Trovare un OLED 55 pollici sotto i 700€ sembrava un’utopia fino a qualche mese fa. LG OLED55B46LA, il modello d’ingresso della Serie B4 2024, dimostra che la tecnologia a pannello autoilluminante può diventare accessibile senza troppi compromessi. Dopo un periodo in cui le quotazioni di questo televisore si sono mantenute piuttosto alte, l’offerta attuale riporta il prezzo su livelli decisamente più interessanti rispetto a quanto visto negli ultimi mesi. Un’occasione concreta per chi aspettava il momento giusto per passare all’OLED, magari abbinando anche qualche sessione di gaming next-gen. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo smart TV e quali sono le condizioni dell’offerta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

LG OLED55B46LA: neri assoluti e gaming da console top

Il pannello OLED 4K Ultra HD da 55 pollici è il vero protagonista di questo televisore, capace di garantire neri assoluti e un contrasto praticamente infinito grazie alla natura autoilluminante dei pixel. La frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz (fino a 144 Hz) lo rende particolarmente adatto anche a chi guarda sport o gioca ai videogiochi. A gestire il tutto ci pensa il processore α8 AI, un chip a 4 core dedicato al deep-learning che ottimizza automaticamente immagine e suono in base ai contenuti, oltre a garantire un upscaling intelligente della risoluzione.

Sul fronte HDR non manca nulla: Dolby Vision, HDR10 e HLG sono tutti supportati, mentre l’audio può contare su Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced, anche se il sistema integrato 2.0 da 20W resta basilare e una soundbar esterna è consigliata per sfruttare al meglio questi formati.

La vera sorpresa per questa fascia di prezzo sono le 4 porte HDMI 2.1 complete, un dettaglio raro sui TV di ingresso. Questo apre le porte a un’esperienza gaming di livello, supportata da:

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync Premium

VRR e ALLM

Chi possiede una console di ultima generazione o un PC da gaming troverà in questo TV un partner affidabile per sfruttare refresh rate elevati e latenza ridotta.

Il sistema operativo webOS 24 garantisce accesso a tutte le principali piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e RaiPlay, con l’assistente ThinQ AI per il controllo vocale e compatibilità con Amazon Alexa. In dotazione anche il nuovo telecomando puntatore MR24, che permette di navigare l’interfaccia come un mouse. Il design è sottile e senza bordi, con finitura Essence Graphite che si integra bene in qualsiasi ambiente.

Sconto del 56% sul TV LG OLED

Il prezzo di listino di LG OLED55B46LA si attestava tra i 1.199€ e i 1.299€ al lancio, ma l’offerta attuale su Amazon porta il prezzo a 699,9€ invece di 1599€, con uno sconto del 56%. Si tratta di un risparmio concreto di quasi 900€ rispetto al prezzo di riferimento, un livello che riporta il TV su quotazioni decisamente più basse rispetto a quanto visto nei mesi scorsi. La disponibilità è attualmente confermata su Amazon.it, ma considerando l’andamento storico dei prezzi di questo modello conviene muoversi senza attendere troppo.

Per non perdere le prossime occasioni su prodotti tecnologici come questa, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove vengono segnalate in tempo reale le migliori offerte del settore, oppure a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti eccezionali su qualsiasi categoria di prodotto.