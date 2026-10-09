Manca sempre meno all’arrivo di Grand Theft Auto VI, o GTA VI che dir si voglia, e Rockstar Games continua a svelare nuovi dettagli sul gioco mentre la campagna marketing si fa sempre più martellante. Questa volta l’attenzione si sposta sulla componente musicale del gioco, da sempre uno degli elementi più caratteristici della serie.

Dopo aver svelato ufficialmente al mondo GTA VI attraverso un Extended Look in anteprima su Netflix, che ha raccolto oltre 31 milioni di visualizzazioni, la software house ha presentato alcune delle stazioni radio che saranno disponibili nel titolo. Chi è avvezzo alla serie saprà bene che i titoli della saga Grand Theft Auto comprendono una moltitudine di stazioni tra le quali scegliere, ognuna con un proprio genere, e per il prossimo capitolo la selezione sarà ancora maggiore.

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Potremo ascoltare la musica in GTA VI anche al di fuori dell’auto

Oltre ad una prima selezione di nuove stazioni radio, Rockstar Games ha confermato anche che, per la prima volta nella serie, sarà possibile ascoltare musica al di fuori dell’automobile. I protagonisti Jason e Lucia sono infatti dotati di cuffie e auricolari che permetteranno loro di sintonizzarsi sulle varie stazioni anche mentre si muovono a piedi, sfruttando lo smartphone presente nel gioco.

Questa possibilità cambia il modo in cui la musica potrà accompagnare l’esplorazione del mondo di gioco, visto che nei precedenti capitoli l’ascolto della radio era principalmente legato alla guida dei veicoli. Oltre alle stazioni radio, in GTA VI saranno presenti per la prima volta anche podcast on demand, disponibili sia durante gli spostamenti in automobile sia mentre i protagonisti sono a piedi. Per il momento, però, la software house non ha fornito ulteriori dettagli sui contenuti.

Per quanto riguarda invece la musica, Rockstar Games ha confermato che GTA VI proporrà la più “ampia selezione di stazioni in-game di sempre”, svelandone alcune per la prima volta. Tra queste, troviamo Cocoteo FM dedicata alla musica latina moderna, con bachata, merengue e reggaeton, mentre Back Country Radio proporrà musica country e accompagnerà alcune zone della mappa.

Per gli appassionati di musica africana ci sarà invece AfroBank FM, con una selezione che spazierà dai classici del XX secoli fino a generi più contemporanei. Gli amanti del metal potranno sintonizzarsi su The Chamber 106.6, dedicata soprattutto al metal classico degli anni 80 e successivi. Non mancheranno infine Flash FM, già presente in GTA Vice City e questa volta dedicata alla musica pop, e Dirty South Classics, che proporrà invece rap e hip-hop della scena del Sud degli Stati Uniti. Potete ascoltare un’anteprima delle sei stazioni radio a questo indirizzo.

La componente musicale sarà quindi particolarmente importante in GTA VI, che ricordiamo arriverà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Rockstar ha inoltre annunciato un’edizione fisica della colonna sonora del gioco, disponibile su CD e vinile, oltre ad una Collector Edition del gioco e uno speciale controller DualSense per PlayStation 5.