Razer rinnova uno dei suoi mouse gaming più amati con il nuovo Naga V3 Pro, evoluzione di una famiglia che dal 2009 è diventata praticamente sinonimo di mouse multi-tasto per gli appassionati di MMO. Come vedremo a breve, l’azienda non si è limitata a migliorare la configurazione classica con 12 pulsanti laterali, puntando molto sulla versatilità anche al di fuori dei classici MMO.

La caratteristica principale della periferica è infatti la possibilità di cambiare rapidamente la disposizione dei controlli attraverso tre pannelli laterali magnetici intercambiabili; il risultato è un mouse che può passare da una configurazione da 12 pulsanti pensata per gli MMO a una da 6 pulsanti più adatta a MOBA e battle royale, fino a una configurazione da soli 2 pulsanti pensata per FPS e utilizzo quotidiano.

A questo si aggiungono un nuovo sensore ottico da 50.000 DPI, switch ottici di quarta generazione e tante altre ottimizzazioni / novità che rendono Naga V3 Pro decisamente interessante, mantenendo comunque intatte le qualità che hanno reso celebre la serie.

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Razer Naga V3 Pro: tre mouse in uno

Il concetto attorno al quale è stato sviluppato Naga V3 Pro è piuttosto semplice: non tutti i giochi richiedono lo stesso numero di pulsanti. Negli MMO una griglia laterale da 12 tasti può diventare fondamentale per avere sempre a portata di pollice abilità, macro, mount, inventario e comandi secondari; in un MOBA o in un battle royale, invece, una quantità eccessiva di pulsanti può risultare meno utile, mentre una configurazione intermedia da 6 controlli può rappresentare un compromesso più naturale.

Negli FPS invece la situazione cambia ancora; in questo caso una disposizione più essenziale con 2 pulsanti laterali lascia maggiore libertà al pollice e rende il mouse più simile a un modello tradizionale. Proprio per questo motivo, Razer ha introdotto tre side plate magnetiche che possono essere sostituite in pochi secondi senza utilizzare strumenti; il collegamento magnetico permette di rimuovere il pannello e installarne un altro semplicemente agganciandolo al corpo del mouse.

La configurazione principale rimane quella da 12 pulsanti, elemento che ha contribuito maggiormente a rendere famoso il Naga; la disposizione richiama quella di un tastierino numerico e permette di assegnare rapidamente abilità e comandi differenti. I pulsanti laterali utilizzano inoltre una costruzione double-shot molded, pensata per evitare che le marcature si consumino con l’utilizzo prolungato.

Il Naga V3 Pro arriva in totale 23 a pulsanti programmabili nella configurazione completa, mentre con le altre due side plate il numero scende rispettivamente a 17 e 13. La quantità di controlli può quindi essere adattata concretamente al gioco utilizzato.

Razer ha lavorato anche sulla parte superiore del mouse, introducendo due nuovi pulsanti di accesso rapido posizionati vicino al tasto sinistro. Questi ultimi sono facilmente raggiungibili con l’indice e possono essere utilizzati, tra le altre cose, per modificare rapidamente il DPI.

Torna inoltre il pulsante dedicato all’anulare, una soluzione già presente nelle precedenti generazioni e successivamente rimossa; Razer quindi ha scelto di reintrodurlo, ma questa volta con un sistema di blocco fisico che permette di decidere se tenerlo attivo oppure disabilitarlo. Secondo l’azienda, tale modifica serve soprattutto a evitare pressioni accidentali durante le sessioni più concitate; chi utilizza il pulsante può quindi lasciarlo sbloccato e sfruttarlo come ulteriore input, mentre chi preferisce una presa più tradizionale può semplicemente bloccarlo.

Razer Naga V3 Pro permette inoltre di salvare fino a cinque profili direttamente nella memoria onboard, includendo layout, macro e impostazioni DPI; l’utente quindi avrà la possibilità di preparare configurazioni differenti per i vari giochi e richiamarle senza dover necessariamente riconfigurare tutto ogni volta, il tutto con l’aiuto di Razer Synapse.

Nuova rotella HyperScroll e sensore da 50.000 DPI

Un’altra novità introdotta da Razer riguarda la rotella di scorrimento Razer HyperScroll Tilt Wheel Gen-2, che introduce diverse modalità di funzionamento. La modalità Tactile tradizionale offre uno scorrimento preciso e scandito, con 24 step, particolarmente utile quando è necessario selezionare con accuratezza armi, abilità, oggetti o elementi di un menu.

La nuova modalità Precision Tactile porta invece gli step a 48, raddoppiando quindi il livello di granularità dello scorrimento. A bordo non manca poi la modalità Free-Spin, pensata per gli scorrimenti molto lunghi e rapidi, mentre a completare il pacchetto c’è Smart-Reel, che può passare automaticamente dalla modalità tattile a quella free-spin in base alla velocità con cui viene utilizzata la rotella (sempre regolabile da Razer Synapse).

Sul fronte tecnico e dell’hardware, Razer ha scelto il nuovo Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3, ovvero un sensore ottico che raggiunge i 50.000 DPI, con una velocità di rilevamento fino a 930 IPS e un’accelerazione massima di 90 G. Sempre secondo i dati Razer, il sensore offre una precisione dichiarata del 99,8% e integra la tecnologia Frame Sync, che sincronizza la scansione del sensore con il display per ridurre il ritardo tra il movimento del mouse e la relativa risposta a schermo.

Tra le altre opzioni disponibili segnaliamo la possibilità di regolare il lift-off distance, configurare separatamente la distanza di sollevamento e quella di atterraggio e utilizzare Smart Tracking per mantenere costante la calibrazione del sensore sulle diverse superfici. In coda, ma secondo noi degna di nota, la funzione Sensitivity Matcher, opzione che consente di trasferire con maggiore facilità la sensibilità utilizzata su un altro mouse, evitando di dover ricostruire manualmente le impostazioni.

Switch ottici Gen-4 e autonomia fino a 280 ore

Razer Naga V3 Pro utilizza i nuovi Optical Mouse Switches Gen-4, progettati per combinare velocità di attivazione e durata nel tempo; parliamo di switch certificati per oltre 100 milioni di clic che utilizzano una forza di attuazione ridotta del 12% rispetto alla generazione precedente.

Anche l’autonomia è stata migliorata. Con la connessione Razer HyperSpeed Wireless, il Naga V3 Pro può arrivare a 155 ore di funzionamento, mentre passando al Bluetooth il valore sale fino a 280 ore; quando la batteria è scarica è comunque possibile continuare a giocare collegando il cavo USB Type-C.

Rimanendo in tema, il Naga V3 Pro è compatibile con il Razer HyperFlux V2 Wireless Charging System e con il Razer Mouse Dock Pro, accessori venduti separatamente che permettono di mantenere il mouse carico durante l’utilizzo. Riguardo il design e l’estetica, il corpo mantiene la classica forma ergonomica della famiglia Naga, sviluppata per garantire una presa confortevole anche durante sessioni prolungate.

A completare la dotazione troviamo anche Razer Chroma RGB, con illuminazione sul logo, sulla rotella e sulla side plate da 12 pulsanti.

Scheda tecnica Razer Naga V3 Pro

Formato: ergonomico, per utenti destrorsi

Connettività: Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth e USB

Sensore: Razer Focus Pro 50K Optical Sensor Gen-3

Sensibilità: fino a 50.000 DPI

Velocità: fino a 930 IPS

Accelerazione: fino a 90 G

Precisione: fino al 99,8%

Pulsanti programmabili: 23 / 17 / 13

Switch: Razer Optical Mouse Switches Gen-4

Durata switch: oltre 100 milioni di clic

Profili onboard: 5

Rotella: Razer HyperScroll Tilt Wheel Gen-2, 4-way

Modalità scroll: Tactile, Precision Tactile, Free-Spin e Smart-Reel

Illuminazione: Razer Chroma RGB

Autonomia: fino a 155 ore in HyperSpeed Wireless e fino a 280 ore in Bluetooth

Piedini: 100% PTFE

Dimensioni: 119,5 x 75,5 x 43,5 mm

Peso: 117 grammi senza cavo e dongle

Peso side plate: 20 g (12 tasti), 17 g (6 tasti), 15 g (2 tasti)

Memoria interna: 5 profili

Cavo: USB Type-A/USB Type-C

Disponibilità e prezzo del Razer Naga V3 Pro

Viste le caratteristiche, possiamo dire che Razer Naga V3 Pro rappresenta il nuovo mouse gaming wireless di punta della famiglia Naga e punta a portare la configurazione multi-tasto oltre il tradizionale mondo degli MMO. Le migliorie e le novità come detto sono molte, ma in questi casi come potete immaginare è sempre bene avere riscontri pratici sul campo.

Riguardo il prezzo, sul sito ufficiale italiano il Razer Naga V3 Pro ha un prezzo di 199 euro, inoltre viene offerto con diverse opzioni per accessori e bundle creati ad hoc per i gamer. La nuova periferica Razer è disponibile anche su Amazon in Italia, vi lasciamo il link a seguire.