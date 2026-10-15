I nuovi MacBook Pro con chip M5 Pro e M5 Max sono ora disponibili su Amazon con sconti fino al 21% e un risparmio massimo di 1.100 euro sulla configurazione più potente. Tre varianti dello stesso modello, tutte con 2 TB di SSD, per rispondere a esigenze professionali diverse: dal content creator che lavora in mobilità al montatore video che necessita della massima potenza grafica.

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MacBook Pro M5 Pro e M5 Max, i super laptop di Apple

Apple ha rinnovato qualche mese fa la gamma dei MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max, basati sulla nuova Fusion Architecture che combina due die in un unico SoC. Il risultato è una CPU fino al 30% più veloce, un SSD 2 volte più rapido e capacità AI quadruplicate rispetto alla generazione precedente. Tutti i modelli integrano macOS Tahoe con Apple Intelligence disponibile anche in italiano, pensato per eseguire task AI direttamente on-device grazie al framework Foundation Models.

Sul fronte della connettività, per la prima volta Thunderbolt 5 arriva su tutta la gamma Pro e Max, triplicando le velocità rispetto al Thunderbolt 4, affiancato dal nuovo chip wireless N1 con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Non mancano tre porte Thunderbolt 5, HDMI fino a 8K, slot SDXC e MagSafe 3. L’autonomia dichiarata raggiunge le 24 ore, con fotocamera Center Stage da 12MP e sistema audio a sei altoparlanti.

Le tre configurazioni in offerta si differenziano per display, potenza e memoria. Le prime due varianti montano il display da 14,2 pollici con chip M5 Pro: la prima con CPU 15-core e GPU 16-core in colorazione Argento, la seconda con CPU 18-core e GPU 20-core in Nero siderale, entrambe con 24 GB di RAM. La terza variante passa al display da 16,2 pollici con chip M5 Max, CPU 18-core, GPU 32-core e 36 GB di RAM, sempre in Nero siderale. La differenza di GPU tra M5 Pro e M5 Max si traduce in una banda memoria che passa da 307 GB/s a 460 GB/s, un vantaggio concreto per workflow di editing video e 3D o carichi AI particolarmente intensivi.

Sconti fino al 21% sulle configurazioni da 2 TB

Le tre configurazioni, tutte equipaggiate con 2 TB di SSD, risultano scontate rispetto al prezzo originale indicato su Amazon. La variante 14″ con chip M5 Pro 15-core passa da 3.549 a 2.799 euro, con uno sconto del 21% e un risparmio di 750 euro. La versione 14″ con CPU 18-core e GPU 20-core scende da 3.799 a 3.099 euro, corrispondente a un taglio del 18% e un risparmio di 700 euro.

La configurazione più interessante in termini assoluti resta però quella da 16,2 pollici con chip M5 Max: il prezzo crolla da 5.199 a 4.099 euro, con uno sconto del 21% che si traduce nel risparmio più consistente dell’intera selezione, pari a 1.100 euro. Va ricordato che i prezzi di listino ufficiali Apple partono da 2.599 euro per il 14″ M5 Pro e da 3.099 euro per il 16″ M5 Max nelle configurazioni base, quindi gli sconti Amazon risultano particolarmente rilevanti proprio sulle varianti con storage raddoppiato a 2 TB.

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