Microsoft si prepara a tornare protagonista nel mercato dei PC Windows con l’evento dedicato a Windows e Surface in programma oggi a San Francisco. Dopo aver rinnovato la fascia più compatta della gamma con Surface Pro 12″ e Surface Laptop 13″ con Snapdragon X2 Plus, l’azienda dovrebbe ora svelare tutti i dettagli del dispositivo più ambizioso della famiglia, ovvero Surface Laptop Ultra.

Il nuovo portatile era già stato anticipato ufficialmente da Microsoft lo scorso giugno, ma l’azienda aveva lasciato ancora diversi dettagli nell’ombra, soprattutto per quanto riguarda configurazioni, prezzi e disponibilità.

Le indiscrezioni delle ultime ore permettono però di ricostruire un quadro decisamente più completo. Al centro ci sarà NVIDIA RTX Spark, la piattaforma sviluppata per portare sui notebook Windows una combinazione di CPU Arm, GPU Blackwell e memoria unificata pensata non soltanto per la grafica, ma soprattutto per l’Intelligenza Artificiale locale.

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NVIDIA RTX Spark sarà il cuore di Surface Laptop Ultra

La caratteristica più interessante del Surface Laptop Ultra sarà naturalmente la piattaforma NVIDIA RTX Spark. Secondo le informazioni trapelate, Microsoft dovrebbe proporre due configurazioni principali, entrambe basate sul nuovo superchip NVIDIA che combina una CPU Arm Grace con una GPU Blackwell e memoria unificata.

La versione più accessibile dovrebbe integrare una CPU a 18 core abbinata a una GPU con 5.120 CUDA core, mentre il modello superiore dovrebbe arrivare a 20 core CPU e 6.144 CUDA core. La memoria rappresenterà un altro elemento fondamentale; la versione con 18 core dovrebbe essere disponibile con 24 o 32 GB di memoria unificata, mentre la versione a 20 core dovrebbe spingersi molto più in alto, con configurazioni da 32, 48, 64 e addirittura 128 GB.

È proprio questo quantitativo di memoria condivisa tra CPU e GPU a rendere particolarmente interessante la piattaforma per l’Intelligenza Artificiale. Microsoft ha già confermato che Surface Laptop Ultra può arrivare a 128 GB di unified memory e a 1 petaflop di potenza di calcolo AI, con la possibilità di eseguire localmente modelli fino a 120 miliardi di parametri.

Surface Laptop Ultra: le due configurazioni attese

Surface Laptop Ultra – RTX Spark 18-core

CPU: NVIDIA RTX Spark, 18 core Arm

GPU: NVIDIA Blackwell, 5.120 CUDA core

Memoria unificata: 24/32 GB

AI: fino a 1 PFLOP

Display: 15″ PixelSense Ultra mini-LED touchscreen

Risoluzione: 262 PPI

Luminosità: fino a 2.000 nit HDR

Touchpad: aptico, oltre il 30% più grande

Porte: 3× USB-C, 1× USB-A, 1× HDMI, SD full-size, jack 3,5 mm

Sistema operativo: Windows 11 Home sulle configurazioni base, Windows 11 Pro sui modelli superiori

Surface Laptop Ultra – RTX Spark 20-core

CPU: NVIDIA RTX Spark, 20 core Arm

GPU: NVIDIA Blackwell, 6.144 CUDA core

Memoria unificata: 32/48/64/128 GB

AI: fino a 1 PFLOP

Display: 15″ PixelSense Ultra mini-LED touchscreen

Risoluzione: 262 PPI

Luminosità: fino a 2.000 nit HDR

Touchpad: aptico, oltre il 30% più grande

Porte: 3× USB-C, 1× USB-A, 1× HDMI, SD full-size, jack 3,5 mm

Sistema operativo: Windows 11 Pro sulle configurazioni di fascia alta

Un portatile pensato soprattutto per l’AI in locale

Il vero motivo per cui Microsoft sta spingendo così tanto su RTX Spark non è però soltanto la potenza grafica. Surface Laptop Ultra nasce infatti per eseguire modelli AI direttamente sul dispositivo, riducendo la necessità di ricorrere continuamente al cloud. Microsoft parla esplicitamente della possibilità di utilizzare modelli fino a 120 miliardi di parametri in locale, con vantaggi in termini di latenza, privacy e costi operativi.

Il quantitativo di memoria unificata fino a 128 GB diventa quindi fondamentale per carichi che coinvolgono modelli di grandi dimensioni, dataset importanti e più applicazioni contemporaneamente. Non si tratta, inoltre, di un computer pensato esclusivamente per gli sviluppatori; la GPU Blackwell dovrebbe essere sfruttata anche per rendering 3D, montaggio video, grafica professionale e applicazioni creative come Premiere Pro e Blender.

Microsoft sta quindi cercando di costruire un prodotto che possa riunire in un unico dispositivo AI, creazione di contenuti, sviluppo software e gaming, mantenendo però dimensioni e autonomia da notebook.

Display 15″ mini-LED da 2.000 nit, Touchpad aptico e tante porte

Sul fronte del display, Surface Laptop Ultra dovrebbe puntare su un pannello PixelSense Ultra da 15 pollici con tecnologia mini-LED, touchscreen e rapporto 3:2. Microsoft ha già confermato una densità di 262 PPI e una luminosità di picco fino a 2.000 nit in HDR, rendendolo il display più luminoso mai utilizzato su un Surface secondo l’azienda.

La promessa è quella di offrire anche un’elevata precisione cromatica, elemento particolarmente importante per chi lavora con fotografie, video e contenuti professionali. L’azienda dovrebbe inoltre puntare parecchio sulla qualità dell’esperienza touch, anche per differenziare il prodotto dai MacBook Pro, tradizionalmente privi di pannello touchscreen.

Un’altra novità del nuovo dispositivo Microsoft riguarda il touchpad. Surface Laptop Ultra dovrebbe integrare un touchpad aptico oltre il 30% più grande rispetto a quello presente sul Surface Laptop 15″, il tutto con l’obiettivo è offrire maggiore superficie di lavoro e un feedback più preciso durante l’utilizzo professionale. L’azienda di redmond ha inoltre lavorato sull’integrazione con il sistema aptico di Windows 11, così da permettere agli sviluppatori di sfruttare il feedback fisico all’interno delle applicazioni compatibili.

Lato connettività, il portatile dovrebbe includere tre porte USB-C, una USB-A, una HDMI, un lettore SD full-size e un jack da 3,5 mm; una dotazione chiaramente orientata ai creator, che potranno collegare monitor, periferiche, fotocamere e dispositivi di archiviazione senza dover ricorrere continuamente a un hub. Microsoft conferma già la presenza di USB-C, USB-A, HDMI, SD full-size e jack audio.

Sottile, ma progettato per sostenere carichi pesanti

Uno degli aspetti più interessanti sarà capire come Microsoft abbia gestito la dissipazione. Surface Laptop Ultra dovrebbe mantenere uno spessore inferiore ai 18 millimetri e un peso sotto i 2 kg, ma allo stesso tempo è stato progettato per sostenere carichi di lavoro decisamente più impegnativi rispetto agli altri Surface Laptop.

Microsoft dichiara infatti un sistema termico con una capacità fino a 2,5 volte superiore rispetto al Surface Laptop 15″ di settima generazione. L’azienda dovrebbe inoltre dimostrare durante l’evento una caratteristica particolarmente interessante, ossia la possibilità di mantenere praticamente invariato il livello di prestazioni anche quando il notebook funziona a batteria.

Secondo le informazioni trapelate, la differenza tra funzionamento collegato alla rete e alimentazione a batteria sarebbe nell’ordine dello 0,4%, con una parità dichiarata del 99,6%. Si tratta di un aspetto che potrebbe diventare uno dei punti centrali della presentazione, soprattutto considerando la potenza della piattaforma RTX Spark.

Windows 11 sarà parte integrante del progetto

Il Surface Laptop Ultra non dovrebbe essere presentato semplicemente come un nuovo notebook più potente, ma come il punto d’incontro tra il lavoro svolto da Microsoft su Windows e quello realizzato insieme a NVIDIA. Microsoft ha infatti lavorato sull’ottimizzazione di Windows per i sistemi RTX Spark, intervenendo anche sulla gestione della memoria unificata.

Il sistema operativo dovrebbe permettere di gestire in maniera più intelligente la quantità di memoria destinata alla GPU, rendendo più semplice utilizzare modelli AI di grandi dimensioni oppure aumentare le risorse disponibili per applicazioni grafiche e giochi. Il tema degli agenti AI locali dovrebbe avere un ruolo importante nell’evento. Microsoft sta infatti lavorando per trasformare Windows in una piattaforma capace di eseguire agenti direttamente sul PC, con maggiore controllo sui dati e senza dover trasferire ogni operazione nel cloud.

Tra i modelli che potrebbero essere mostrati in azione ci sono anche Aion Instruct, Aion Plan e MAI Code Flash, presentati da Microsoft durante Build 2026 proprio con l’obiettivo di eseguire alcune elaborazioni direttamente sul dispositivo.

Prezzo ancora incerto, sarà un Surface per pochi Microsoft che vuole sfidare il MacBook Pro?

Il prezzo sarà probabilmente uno degli aspetti più interessanti dell’annuncio. Le indiscrezioni parlano di un prezzo di partenza ampiamente superiore ai 2.000 dollari per la configurazione con RTX Spark a 18 core e 24 GB di memoria; le configurazioni con 20 core e soprattutto 128 GB di memoria potrebbero invece raggiungere cifre estremamente elevate.

Non è quindi difficile immaginare che Surface Laptop Ultra si posizioni molto più in alto rispetto ai normali Surface Laptop, entrando in una fascia pensata per professionisti, sviluppatori AI e creator che possono realmente sfruttare una piattaforma di questo tipo. Microsoft dovrebbe inoltre comunicare oggi prezzi, configurazioni e disponibilità, mentre ulteriori indiscrezioni indicano l’apertura dei preordini proprio oggi 7 ottobre e le prime consegne nel corso di ottobre.

Pare quindi evidente che con Surface Laptop Ultra Microsoft sembra voler compiere un passo diverso rispetto alla strategia adottata finora. I Surface Pro 12″ e Surface Laptop 13″ presentati a settembre puntano soprattutto su mobilità, autonomia ed elaborazione AI locale grazie a Snapdragon X2 Plus e alla NPU Hexagon da 80 TOPS.

Surface Laptop Ultra si muove invece nella direzione opposta, massima potenza locale, GPU dedicata Blackwell, memoria unificata fino a 128 GB e capacità di eseguire modelli AI molto più grandi. L’obiettivo sembra essere quello di convincere proprio quella fascia di utenti professionali che negli ultimi anni ha trovato nei MacBook Pro e nei Mac Studio una piattaforma particolarmente interessante per sviluppo software, intelligenza artificiale e produzione di contenuti.

Se le indiscrezioni verranno confermate, Surface Laptop Ultra sarà quindi molto più di un Surface Laptop più potente. Sarà il primo vero tentativo di Microsoft di mettere insieme in un notebook sottile CPU Arm, GPU Blackwell, CUDA, grandi quantità di memoria unificata e agenti AI locali, con Windows 11 a fare da collante.