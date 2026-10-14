Pare che il team della popolare software house Epic Games abbia deciso di puntare sempre di più sull’intelligenza artificiale per lo sviluppo dei nuovi giochi.

Stando a quanto è stato riportato da Bloomberg, infatti, il colosso dei videogame avrebbe deciso di posticipare la data di lancio del suo prossimo titolo, atteso sparatutto Disney, in modo da dare ai propri sviluppatori più tempo per sfruttare quelle che sono le potenzialità dell’IA nel settore della scrittura di codice.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Epic Games e le potenzialità dell’intelligenza artificiale

Pare che il capo del progetto abbia comunicato al team di sviluppatori che avrebbe dovuto adottare un piano di produzione “AI first“, ossia interamente basato sull’intelligenza artificiale.

Nel messaggio inviato agli sviluppatori sarebbe stato messo in evidenza che la nuova politica dell’azienda è ora basata su alcuni principi che non lasciano dubbi, come quello secondo cui non ci sarà più spazio per il codice scritto a mano o quello per cui tutta la grafica del progetto deve essere generata con flussi di lavoro interamente basati sull’intelligenza artificiale.

Secondo il report non tutto il team di sviluppatori avrebbe accolto con favore questo nuovo approccio IA, tanto che alcuni non avrebbero nascosto di sperare che la richiesta non fosse del tutto seria.

In realtà Epic Games da tempo ha deciso di investire ingenti risorse nel potenzialmento della sua infrastruttura IA, così come confermato da Jake Jones, Communications Director della software house, il quale ha precisato che l’azienda sta adottando uno sviluppo accelerato dall’IA, ovviamente guidato dagli sviluppatori di Epic, che continuano ad essere “i visionari e i motori creativi” di tutto ciò che viene realizzato.