Tesla ha presentato la nuova generazione della Roadster nella notte di giovedì 15 ottobre 2026, con un evento trasmesso in livestreaming dal sito di collaudo di SpaceX a McGregor, in Texas. Sul finale l’auto è stata portata capovolta su una rampa e poi fatta staccare da terra, prima di un atterraggio regolare: il momento più spettacolare della serata.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Il volo sopra la rampa

Nel filmato della dimostrazione la Roadster risale una grande rampa curva grazie a un sistema di aspirazione a ventola che, stando a quanto spiegato dall’azienda, riesce a generare fino a 2G ed è sufficiente a tenere il prototipo incollato alla superficie anche quando si trova a testa in giù. Raggiunta quella posizione, la vettura sfrutta i propulsori a gas freddo sviluppati insieme a SpaceX per staccarsi, compiere un avvitamento e posarsi sul terreno. A bordo non c’era nessuno: l’esemplare in volo era guidato da remoto e, al contatto con il suolo, ha rimbalzato come se fosse privo di sospensioni.

Una seconda dimostrazione, mostrata dalle stesse riprese, ha visto la Roadster superare in salto una fila di cinque Tesla, tra cui la Semi e la Cybercab, ruotando in aria prima di ricadere dall’altra parte. Il sistema di propulsione si basa su aria compressa immagazzinata in serbatoi ad alta pressione e spinta attraverso dieci ugelli, che servono a far saltare, ruotare e accelerare il veicolo. Secondo Elon Musk quei serbatoi possono essere ricaricati mentre l’auto è in movimento, e l’intero meccanismo funziona ad aria, senza carburante.

Well, it worked

È il commento dell’amministratore delegato di Tesla subito dopo l’atterraggio riuscito. All’entusiasmo si è aggiunto Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria di prodotto, secondo cui le auto volanti sono ormai una realtà. Musk ha definito la Roadster il frutto di una collaborazione tra gli ingegneri di Tesla e quelli di SpaceX, spiegando che la vettura si solleva grazie a un serbatoio d’aria ad altissima pressione e che dispone di propulsori per il controllo dell’altitudine e di propulsori principali nella parte posteriore: in pratica, ha detto, può volare come un razzo ed eseguire rotazioni complete.

In una dimostrazione registrata e proiettata sullo schermo, Tesla ha anche mostrato lo scatto da 0 a 60 miglia orarie in 0,81 secondi.

Prestazioni, allestimenti e prezzi

I dati principali sono stati diffusi dal marchio su X: la Roadster è una due posti con circa 300 miglia di autonomia (480 km circa) e una velocità massima superiore alle 230 miglia orarie. Alcune caratteristiche cambiano però in base alla presenza dei propulsori: nella configurazione air ready, quella dotata del sistema a razzo, i posti a sedere si riducono a uno soltanto.

Sul configuratore compaiono tre allestimenti, pensati per usi diversi:

La Performance è pensata per la strada: ha due posti, aerodinamica attiva e aspirazione multimodale, con uno scatto da 0 a 96 km/h dichiarato in meno di 1,6 secondi.

è pensata per la strada: ha due posti, aerodinamica attiva e aspirazione multimodale, con uno scatto da 0 a 96 km/h dichiarato in meno di 1,6 secondi. La Thrust è invece una versione da pista, sempre biposto, che aggiunge propulsori a gas freddo montati dietro e scende sotto gli 0,9 secondi.

è invece una versione da pista, sempre biposto, che aggiunge propulsori a gas freddo montati dietro e scende sotto gli 0,9 secondi. La Rocket, air ready e monoposto, utilizza propulsori perimetrali per spingere in avanti e verso l’alto e per il movimento rotazionale laterale.

Per bloccare una Performance servono 5.000 dollari subito e altri 45.000 entro dieci giorni. La Thrust richiede un anticipo da 250.000 dollari, mentre la Rocket sembra accessibile solo su invito. Le prenotazioni sono aperte anche in Italia, dove il configuratore chiede 5.000 euro interamente rimborsabili, seguiti da altri 45.000 euro entro dieci giorni, pena l’annullamento dell’ordine; per la Thrust il secondo versamento sale a 245.000 euro. Prezzi e date definitivi per il mercato italiano non sono stati comunicati ufficialmente.

Le stime degli analisti indicano circa 2.000 Roadster vendute all’anno, una frazione degli 1,6 milioni di veicoli che Tesla ha consegnato nell’ultimo anno.

Sul piano del design, la nuova arrivata si presenta come un cuneo bianco dagli spigoli vivi, che l’azienda descrive come ispirato agli aerei SR-71 e F-35: un taglio netto rispetto al prototipo mostrato nel 2017. Alcune soluzioni si discostano dalla tradizione recente del marchio. Le chiusure delle portiere sembrano meccaniche, mentre le Tesla più diffuse puntano su sistemi elettronici, messi sotto esame in Cina per i rischi legati alla sicurezza. Manca inoltre lo specchietto retrovisore laterale, circostanza che apre il tema dell’omologazione.

Proprio l’ammissibilità su strada è stata al centro di una domanda arrivata dal pubblico presente. Musk ha risposto così:

Depends on your street. It’ll be a viable car

Il numero uno di Tesla ha aggiunto che la Roadster sarà l’unico modello del marchio pensato per essere guidato manualmente e che non è «necessariamente un’auto ottimizzata per la sicurezza».

Una lunga attesa, dal 2008 a oggi

Il nome Roadster non è nuovo. La prima vettura di serie di Tesla debuttò in California nel 2008 con un telaio derivato dalla Elise della casa britannica Lotus, sostituendo il motore a benzina con un gruppo propulsore completamente elettrico; la produzione terminò nel 2012. Nel novembre 2017, durante un evento dedicato al camion Semi, Musk stupì il pubblico presentando una seconda generazione: allora si parlava di uno scatto da 0 a 60 miglia orarie in 1,9 secondi, velocità massima oltre le 250 miglia orarie, più di 600 miglia di autonomia e una batteria da 200 chilowattora. In quel mese si poteva versare un deposito da 50.000 dollari per prenotare l’auto, oppure pagarne 250.000 in anticipo per una versione Founders Series. Musk accennò anche a un pacchetto SpaceX con propulsori a gas freddo che, disse, avrebbe potuto permettere a una Tesla di volare.

Con l’attesa che si avvicinava ai dieci anni, l’amministratore delegato si è scusato con i titolari di deposito «sofferenti da lunga data», spiegando in una call sugli utili che l’azienda stava concentrando gli sforzi su robotica e guida autonoma.

Roadster is not just icing on the cake; it’s the cherry on the icing on the cake. We are working on it, but it has to come behind the things that have a more serious impact on the world

Nell’estate del 2025 il ciclo di progettazione della Roadster ha subito un’accelerazione. Nei giorni precedenti l’evento Musk aveva alimentato l’attesa definendo la presentazione una candidata al titolo di miglior dimostrazione di prodotto di sempre e sostenendo che tutto il mondo l’avrebbe guardata. La produzione è prevista per il 2028, «davvero, questa volta», come ha detto lo stesso Musk.