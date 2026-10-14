ASUS amplia la propria gamma di monitor gaming con tre nuovi modelli delle famiglie ROG Strix e TUF Gaming, accomunati dalla presenza di pannelli Fast IPS da 27 pollici con risoluzione 4K e dalla possibilità di passare rapidamente a modalità con refresh rate differenti. Si tratta dei ROG Strix XG27UCG Gen2, ROG Strix XG27UCS Gen2 e TUF Gaming VG27UQEL5A, soluzioni pensate per chi vuole alternare la qualità dell’immagine nei giochi più immersivi alla fluidità necessaria negli sparatutto competitivi.

Il punto centrale è la tecnologia Dual Mode, una soluzione che permette di scegliere tra una modalità 4K ad alta definizione e una Full HD con frequenze di aggiornamento più elevate. A completare la dotazione arrivano la tecnologia Smart Pixel per migliorare la nitidezza delle immagini, tempi di risposta minimi dichiarati di 0,3 ms e il supporto a VESA DisplayHDR 400. I tre monitor sono già disponibili in Italia, vediamo insieme caratteristiche e prezzi.

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ASUS ROG Strix XG27UCG Gen2 e XG27UCS Gen2: fino a 485 Hz in Full HD

I due nuovi monitor ROG Strix puntano a offrire un’esperienza flessibile, adatta sia ai giocatori competitivi sia a chi preferisce la qualità visiva dei titoli più recenti; entrambi utilizzano un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione 4K, ma si differenziano per le frequenze di aggiornamento raggiungibili nelle due modalità operative.

Il ROG Strix XG27UCG Gen2 (XG27UCGR) permette di passare da 4K a 162 Hz a Full HD a 485 Hz, mentre il ROG Strix XG27UCS Gen2 (XG27UCSR) offre le modalità 4K a 160 Hz e Full HD a 324 Hz. La prima configurazione è particolarmente interessante per gli FPS competitivi, nei quali una frequenza di aggiornamento molto elevata può contribuire a rendere più leggibili i movimenti e più fluida la risposta visiva; l’opzione 4K invece, consente di valorizzare i dettagli nei giochi AAA, nei contenuti multimediali e nelle attività quotidiane.

La possibilità di alternare le due modalità permette quindi di adattare il monitor al gioco utilizzato senza dover ricorrere a due display distinti. Il tempo di risposta minimo dichiarato è di 0,3 ms, un miglioramento rispetto al valore di 1 ms GTG indicato per i precedenti XG27UCG e XG27UCS.

Entrambi i modelli integrano ASUS Smart Pixel, una tecnologia di upscaling avanzato che punta a migliorare nitidezza e dettaglio quando si utilizzano risoluzioni inferiori al 4K. L’obiettivo è rendere più definite le immagini anche nelle modalità ad alto refresh rate, senza rinunciare alla fluidità che caratterizza queste configurazioni. Per contenere le sfocature nelle scene più concitate interviene inoltre ELMB Sync, che consente alla riduzione del motion blur di lavorare insieme al refresh rate variabile, contribuendo a limitare ghosting e tearing.

Il modello XG27UCG Gen2 aggiunge una particolare attenzione alla riproduzione dei colori, con copertura dichiarata del 95% dello spazio DCI-P3 e del 130% sRGB in standard cinematografico, oltre a una calibrazione di fabbrica. Queste caratteristiche lo rendono interessante anche per attività come fotoritocco ed editing video, pur restando un prodotto orientato principalmente al gaming.

La variante XG27UCG Gen2 si distingue anche per l’illuminazione posteriore Aura Sync, coordinabile con gli altri componenti compatibili del setup. Sul fronte della connettività offre USB-C con Power Delivery fino a 15 watt, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1, una dotazione che permette di collegare PC, console e dispositivi multimediali compatibili.

A bordo non manca infine il supporto VESA DisplayHDR 400, inoltre segnaliamo che ASUS ha rivisto la base di entrambi i monitor, riducendone l’ingombro per lasciare più spazio sulla scrivania.

TUF Gaming VG27UQEL5A: 4K a 80 Hz o Full HD a 310 Hz

Il TUF Gaming VG27UQEL5A riprende la filosofia Dual Mode dei modelli ROG Strix, ma si colloca su una fascia di prezzo più accessibile e adotta frequenze di aggiornamento differenti. Anche in questo caso troviamo un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione 4K e tempo di risposta minimo dichiarato di 0,3 ms, ma la modalità Dual Mode permette di scegliere tra 4K a 80 Hz e Full HD a 310 Hz.

La commutazione avviene tramite un tasto rapido, così da passare più facilmente da una configurazione orientata alla definizione a una pensata per gli alti frame rate. I valori sono inferiori rispetto a quelli dei due ROG Strix in modalità 4K e Full HD, ma restano adatti a un utilizzo misto, soprattutto per chi alterna giochi competitivi, titoli single player e attività quotidiane.

Anche il modello TUF integra ASUS Smart Pixel, che migliora la resa delle immagini attraverso un upscaling avanzato verso il 4K, con l’obiettivo di conservare una buona nitidezza anche quando il segnale di partenza ha una risoluzione inferiore. A questo si aggiunge ELMB Sync, che aiuta a ridurre la sfocatura percepita durante i movimenti rapidi e opera insieme al refresh rate variabile per limitare gli artefatti visivi.

La certificazione VESA DisplayHDR 400 contribuisce a migliorare la resa dei contenuti compatibili, mentre la copertura cromatica dichiarata del 120% sRGB punta a restituire colori vividi; la dotazione è completata da DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0, per il collegamento a PC, console e altre sorgenti compatibili.

Il TUF Gaming VG27UQEL5A rappresenta quindi la proposta più economica del trio, mantiene risoluzione 4K, pannello Fast IPS, Smart Pixel e Dual Mode, ma offre un limite di refresh rate più contenuto rispetto alle due alternative ROG Strix.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor ASUS

I nuovi ROG Strix XG27UCG Gen2, ROG Strix XG27UCS Gen2 e TUF Gaming VG27UQEL5A sono già disponibili in Italia presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali del marchio.

I prezzi suggeriti sono i seguenti:

ASUS ROG Strix XG27UCG Gen2 (XG27UCGR) 409 euro (Disponibile su Amazon)

(Disponibile su Amazon) ASUS ROG Strix XG27UCS Gen2 (XG27UCSR) 399 euro (Disponibile su Amazon)

(Disponibile su Amazon) ASUS TUF Gaming VG27UQEL5A 249 euro (Disponibile su Amazon in offerta)

La differenza di prezzo riflette il posizionamento dei tre modelli e le diverse frequenze di aggiornamento disponibili. Il ROG Strix XG27UCG Gen2 è quello da scegliere per raggiungere i 485 Hz in Full HD, mentre l’XG27UCS Gen2 offre un compromesso tra prestazioni e costo; a chiudere il TUF Gaming VG27UQEL5A, infine, porta la tecnologia Dual Mode nella fascia più accessibile.