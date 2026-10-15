Moulinex amplia la proposta dedicata alla cucina con Ever Fry, la nuova gamma di friggitrici ad aria presentata il 15 ottobre 2026. La tecnologia INFRA HEAT è al centro di quattro modelli pensati per esigenze diverse.

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Cottura a infrarossi e dettagli comuni

Il cuore della gamma è la tecnologia INFRA HEAT, che combina il calore a infrarossi con la cottura ad aria calda. Gli infrarossi colpiscono rapidamente la superficie degli alimenti e favoriscono la formazione di una crosta dorata, aiutando a conservare la succosità naturale degli ingredienti: il risultato, secondo l’azienda, sono piatti pronti in meno tempo. Il riscaldamento è assicurato fino a quattro volte più rapido rispetto ad alcuni modelli tradizionali del marchio, ma è un dato da leggere con attenzione perché riguarda la temperatura misurata sulla superficie dell’elemento riscaldante, non una riduzione equivalente del tempo necessario a cuocere un pasto. Quanto alla croccantezza, i test condotti nel 2025 su toast e patatine fritte indicano un risultato fino al 30% superiore rispetto a un modello Easy Fry & Grill XXL EZ80.

Su tutti e quattro i modelli si trova un visore che permette di controllare la cottura senza aprire il cestello, mantenendo stabile la temperatura, oltre a un cestello antiaderente lavabile direttamente in lavastoviglie. Per chi cerca nuove idee, l’app gratuita My Moulinex mette a disposizione oltre cento ricette illustrate passo dopo passo e consigli pratici.

I quattro modelli della gamma

Il modello pensato per chi ha poco spazio sul piano di lavoro ma non vuole rinunciare alla quantità è Ever Fry XXL Surface. La superficie ampia consente di disporre gli ingredienti con libertà, cuocere una pizza fino a 31 cm di diametro o preparare fino a 1,2 kg di patatine in una sola volta. La doppia resistenza, con un sistema di riscaldamento tradizionale nella parte inferiore e la tecnologia INFRA HEAT in quella superiore, distribuisce il calore in modo uniforme senza dover girare gli alimenti. I programmi dedicati sono dieci: Air Fry, Arrosto, Grill, Toast, Forno, Essiccatore, Pizza Fresca, Pizza Surgelata, Riscaldamento e Finitura Croccante. Le dimensioni sono 423 × 472 × 227 mm.

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Chi invece vuole organizzare lo spazio di cottura secondo le proprie necessità può orientarsi su Ever Fry Dual Flex, che dispone di due zone indipendenti e asimmetriche da 5 L e 3,5 L, ognuna con tempi e temperature propri: pietanze diverse arrivano pronte nello stesso momento. Il divisore FlexCook permette di trasformarle in un’unica zona da 9 L, utile per alimenti voluminosi o per pasti fino a 8 persone. La tecnologia INFRA HEAT è integrata nelle due resistenze superiori, mentre il sistema Genius consente di rimuovere il pannello frontale per infilare più facilmente il cestello in lavastoviglie. Misura 474 × 344 × 307 mm.

Per cucinare più preparazioni in contemporanea senza mescolare i sapori c’è Ever Fry XXL Dual, con due cestelli indipendenti e la cottura sincronizzata che coordina i tempi: portata principale e contorno risultano pronti insieme. La capacità XXL è di 11 L e anche in questo caso la pulizia si appoggia al sistema Genius. Le dimensioni sono 457 × 360 × 330 mm.

Il modello più capiente è Ever Fry Trio, pensato per gestire un menu completo, dall’antipasto al dolce, in un’unica sessione. La funzione SYNC allinea i tempi delle diverse preparazioni; le tre zone indipendenti comprendono un cestello quadrato da 4 L con doppia resistenza e un cestello inferiore XXL da 8 L con divisore rimovibile, che permette di passare da due zone separate a un’unica superficie. La capacità totale arriva a 12 L. Anche qui la pulizia conta sul sistema Genius, mentre le dimensioni sono 388 × 388 × 495 mm.

Prezzi e disponibilità

I prezzi raccomandati al pubblico partono da 159,99 euro per la Ever Fry XXL Surface (EZ4218F0), salgono a 219,99 euro per la Dual Flex (EZ9288F0) e a 199,99 euro per la XXL Dual (EZ9478F0), mentre la Trio (EZ9678F0) è proposta a partire da 299,99 euro, con prezzi e disponibilità soggetti a variazioni. Sul sito ufficiale del marchio, però, alcuni modelli risultano già a un prezzo di vendita inferiore: la XXL Surface è indicata a 149,99 euro e la Dual Flex a 199,99 euro.

Il riconoscimento “Eletto Prodotto dell’Anno 2026” nella categoria friggitrici ad aria e microonde è andato alla Easy Fry Infrared di Moulinex, la gamma da cui Ever Fry eredita la tecnologia a infrarossi.