento forte. Un’auto che scatta da ferma davanti a una folla non teme le raffiche, una che si stacca da terra molto di più. Sulla zona è stata intanto depositata una restrizione temporanea dello spazio aereo, firmata da Tesla e SpaceX, che vietava a qualsiasi aeromobile, droni compresi, di scendere sotto i 3.000 metri.

Chi ha già versato la prenotazione, pari a 38.000 sterline, è stato invitato a partecipare di persona. L’azienda ha fatto sapere che nel corso della serata verranno comunicati prezzi, specifiche e obiettivi di produzione.

Per seguire l’evento non vi resta che collegarvi su X alle 2:55 di venerdì 16 ottobre 2026.

Cosa sappiamo della nuova Roadster

I numeri ufficiali restano quelli annunciati nel 2017: 620 miglia di autonomia, una velocità massima sopra le 250 miglia orarie e uno scatto da 0 a 60 mph in 1,9 secondi. I prezzi indicati allora erano 200.000 dollari per la versione base e 250.000 per la Founders Series, con la produzione attesa a Giga Texas tra il 2027 e il 2028.

Il resto, per ora, sono indizi. Dal 2018 la Roadster è legata a un pacchetto opzionale firmato SpaceX, il cui sistema sarebbe soprannominato A71 e utilizzerebbe propulsori a gas freddo alimentati da un serbatoio composito, lo stesso tipo di contenitore che SpaceX impiega sul Falcon 9. Musk ha parlato di uno scatto da 0 a 60 mph in circa 1,1 secondi con i thrusters accesi. Alla vigilia si racconta che l’auto scenderà in scena senza nessuno a bordo e che il pubblico resterà a diverse centinaia di metri di distanza.

Il calendario, intanto, resta fitto: il 21 ottobre Tesla diffonde i risultati del terzo trimestre, quindi qualunque annuncio arrivi stasera sarà ancora fresco per quell’appuntamento.

Le parole di Musk

Nelle ore precedenti l’evento Musk ha continuato ad alzare la posta, definendo la dimostrazione “a candidate for greatest product demo of all time” e aggiungendo un avvertimento difficile da leggere come semplice hype.

this demo will be a BANGER, probably metaphorically, though some chance literally.

New Roadster is

beyond movies,

beyond imagination,

beyond human,

yet still made

by humans

on Earth — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Quel “some chance literally” è la parte da tenere d’occhio: può voler dire che la dimostrazione farà solo rumore, oppure ammettere che qualcosa può andare storto davanti a tutti. Il giorno prima Musk ha pubblicato un laconico “Timing is everything”, poi un messaggio in cui ha descritto l’auto in questi termini:

New Roadster is beyond movies, beyond imagination, beyond human, yet still made by humans on Earth

All’All-In Summit ha motivato la scelta di un evento dal vivo con una battuta: “Abbiamo bisogno di un pubblico presente per garantire che non sia intelligenza artificiale.”