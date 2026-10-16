ASUS Republic of Gamers celebra vent’anni di storia con una nuova console portatile che punta a distinguersi nel panorama del gaming handheld. ROG Xbox Ally X20 arriva ufficialmente in Italia, con un design ispirato alle console del passato, hardware aggiornato e una dotazione premium che comprende anche occhiali da gaming in realtà aumentata.

Un’edizione speciale che affianca le altre ROG Xbox Ally e introduce diverse novità sul fronte del raffreddamento, dei controlli e del software, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gioco ancora più immersiva e versatile. Il dispositivo è acquistabile da oggi attraverso la rete ASUS e presso alcuni rivenditori di settore, ma con una proposta decisamente diversa da quella delle classiche console portatili, soprattutto per quanto concerne il bundle.

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ASUS ROG Xbox Ally X20: design celebrativo e display OLED

Il nuovo dispositivo si distingue innanzitutto per lo chassis in plastica nera traslucida, attraverso il quale è possibile intravedere i componenti interni e il sistema di raffreddamento, impreziositi da dettagli dorati; una scelta estetica che richiama alcune console del passato e celebra i vent’anni trascorsi dalla fondazione di Republic of Gamers, avvenuta nel 2006.

Sotto la scocca trova spazio il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, mentre sul fronte del display ASUS ha scelto un pannello OLED da 7,4 pollici della famiglia ROG Nebula HDR, con supporto alla tecnologia Variable Refresh Rate (VRR). Quest’ultima permette di sincronizzare dinamicamente la frequenza di aggiornamento con il frame rate prodotto dal gioco, contribuendo a ridurre il tearing e a rendere più fluida la riproduzione delle immagini.

L’azienda è intervenuta anche sui controlli, in modo importante possiamo dire. I joystick utilizzano sensori magnetici TMR, progettati per ridurre il rischio di stick drift, con una zona morta dichiarata del 3% e un algoritmo aggiornato per limitare gli input indesiderati lungo i quattro assi; il D-pad è inoltre trasformabile, consentendo di passare da una configurazione a quattro direzioni a una a otto direzioni senza ricorrere ad attrezzi.

ASUS ha rivisto anche i pulsanti frontali, le impugnature e i grilletti a impulso, cercando di migliorare sensibilmente la precisione dei comandi e il comfort durante le sessioni più lunghe.

Raffreddamento migliorato e maggiore attenzione all’autonomia

ROG Xbox Ally X20 introduce un sistema ROG Intelligent Cooling riprogettato, che sfrutta tre percorsi per indirizzare il flusso d’aria dietro il pannello OLED, attraverso le alette del dissipatore e verso il processore. L’obiettivo è contenere le temperature dei componenti senza trasferire troppo calore alle impugnature, un aspetto importante per una console destinata a essere utilizzata a lungo senza appoggiarla su una superficie.

Anche le ventole sono state aggiornate; il diametro maggiore e il numero ridotto di pale permettono, secondo ASUS, di migliorare del 20% il flusso d’aria complessivo; la superficie delle alette del dissipatore, invece, è aumentata dell’11%.

Il produttore sottolinea inoltre il lavoro svolto sull’autonomia, anche se il comunicato non specifica la capacità della batteria né fornisce valori in ore di gioco. Si tratta quindi di un aspetto da valutare attraverso test indipendenti, soprattutto considerando quanto i consumi possano variare in base al titolo utilizzato, alla potenza impostata e alla luminosità dello schermo.

ROG XREAL R1 Edition 20, accessori e software

Uno degli elementi che contribuiscono a distinguere la nuova console è la presenza degli occhiali AR ROG XREAL R1 Edition 20, progettati per offrire un’esperienza di gioco su uno schermo virtuale da 171 pollici percepito a circa quattro metri di distanza.

Gli occhiali utilizzano un display Micro-OLED con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e un tempo di risposta dichiarato di 0,01 ms. Il campo visivo è di 57° e copre il 95% dell’area di visione a fuoco. A bordo è presente anche il tracciamento nativo a tre gradi di libertà (3DoF), che permette allo schermo virtuale di seguire i movimenti della testa, mentre la modalità Anchor mantiene l’immagine ancorata a una posizione nello spazio.

Il bundle include poi una custodia dbrand Killswitch realizzata appositamente per questa edizione, completa di una grafica esclusiva e cappucci per gli stick, oltre a una custodia protettiva Pelican progettata per trasportare la console e gli accessori. Le novità però non riguardano soltanto l’hardware; con il lancio di ROG Xbox Ally X20 infatti, ASUS introduce una serie di aggiornamenti per Armoury Crate Special Edition (ACSE), l’interfaccia software utilizzata dalla famiglia ROG Ally.

Tra gli interventi troviamo una migliore scalabilità dell’interfaccia, per rendere più leggibili menu e librerie di giochi, e nuove modalità di illuminazione Aura Sync; Reactive adatta l’illuminazione alla direzione in cui viene spinto il joystick, mentre Immersion la sincronizza con la provenienza dei suoni del gioco. Il display OLED può inoltre sfruttare invece due modalità HDR: Native, pensata per rispettare maggiormente la resa originale dei contenuti, e Vivid, che punta a colori e contrasto più intensi.

Interessante anche Default Game Profile 2.0, che permette di salvare le impostazioni delle prestazioni direttamente nel profilo del singolo gioco, comprese quelle relative alla potenza; in aggiunta si segnala che i principali tasti di scelta rapida, inclusi quelli dedicati a Command Center, Library e Action, diventano personalizzabili.

A completare gli aggiornamenti troviamo la nuova Travel Mode, che limita automaticamente la potenza di ricarica a 65 watt quando viene attivata la modalità aereo, con lo scopo di migliorare la compatibilità con le prese di alimentazione presenti su aerei e treni.

ASUS ROG Xbox Ally X20: disponibilità e prezzo

ASUS ROG Xbox Ally X20 è disponibile in Italia da oggi al prezzo consigliato di 2.599 euro. Come anticipato in apertura, la console viene proposta attraverso ASUS eShop, la rete degli ASUS Gold Store e i partner, esclusivamente nel bundle con gli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20 e gli accessori dedicati.

Restano disponibili anche ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X nelle rispettive configurazioni e ai prezzi di vendita consigliati originali. La nuova edizione celebrativa si rivolge quindi soprattutto a chi desidera una soluzione portatile di fascia alta con una dotazione particolarmente ricca, oltre a un design esclusivo dedicato ai vent’anni di ROG.