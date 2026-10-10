UGREEN amplia la propria gamma di accessori per PC con la nuova Revodok Pro USB-C 14-in-1, una docking station pensata per chi vuole trasformare un notebook in una postazione di lavoro completa utilizzando un solo cavo. Il dispositivo mette a disposizione numerose connessioni per monitor, periferiche e dispositivi di archiviazione, affiancando il supporto a tre display esterni alla ricarica di notebook (e non solo) fino a 100 watt.

La proposta si rivolge soprattutto a professionisti, creator e utenti che lavorano con più schermi e hanno bisogno di collegare contemporaneamente accessori USB, schede di memoria, rete cablata e dispositivi audio. La dock può essere utilizzata anche in configurazioni da scrivania più compatte, riducendo il numero di cavi da collegare e scollegare ogni volta che si utilizza il notebook fuori dalla postazione.

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UGREEN Revodok Pro USB-C può gestire fino a tre monitor esterni (anche 8K)

Uno degli aspetti più interessanti della UGREEN Revodok Pro riguarda la gestione dei display. La docking station dispone di due porte DisplayPort e una HDMI, consentendo di collegare fino a tre monitor esterni contemporaneamente sui computer Windows compatibili. Le due DisplayPort supportano, singolarmente, risoluzioni fino a 8K a 30 Hz oppure 4K a 120 Hz, mentre la HDMI arriva fino a 4K a 60 Hz.

Collegando tre schermi, la configurazione pubblicizzata prevede il supporto al triplo 4K a 60 Hz, fermo restando che le risoluzioni e le frequenze effettivamente disponibili dipendono anche dalle capacità del computer e dalla configurazione utilizzata. Per sfruttare le modalità più avanzate, in particolare il 4K a 120 Hz o l’8K, è necessario che il notebook supporti DisplayPort 1.4 con DSC, ovvero la tecnologia Display Stream Compression; la compatibilità video deve quindi essere verificata prima dell’acquisto, perché non basta disporre genericamente di una porta USB-C.

Ci sono inoltre alcune limitazioni per chi utilizza macOS. La docking station non è pensata per offrire più monitor esterni con contenuti indipendenti sui Mac; in questa configurazione infatti, gli schermi collegati mostrano lo stesso contenuto. Su Windows, invece, è possibile estendere il desktop e utilizzare i monitor come aree di lavoro separate, nei limiti delle capacità del sistema.

Connettività 14-in-1 e ricarica del notebook fino a 100 W

La dotazione comprende porte per la trasmissione dei dati, uscite video, rete cablata e collegamento di dispositivi esterni. Sul frontale sono presenti due porte USB-C da 10 Gbps dedicate al trasferimento dei dati, affiancate da due ulteriori connessioni USB-A, anch’esse utilizzabili per le periferiche compatibili. La scheda tecnica distingue inoltre le porte USB-C frontali dalle connessioni dedicate alla ricarica e al video, con le prime che non supportano né l’alimentazione delle periferiche né l’uscita del segnale video.

La docking station integra anche lettori di schede SD e microSD, con velocità dichiarata fino a 170 MB/s, utili per trasferire fotografie e video da fotocamere e altri dispositivi. Per la rete è disponibile invece una porta Ethernet Gigabit, mentre un jack da 3,5 mm consente di collegare cuffie e altre periferiche audio compatibili. Questa combinazione rende la Revodok Pro una soluzione versatile per le postazioni professionali, in particolare quando il notebook dispone di poche porte integrate; un singolo collegamento permette infatti di raggiungere monitor, rete cablata, unità esterne, schede di memoria e accessori, senza dover ricorrere a più adattatori separati.

La parte dedicata all’alimentazione è un altro elemento centrale del prodotto. La UGREEN Revodok Pro può fornire al notebook fino a 100 watt tramite USB-C Power Delivery, consentendo di alimentare numerosi portatili compatibili direttamente dalla docking station. È presente anche una seconda porta USB-C PD con potenza dichiarata fino a 27 watt, destinata alla ricarica di smartphone e tablet compatibili.

Occorre però considerare un dettaglio, ovvero che le due uscite condividono il valore di 100 watt indicato dall’azienda. Quando sono utilizzate contemporaneamente, quindi, la potenza massima disponibile per ciascuna porta può essere inferiore al valore nominale. Per ottenere la ricarica del portatile a 100 watt, UGREEN richiede inoltre che il computer supporti Power Delivery 3.0 e che la porta di ricarica da 27 watt della dock non sia occupata; se il notebook necessita di una potenza superiore, è consigliabile continuare a utilizzare il suo alimentatore originale.

La confezione comprende un alimentatore da 140 watt, il cavo USB-C per collegare la dock al computer e i cavi di alimentazione previsti per il mercato di riferimento. Il collegamento è progettato per funzionare senza installare driver, purché il computer soddisfi i requisiti di compatibilità.

UGREEN Revodok Pro USB-C: disponibilità e prezzo

La UGREEN Revodok Pro USB-C 14-in-1 è disponibile sul sito ufficiale del produttore, con un prezzo di listino indicato di 299,99 euro e una promozione che, al momento,scende a 199,99 euro; il costo finale comunque può variare in base alle promozioni attive e alle regioni.

La docking station è disponibile anche su Amazon Italia, con un prezzo che in questo caso si attesa a 165 euro. Ribadiamo che prima dell’acquisto è consigliabile comunque verificare la compatibilità della porta USB-C del proprio notebook con Power Delivery e DisplayPort Alt Mode, soprattutto se si intende sfruttare il collegamento di tre monitor o le modalità video a risoluzione e frequenza più elevate.