Al Salone di Parigi 2026 Linktour porta tre interpretazioni inedite della sua piccola Alumi, riunite sotto il nome di Creative Collection. Il marchio cinese dei quadricicli elettrici le presenta come altrettanti modi di vivere e muoversi, dalla sosta in città alle gite fuori porta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Tre Alumi, tre modi di abitarla

La collezione si muove dentro una filosofia che Linktour riassume in «Un ALUMI, Trois Arts de Vivre»: una sola base, tre modi di abitarla. La prima interpretazione è Alumi by SPINZI, firmata dallo studio milanese SPINZI STUDIO, che immagina il quadriciclo come un piccolo rifugio, con l’architettura residenziale come riferimento. Dentro si lavora su materiali, motivi geometrici circolari e superfici che invitano al contatto; lo studio ha disegnato in esclusiva anche i cerchi forgiati in alluminio e un supporto per il telefono in alluminio, rifinito a mano. L’obiettivo dichiarato è tenere insieme la praticità di muoversi con agilità in città e uno spazio curato in cui fermarsi a rilassarsi.

Il secondo tassello è un colore, chiamato Atlas Blue, che accompagnerà il lancio commerciale del 2027. Il nome deve al Titano della mitologia greca che reggeva la volta del cielo, in un contrasto voluto con le dimensioni ultracompatte della vettura. La finitura, profonda e brillante, richiama l’Oceano Atlantico e le tonalità del crepuscolo parigino; la tagline che la presenta recita «Ridotta nelle dimensioni, ma senza limiti di visione».

Chiude la trilogia Alumi VIA, costruita sulla base della Alumi Elite e pensata per il tempo libero, i weekend e le gite fuori città. L’estetica guarda all’esplorazione senza scivolare nei soliti cliché del fuoristrada, pur con qualche richiamo all’off-road: cerchi in lamiera, fari aggiuntivi e portapacchi, più un box portaoggetti per la dotazione da viaggio.

Su prezzi, autonomia e caratteristiche tecniche delle tre concept non è stato diffuso nulla, così come non è dato sapere quali elementi arriveranno davvero in produzione. A parte la tinta Atlas Blue, attesa nel 2027, restano per ora esercizi di stile pensati per raccontare le possibilità della piattaforma. Per Alumi by SPINZI e Alumi VIA, in particolare, non sono state indicate né le date di commercializzazione né i listini.

Light moves urban life: leggerezza, agilità, città

A tenere insieme la collezione è lo slogan Light Moves Urban Life, che Linktour declina in tre concetti. Light è la leggerezza: la produzione è circolare e segue la filosofia «From Can to Car», con l’alluminio riciclato che diventa una struttura monoscocca che, secondo il marchio, pesa fino al 45% in meno rispetto alle piattaforme tradizionali in acciaio. Moves richiama invece l’agilità fra le strade della città, la connettività digitale e la personalizzazione, affidata anche all’Art Window, un elemento che si può personalizzare. Urban Life racconta infine la vocazione metropolitana del modello, già riconosciuta da premi internazionali come il Red Dot Award, l’iF Design Award, il German Design Award e il TITAN Brand Award.

La gamma italiana

Nel nostro Paese la Alumi arriva attraverso ATFlow, società interamente controllata dal Gruppo Autotorino e specializzata nell’importazione e nella distribuzione di veicoli. La gamma italiana parte da 9.450 euro e conta sei versioni fra L6e e L7e, fino alla Elite che tocca i 90 km/h e dichiara 180 km di autonomia nel ciclo WMTC. Con la versione L6e si può guidare già a 14 anni. Le misure restano da centro storico: 2,68 metri di lunghezza e 4,5 metri di raggio di sterzata, con un bagagliaio da 320 litri in cui entra senza fatica uno zaino e, secondo il marchio, anche due trolley di medie dimensioni. La batteria è integrata direttamente nella scocca con la tecnologia Cell-to-Body, che Linktour indica come la prima applicazione nella categoria dei quadricicli.