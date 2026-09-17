Ugreen ha introdotto un nuovo paio di auricolari wireless economici, gli HiTune T8 che puntano a offrire funzioni audio ormai considerate standard, come la cancellazione attiva del rumore e il supporto all’audio ad alta risoluzione, insieme a strumenti di trascrizione integrati, a un prezzo decisamente più contenuto rispetto al solito.

In passato avevamo già seguito da vicino l’evoluzione della gamma Ugreen su questo fronte, con le Studio Pro che già offrivano un ANC fino a 48 dB abbinato al supporto LDAC; questa volta l’azienda porta le stesse dotazioni tecniche su un formato in-ear molto più economico.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Design compatto e cinque taglie di gommini

Gli auricolari adottano un design in-ear standard e vantano una certificazione di resistenza all’acqua IPX5, sufficiente a gestire sudore o pioggia leggera. Auricolari e custodia di ricarica pesano insieme 49,4 g, mentre la custodia misura 62 x 51,5 x 26,8 mm. Per aiutare gli utenti a trovare la vestibilità giusta, Ugreen include nella confezione cinque set di gommini in silicone.

Sul fronte audio, gli HiTune T8 si affidano a driver dinamici da 12,4 mm con placcatura in titanio. Supportano i codec standard SBC e AAC, oltre a LDAC per lo streaming audio ad alta risoluzione; grazie proprio al supporto LDAC, vantano la certificazione Hi-Res Wireless Audio.

Tramite l’app dedicata, è possibile regolare manualmente le impostazioni dell’equalizzatore e attivare una funzione di simulazione audio spaziale.

Cancellazione del rumore fino a -55 dB

Il sistema di cancellazione attiva del rumore utilizza un array di sei microfoni per monitorare sia il rumore ambientale esterno sia il suono all’interno del canale uditivo. Il sistema può ridurre il rumore fino a -55 dB, elaborando frequenze fino a 4.000 Hz; l’ANC dispone di tre livelli, leggero, moderato e profondo, e può passare automaticamente dall’uno all’altro in base all’ambiente circostante.

I microfoni lavorano inoltre con un algoritmo direzionale capace di isolare la voce e bloccare il rumore di fondo durante le chiamate.

Gli auricolari si collegano tramite Bluetooth 6.0 e supportano la connettività multipoint, permettendo di collegarli contemporaneamente a due dispositivi e passare dall’uno all’altro.

Ugreen ha inoltre incluso una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale nel software, tra cui trascrizione in tempo reale delle registrazioni, riassunti delle riunioni, generazione di testo e traduzione simultanea; l’azienda dichiara che queste funzioni sono disponibili fin da subito e non richiedono alcun abbonamento.

L’autonomia dichiarata è fino a 11 ore per i soli auricolari e 50 ore complessive con la custodia di ricarica da 600 mAh; questi numeri, però, sono calcolati con volume al 50%, codec AAC e ANC disattivato. Attivare ANC o LDAC riduce inevitabilmente l’autonomia. La custodia si ricarica tramite USB-C, impiegando circa due ore per una carica completa, mentre una ricarica rapida di 10 minuti garantisce circa quattro ore di riproduzione.

La famiglia HiTune continua ad ampliarsi

Gli HiTune T8 si aggiungono a una gamma che comprende già modelli molto diversi tra loro, come le HiTune S3, pensate specificamente per lo sport con design open-ear a clip, peso di appena 5,3 grammi per auricolare e 30 ore di autonomia complessiva.

Il segmento degli auricolari economici con funzioni avanzate resta comunque piuttosto competitivo: solo pochi giorni fa Hammer ha lanciato in India le Aura Air, auricolari a clip open-ear con driver da 11 mm, microfoni ENC e un’autonomia dichiarata fino a 60 ore, il che fa capire quanto la fascia più accessibile del mercato stia ormai integrando specifiche che fino a poco tempo fa restavano appannaggio dei soli modelli premium.

Prezzo e disponibilità

Gli Ugreen HiTune T8 sono già in vendita su JD.com in Cina al prezzo di 179 yuan, circa 23 euro.