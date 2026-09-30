Bleecker Street ha diffuso il trailer ufficiale di “Musk”, il documentario di quasi quattro ore diretto dal premio Oscar Alex Gibney sull’ascesa e le controversie dell’uomo più ricco del mondo, e la reazione del diretto interessato non si è fatta attendere visto che Musk ha definito il progetto un “hit piece” ovvero un attacco mirato e diffamatorio, ventilando l’ipotesi di un’azione legale.

L’opera aveva debuttato in anteprima a inizio settembre all’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Fuori Concorso della Biennale, attirando immediatamente l’attenzione degli addetti ai lavori e le prime reazioni contrariate del diretto interessato.

Il progetto era stato annunciato per la prima volta nel 2023, quando Universal si era aggiudicata i diritti internazionali di quella che veniva allora descritta come un’opera “senza filtri” su Musk, mentre la distribuzione HBO era stata inizialmente indicata per il mercato statunitense, poi passata a Bleecker Street.

Con una durata complessiva di 3 ore e 52 minuti, il regista ricostruisce la parabola industriale e mediatica del fondatore di Tesla, dai primi successi nella Silicon Valley fino all’acquisizione della piattaforma social X. La distribuzione statunitense ha confermato l’uscita nelle sale, con una prima distribuzione limitata il 9 ottobre 2026 seguita da una diffusione capillare a livello nazionale dal 16 ottobre; i dettagli sul rilascio sono raccolti sul portale ufficiale di Bleecker Street.

Le minacce di azioni giudiziarie da parte di Musk hanno intanto alimentato indiscrezioni su un presunto ripensamento di Universal Pictures, indicata come partner commerciale per la distribuzione nei mercati internazionali, anche se al momento queste voci non trovano conferme vere e proprie.

Il montaggio del film mette a confronto le dichiarazioni pubbliche del miliardario con le testimonianze dirette di figure centrali della sua storia, a partire dai cofondatori originari di Tesla fino alla prima moglie Justine Musk e a commentatori esperti del settore tecnologico.

Gibney è abituato a raccontare il lato oscuro del potere

La direzione del progetto è affidata a una delle firme più autorevoli del cinema d’inchiesta contemporaneo, attiva nel settore fin dagli anni Ottanta ovvero Alex Gibney che aveva ottenuto la sua prima candidatura all’Oscar nel 2005 con il reportage sul collasso finanziario di Enron, aggiudicandosi poi la statuetta due anni dopo con Taxi to the Dark Side.

Nella sua carriera ha già affrontato il lato oscuro della tecnologia e del potere firmando opere su figure come Steve Jobs ed Elizabeth Holmes, oltre a lavori su WikiLeaks e sulle frodi sportive nel ciclismo professionistico. Classe 1953, Gibney presiede Jigsaw Productions, la società che produce gran parte dei suoi documentari, e nel 2010 la rivista Esquire lo aveva definito il documentarista più importante della sua generazione; il che comunque rende l’idea del peso specifico con cui un’opera come Musk arriva sul mercato e di chi la racconta.

L’approccio scelto dal regista mette sotto la lente il controllo esercitato da Musk su infrastrutture critiche globali, dalla rete satellitare Starlink alle reti di ricarica dei veicoli elettrici, e analizza l’intreccio tra interessi industriali privati e ingerenze nell’agone politico statunitense e internazionale, secondo la lettura proposta dal documentario stesso.

Nel trailer trovano spazio anche i testi delle dichiarazioni originali di Musk, rielaborati in un brano musicale composto da David Byrne per sottolineare quelle che il regista considera contraddizioni del discorso pubblico della Silicon Valley.

L’operazione editoriale procede senza il coinvolgimento degli uffici stampa aziendali delle società coinvolte, che hanno scelto di non collaborare ufficialmente alla produzione. Saranno ora i numeri del botteghino e le eventuali contese legali a misurare l’impatto reale di un’opera che si preannuncia alquanto divisiva.