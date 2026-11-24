Due database lasciati senza alcuna protezione, con più di 3,6 miliardi di record tra nomi utente, password, documenti e numeri di identità, sono finiti sotto gli occhi di due ricercatori di sicurezza. Il primo raccoglieva credenziali di accesso, il secondo soprattutto documenti su persone e aziende cinesi. Entrambi sono stati rimossi dal luogo in cui erano stati trovati.

Il database con due miliardi di credenziali

Il primo archivio è stato trovato da Jeremiah Fowler, ricercatore di Black Hills Information Security: circa 2 miliardi di credenziali di accesso che, secondo lui, rimandano a praticamente ogni tipo di servizio online esistente. Ci sono centinaia di milioni di caselle di posta, più di 100 milioni di account di social network e decine di milioni di account di ecommerce. Le stime parlano di oltre 114 milioni di account legati ai servizi Google, 88 milioni di profili Facebook, quasi 33 milioni su X, quasi 42 milioni su Roblox e 36,6 milioni su Amazon, anche se Fowler non esclude sovrapposizioni tra servizi o tra utenti.

L’archivio era diviso in 8.471 cartelle con credenziali e informazioni sugli account in chiaro, molte intitolate a singoli Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. Tra le righe spuntano anche decine di milioni di indirizzi di posta con dominio .gov, .edu e .org. Circa 400.000 documenti sembrano invece il prodotto di malware più raffinati, capaci di ritagliare una cartella per ogni vittima: compaiono nomi come “applications”, “cookies”, “edge”, “important files” e “operating systems”, insieme a file di testo etichettati “system”, “process”, “clipboard”, “brute force” o “passwords”.

«Presi insieme, questi elementi possono delineare un profilo dettagliato di ogni vittima, dei suoi dispositivi e dei suoi account, rivelando una gamma di percorsi di attacco molto più ampia di quella consentita dai soli dati di nome utente, URL di accesso e password», ha scritto Fowler. Che poi ha aggiunto: «Se hai quei dati, quella persona è tua».

Per Fowler nulla lascia pensare che aziende o istituzioni siano state violate per mettere insieme quel materiale. Non è riuscito a risalire al proprietario del database, ma ha avvertito la società di hosting, che lo ha portato offline. Restano ignote la durata dell’esposizione e la possibilità che qualcun altro vi abbia avuto accesso. Fowler ha raccontato di non aver mai visto prima un numero così alto di account del dark web tra le credenziali compromesse.

Il database sui dati cinesi

Il secondo archivio è stato individuato da Greg Pollock, direttore della ricerca di UpGuard, mentre navigava il web pubblico: più di 1,6 miliardi di documenti riconducibili soprattutto a persone e imprese della Cina, tra cui almeno 840 milioni di numeri di identità nazionale, 300 milioni di numeri di telefono, circa 11 milioni di iscrizioni scolastiche (molte di minorenni) e 7,8 milioni di registrazioni di imprese. Si trovava su quella che sembrava una struttura di mercato grigio ed era stato aggiornato appena una settimana prima della scoperta, avvenuta in ottobre.

Il totale va letto per quello che è: si contano record e documenti, non persone, e nessuno dei due ricercatori ha stabilito quante voci appartengano a individui diversi. I campioni del database cinese includevano anche minorenni e persone decedute, e il numero degli interessati potrebbe arrivare a centinaia di milioni, forse a circa un miliardo. L’archivio era aperto, senza alcuna autenticazione, e Pollock non ha trovato un proprietario; mentre indagava è andato offline, apparentemente per un attacco ransomware o distruttivo.

Pollock lo descrive come un insieme ordinato con cura per essere utile a chi attacca, pur senza garanzie che sia accurato o privo di duplicati. A suo avviso quel materiale proviene da fonti che nessun soggetto potrebbe detenere insieme legalmente.

«I dati arrivano da fonti controllate da autorità del tutto separate: la registrazione delle identità (il ministero della Pubblica sicurezza), i dati delle app di pagamento (Ant Group, una società privata), le iscrizioni scolastiche (il sistema educativo) e la registrazione delle imprese (le autorità di vigilanza sul mercato)», ha scritto Pollock. «Nessun singolo detentore legittimo potrebbe possederli tutti legalmente. Questi dati quasi certamente provengono da sistemi reali di governo, telecomunicazioni e aziende. Ciò che rappresenta questo server è la trasformazione di quel materiale rubato in un prodotto funzionante».

Sul quadro generale Pollock è netto: i dati personali di quasi ogni americano sono ormai in circolazione, e Cina e altri Paesi convivono con gli stessi problemi di sicurezza.

Cosa aiuta a proteggersi

A questo punto conviene dare per scontato che una parte dei vostri dati privati sia già là fuori: le violazioni, del resto, si susseguono con regolarità, e l’intelligenza artificiale rende più semplice per gli aggressori individuare falle nei sistemi, entrare nei server di un’azienda o di un’organizzazione e portare via i dati, oltre che mettere insieme informazioni sparse in archivi come questi.

Qualche contromisura resta però alla vostra portata. Avere password forti e diverse per ogni servizio è la base, e un gestore di password vi aiuta a tenerle in ordine senza impazzire. Le passkey, l’autenticazione a più fattori e una buona VPN fanno la loro parte. Conviene poi essere più selettivi su cosa condividete e con chi, restare vigili davanti a tentativi di phishing e di ingegneria sociale, e valutare i servizi che rimuovono i vostri dati dal web.