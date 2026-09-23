Microsoft rinnova la propria gamma di PC Windows con due nuovi dispositivi progettati per combinare portabilità, autonomia e capacità di elaborazione locale. Si tratta del Surface Pro 12″ e del Surface Laptop 13″, entrambi equipaggiati con Snapdragon X2 Plus e pensati per sfruttare sempre di più le funzioni di Intelligenza Artificiale direttamente sul dispositivo.

La nuova generazione mantiene sostanzialmente invariata la filosofia dei due prodotti, puntando su formati compatti, design sottili e raffreddamento fanless, ma interviene soprattutto sulla piattaforma hardware. Secondo Microsoft, rispetto alle generazioni precedenti arrivano fino al 17% in più di prestazioni nei carichi Office, fino al 18% di maggiore efficienza della batteria, oltre il 60% di prestazioni grafiche in più e fino al 95% in più nelle elaborazioni AI locali sulla NPU.

Il denominatore comune è quindi Snapdragon X2 Plus, ma i due Surface continuano a rivolgersi a esigenze differenti; il modello Pro punta sulla versatilità del formato 2-in-1 e sull’utilizzo con penna, mentre il Laptop mantiene un’impostazione più tradizionale. Vediamone insieme qualche dettaglio in più.

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Snapdragon X2 Plus al centro della nuova generazione Surface

Microsoft ha lavorato direttamente con Qualcomm durante lo sviluppo della piattaforma Snapdragon X2 per adattarla alle esigenze di notebook e 2-in-1 sottili e leggeri. L’obiettivo non è stato soltanto aumentare le prestazioni di picco, ma mantenere un equilibrio tra potenza, consumi, temperature e reattività durante l’utilizzo quotidiano; si tratta di un aspetto particolarmente importante per dispositivi che adottano un sistema di raffreddamento fanless, quindi senza ventole.

Il nuovo Snapdragon X2 Plus utilizzato da entrambi i modelli è una soluzione a 6 core, affiancata da una GPU Qualcomm Adreno oltre che da una NPU Qualcomm Hexagon da 80 TOPS, ed è proprio quest’ultima componente a rappresentare uno dei cambiamenti più interessanti rispetto alle precedenti generazioni.

Microsoft punta infatti sull’elaborazione locale dell’AI per funzioni integrate in Windows e nelle applicazioni, evitando di delegare necessariamente ogni operazione al cloud. L’idea è quella di poter utilizzare, quando supportato, il dispositivo, il cloud oppure una combinazione dei due; in questo modo alcune operazioni possono beneficiare della minore latenza dell’elaborazione locale, mentre altre possono continuare a sfruttare le risorse remote.

Surface Pro 12″: il 2-in-1 diventa ancora più portatile

Il nuovo Surface Pro 12″ mantiene il formato che caratterizza la famiglia, con un dispositivo capace di passare rapidamente dall’utilizzo come tablet a quello come notebook attraverso la tastiera dedicata. Il telaio misura 274 x 190 x 7,8 mm e pesa appena 690 grammi, confermando l’attenzione alla mobilità; come anticipato sopra, anche in questo caso il sistema è completamente fanless.

Il display è un PixelSense LCD touchscreen da 12 pollici con risoluzione di 2196 x 1464 pixel, rapporto 3:2 e densità di 220 PPI; la frequenza di aggiornamento arriva a 90 Hz, mentre la luminosità massima dichiarata è di 500 nit. Microsoft sottolinea inoltre un incremento del 25% della luminosità rispetto alla generazione precedente, accompagnato da un nuovo colore Black.

Il pannello supporta il multi-touch a 10 punti, dispone di calibrazione individuale del colore e può operare con i profili sRGB ed Enhanced; sono presenti anche Adaptive Color e Adaptive Contrast. La natura ibrida del Surface Pro emerge soprattutto quando si abbina il dispositivo alla Surface Pro 12-inch Keyboard oppure alla Surface Slim Pen 2, che viene conservata magneticamente sul retro e ricaricata direttamente dal dispositivo.

Una delle novità software più interessanti del nuovo Surface Pro 12″ è Microsoft Ink Canvas, un’esperienza progettata espressamente per l’utilizzo con la penna. L’applicazione permette di partire da schizzi, annotazioni e testo scritto a mano per arrivare alla generazione di immagini o alla sintesi delle informazioni presenti sulla tela.

Ink Canvas sarà preinstallato sul nuovo Surface Pro 12″ e sarà disponibile anche per altri Surface e dispositivi Windows compatibili attraverso il Microsoft Store dal 13 ottobre. Parlando di batteria invece, Microsoft parla di un’autonomia fino a 15,5 ore nella riproduzione video locale e fino a 13 ore di utilizzo attivo del Web per i modelli Wi-Fi; il dispositivo supporta inoltre la ricarica rapida tramite USB-C con un caricatore da almeno 60 W.

Sul lato della connettività troviamo due porte USB-C/USB 3.2, utilizzabili per ricarica, trasferimento dati e DisplayPort 1.4a, con la possibilità di collegare fino a due monitor 4K a 60 Hz; a questo si aggiungono WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Sul fronte fotografico, Surface Pro integra una fotocamera frontale Surface Studio Camera da 1080P Full HD, compatibile con Windows Studio Effects, oltre a una fotocamera posteriore da 10 MP Ultra HD. L’audio è affidato a due microfoni Studio con Voice Focus e a due altoparlanti stereo da 2 watt con Dolby Atmos.

Surface Laptop 13″: il formato classico punta tutto sulla mobilità

Se Surface Pro rappresenta la soluzione più versatile, il nuovo Surface Laptop 13″ mantiene invece l’impostazione tradizionale del notebook. Anche qui troviamo un design sottile, leggero e fanless, ma con una tastiera full-size retroilluminata, un Precision Touchpad e un display touchscreen con rapporto 3:2.

Le dimensioni sono pari a 285,65 × 214,14 × 15,6 mm, mentre il peso raggiunge 1,23 kg. Il display PixelSense da 13 pollici offre una risoluzione di 1920 × 1280 pixel, con densità di 178 PPI, rapporto 3:2 e frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz; la luminosità massima tipica dichiarata è di 500 nit, con un pannello calibrato individualmente e supporto ai profili sRGB ed Enhanced.

Sul Surface Laptop 13″ il nuovo Snapdragon X2 Plus lavora con la stessa configurazione a 6 core e con una NPU Hexagon da 80 TOPS; in questo caso Microsoft dichiara fino a 22,5 ore di riproduzione video locale e fino a 18 ore di utilizzo attivo del Web, senza dimenticare il supporto per la ricarica rapida USB-C e un caricatore da almeno 60 W.

La dotazione comprende due porte USB-C/USB 3.2 con supporto a ricarica, trasferimento dati e DisplayPort 1.4a, oltre a una porta USB-A 3.2 e a un jack audio da 3,5 mm. Le USB-C possono gestire fino a due monitor 4K a 60 Hz; anche qui sono presenti WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Per le videochiamate troviamo invece una Surface Studio Camera frontale Full HD da 1080p con Windows Studio Effects, mentre l’audio è gestito da due microfoni Studio con Voice Focus e dagli altoparlanti Omnisonic con Dolby Audio.

Il Surface Laptop 13″ conserva uno degli elementi più caratteristici della famiglia,u una tastiera completa con fila di tasti funzione da F1 a F12, retroilluminazione e un tasto dedicato a Copilot; il Precision Touchpad supporta inoltre una modalità di tocco adattiva. Sul fronte della sicurezza, entrambi i nuovi Surface sono progettati come Secured-core PC e integrano il processore di sicurezza Microsoft Pluton con TPM 2.0.

Nel caso del Surface Laptop 13″, il pulsante di accensione integra anche il lettore di impronte digitali con Enhanced Sign-in Security, mentre il Surface Pro utilizza il riconoscimento facciale tramite Windows Hello.

Caratteristiche tecniche Surface Pro 12″ e Surface Laptop 13″

Surface Pro 12″ 2nd Edition

Processore: Snapdragon X2 Plus, 6 core

NPU: Qualcomm Hexagon, 80 TOPS

GPU: Qualcomm Adreno

RAM: 16/24 GB LPDDR5X

Archiviazione: 256/512 GB UFS

Display: 12″ PixelSense LCD touchscreen

Risoluzione: 2196 x 1464 pixel

Refresh rate: fino a 90 Hz

Luminosità: 500 nit

Formato: 3:2

Dimensioni: 274 x 190 x 7,8 mm

Peso: 0,69 kg

Autonomia: fino a 15,5 ore video / 13 ore Web

Porte: 2x USB-C/USB 3.2

Wireless: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Fotocamera: 1080P frontale + 10 MP posteriore

Audio: stereo 2 watt, Dolby Atmos

Sistema operativo: Windows 11 Home

Surface Laptop 13″ 2nd Edition

Processore: Snapdragon X2 Plus, 6 core

NPU: Qualcomm Hexagon, 80 TOPS

GPU: Qualcomm Adreno

RAM: 16/24 GB LPDDR5X

Archiviazione: 256/512 GB UFS rimovibile

Display: 13″ PixelSense touchscreen

Risoluzione: 1920 × 1280 pixel

Refresh rate: fino a 60 Hz

Luminosità: 500 nit

Formato: 3:2

Dimensioni: 285,65 x 214,14 x 15,6 mm

Peso: 1,23 kg

Autonomia: fino a 22,5 ore video / 18 ore Web

Porte: 2x USB-C/USB 3.2, USB-A 3.2, jack 3,5 mm

Wireless: WiFi 7, Bluetooth 5.4

Fotocamera: 1080P frontale

Audio: Omnisonic, Dolby Audio

Sistema operativo: Windows 11 Home

Arriva anche il nuovo Surface Mouse con feedback aptico

Insieme ai due PC, Microsoft ha presentato anche il nuovo Surface Mouse, che introduce una caratteristica insolita per questa categoria, ovvero il feedback aptico integrato. Il principio è quello di trasformare alcune interazioni che normalmente vengono percepite soltanto visivamente in una risposta fisica; il mouse può quindi restituire un piccolo feedback quando viene registrato un clic, quando una finestra viene agganciata o quando un elemento viene allineato.

La forma è stata ridisegnata per essere ambidestra e adatta all’utilizzo prolungato, inoltre è presente un pulsante personalizzabile configurabile per Copilot e per altre scorciatoie; la connettività passa attraverso Bluetooth 6.0, con possibilità di associare più dispositivi e passare dall’uno all’altro.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo Surface Pro 12″ parte da 1.149,99 dollari, mentre il Surface Laptop 13″ parte da 1.199 dollari; entrambi saranno disponibili a partire dal 13 ottobre in mercati selezionati. Per i clienti business, Microsoft prevede anche una versione Surface Pro 12″ con connettività 5G opzionale, pensata in particolare per i team che lavorano frequentemente in mobilità.

Il nuovo Surface Mouse parte invece da 79,99 dollari e sarà disponibile nelle colorazioni Black e Platinum a partire dal 13 ottobre; attualmente er i prezzi indicati sono quelli MSRP statunitensi, rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli per i prezzi ufficiali sul mercato EMEA.

La nuova generazione Surface rappresenta quindi soprattutto un’evoluzione della strategia di Microsoft sui PC Windows basati su architettura Snapdragon. Surface Pro 12″ e Surface Laptop 13″ mantengono due identità differenti, ma condividono una piattaforma progettata per combinare autonomia, prestazioni grafiche e soprattutto una maggiore capacità di elaborazione AI direttamente sul dispositivo.