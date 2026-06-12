Il mercato dei dispositivi dedicati al gaming continua a evolversi rapidamente e, dopo anni in cui realtà virtuale e realtà aumentata hanno cercato di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel settore videoludico, ASUS Republic of Gamers e XREAL sono pronte a portare sugli scaffali italiani una soluzione che punta a coniugare portabilità, immersione e prestazioni di alto livello.

L’azienda ha infatti annunciato l’arrivo nel nostro Paese dei nuovi ROG XREAL R1, occhiali gaming sviluppati in collaborazione con XREAL e presentati per la prima volta al CES 2026. Dopo diversi mesi di ottimizzazioni hardware e software, il prodotto è ormai pronto al debutto commerciale e promette di offrire un’esperienza particolarmente interessante sia per i possessori di ROG Ally sia per chi utilizza altre piattaforme di gioco portatili, PC o console compatibili.

La caratteristica che colpisce immediatamente è senza dubbio la possibilità di visualizzare un enorme schermo virtuale da ben 171 pollici, accompagnato da un pannello micro-OLED con frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e tempo di risposta di appena 0,01 ms; numeri che, almeno sulla carta, dovrebbero garantire immagini estremamente fluide, riducendo al minimo fenomeni come motion blur e tearing anche nelle sessioni di gioco più frenetiche.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Un accessorio pensato per integrarsi perfettamente con ROG Ally

Sebbene gli occhiali siano compatibili con numerosi dispositivi grazie alla loro natura plug-and-play, ASUS sottolinea come il massimo potenziale venga raggiunto all’interno dell’ecosistema ROG e, in particolare, in abbinamento a ROG Ally.

In questo scenario entra infatti in gioco una delle funzionalità più interessanti del prodotto, ossia la modalità a doppio display; mentre gli utenti visualizzano il gioco attraverso il grande schermo virtuale proiettato dagli occhiali, il display integrato della console portatile rimane attivo e utilizzabile per modificare rapidamente impostazioni come luminosità, dimensioni dello schermo, formato dell’immagine ed effetti visivi, senza interrompere la partita.

Anche funzioni avanzate come Spatial Locker, modalità 3D, regolazione della tinta e incremento del frame rate possono essere gestite direttamente tramite Armoury Crate SE, offrendo un livello di controllo particolarmente elevato durante l’utilizzo.

Immersione spaziale grazie al supporto 3DoF

Uno degli aspetti su cui ASUS e XREAL sembrano aver puntato maggiormente riguarda l’immersione. I nuovi ROG XREAL R1 integrano infatti il chip di elaborazione spaziale XREAL X1 e supportano nativamente il sistema 3DoF (Three Degrees of Freedom), permettendo agli utenti di interagire con lo schermo virtuale in modo più naturale.

La modalità Anchor consente di fissare il display in una posizione precisa dello spazio circostante, mantenendolo stabile anche quando si muove la testa, mentre la modalità Follow permette allo schermo di seguire il campo visivo dell’utente in maniera fluida.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente contribuisce inoltre la conversione in tempo reale dei contenuti da 2D a 3D, una funzione che punta ad aggiungere profondità e realismo ai giochi tradizionali senza richiedere contenuti sviluppati appositamente.

Controlli avanzati anche da PC

Per gli utenti che intendono utilizzare gli occhiali principalmente con un computer, ASUS ha sviluppato un ecosistema software dedicato composto da ROG Control Dock e DisplayWidget Center.

Questi strumenti consentono di modificare rapidamente la disposizione degli schermi virtuali, personalizzare diversi parametri di visualizzazione e accedere alle funzionalità ASUS GamePlus, comprese alcune soluzioni potenziate dall’intelligenza artificiale come mirini dinamici, timer e strumenti pensati per offrire un vantaggio competitivo durante il gioco.

A completare il quadro troviamo la tecnologia AI Visual, che rileva automaticamente il contenuto visualizzato e adatta di conseguenza le impostazioni dello schermo.

Display micro-OLED a 240 Hz e lenti intelligenti

Dal punto di vista tecnico, ASUS evidenzia come ROG XREAL R1 siano i primi occhiali gaming al mondo a utilizzare un pannello micro-OLED a 240 Hz. Il sistema offre inoltre una latenza motion-to-photon di appena 3 millisecondi, un dato che dovrebbe contribuire a rendere l’esperienza particolarmente reattiva.

Lo schermo virtuale viene proiettato con un campo visivo di 57 gradi e arriva a coprire fino al 95% della visione focale dell’utente, creando un effetto simile a quello di una grande sala cinematografica.

Non manca poi una sofisticata tecnologia di lenti elettrocromiche, in grado di modificare automaticamente il livello di trasparenza in base all’utilizzo; quando l’utente distoglie lo sguardo dal contenuto visualizzato, le lenti possono diventare più trasparenti per facilitare la visione dell’ambiente circostante, mentre tornano a scurirsi durante la fruizione dello schermo virtuale. Gli utenti possono inoltre scegliere tra tre diversi livelli di oscuramento manuale oppure attivare una modalità di trasparenza immediata con un singolo comando.

Sul fronte audio infine, ASUS si affida alla tecnologia sviluppata da Bose, con l’obbiettivo di offrire un suono tridimensionale capace di aumentare ulteriormente il coinvolgimento durante le sessioni di gioco.

I nuovi ASUS ROG XREAL R1 saranno disponibili in Italia a partire dalla seconda metà di giugno presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali dell’azienda; il prezzo consigliato al pubblico è fissato a 849 euro IVA inclusa.