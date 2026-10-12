Il nuovo volantino Lidl, in edizione XXL per il fai da te, porta con sé una prima ondata di prodotti Parkside in partenza giovedì 15 ottobre 2026. Si va da utensili elettrici a prezzi da supermercato, come una smerigliatrice angolare da 750 W a 19,99€, a una serie di accessori per il garage e il cantiere, con un faro LED ricaricabile e un tavolo pieghevole multifunzione. Vale la pena segnalare che questa è solo la prima tornata: da lunedì 19 ottobre è attesa una seconda ondata molto più ricca, con trapani avvitatori, stazioni di saldatura e attrezzatura per il giardino, di cui parleremo in un articolo a parte.

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Smerigliatrice, trapano scalpellatore e miscelatore

La protagonista è la smerigliatrice angolare Parkside da 750 W, proposta a 19,99€ e segnalata come prezzo imbattibile. Arriva a 12.000 giri al minuto, monta mole fino a 115 mm di diametro e include la protezione 2 in 1 per tagliare e smerigliare, la chiave di montaggio a due fori e un’impugnatura aggiuntiva. I set di accessori per smerigliatrice angolare, da 1, 4, 5 o 11 pezzi, costano 3,99€.

Per i lavori più impegnativi c’è il trapano a percussione scalpellatore da 800 W a 39,99€, con un’energia di percussione di 1,2 Joule, fino a 7.500 battute e 1.650 giri al minuto e un diametro massimo del foro tra 13 e 24 mm. In dotazione ci sono lo scalpello piatto, tre punte SDS, la battuta di profondità e l’impugnatura frontale. Chi lavora con colori e malte troverà il miscelatore da 1.600 W a 39,99€, con velocità fino a 800 giri al minuto e accessori inclusi.

Completano il reparto la levigatrice a penna multifunzione da 160 W a 24,99€, che arriva a 40.000 giri al minuto e include pinze di serraggio da 2,4 e 3,2 mm con gli accessori, e l’affilatore per punte da trapano da 92 W a 24,99€, adatto a punte da 2,5 a 19 mm con angolature da 115 a 140 gradi.

Faro, tavolo e piccoli utensili

Per illuminare il lavoro c’è il faro LED ricaricabile da 20 W a 11,99€, con un flusso luminoso fino a 2.000 lumen e una temperatura di colore di 6.500 K. Offre quattro modalità, tra cui la luminosità massima, l’eco al 50%, il segnale SOS e il lampeggio rosso, e include il cavo USB. Il set tavolo multifunzione da 3 pezzi costa 39,99€: ogni piano misura 100 x 60 cm, è regolabile su quattro altezze tra 73 e 94 cm e ha una portata di 35 kg, e si può usare singolarmente o unendo i pezzi. A 69,00€ c’è la valigetta portattrezzi da 122 pezzi.

Tra gli articoli più economici si trovano il mini avvolgicavo o la presa multipla a 14,99€, quest’ultima con cavo da 3 metri e porta USB, il set chiave a cricchetto o chiavi multifunzione universali a 6,99€, il set per tinteggiare da 3, 7 o 10 pezzi a 4,99€, il coltello, seghetto o affilatore per coltelli e asce a 4,99€, le staffe angolari o piatte Parkside Performance a 3,99€, i prodotti spray a olio per metalli da 300 ml a 2,99€ e i feltrini o pad protettivi a 1,49€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Parkside di questa prima ondata sono disponibili nei punti vendita Lidl da giovedì 15 ottobre 2026, fino a esaurimento scorte. Come per tutti i prodotti non alimentari a rotazione rapida, conviene non aspettare troppo, soprattutto per gli articoli segnalati come prezzo imbattibile. Prima dell’acquisto è bene controllare le dotazioni incluse nella confezione di ogni attrezzo.

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