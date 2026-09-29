Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, arriva l’ufficialità: LEGO annuncia una nuova partership con Toei Animation, il leggendario studio di animazione dietro l’iconico franchise Dragon Ball di Akira Toriyama. Il primo prodotto nato dalla collaborazione è il set LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku (#11390), ma sappiamo già che nel 2027 (e oltre) arriveranno altre novità ad arricchire il portfolio.

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I mondi LEGO e Dragon Ball si incontrano in un primo set: ecco Shenron & Goku

Per dare il via alla nuova partnership, il Gruppo LEGO svela il primo prodotto legato al franchise di Dragon Ball: si tratta del set da costruzione Dragon Ball Shenron & Goku, composto da 1764 pezzi. Consente di ricreare il suggestivo momento in cui il drago Shenron si erge dalle sette Sfere del Drago, affiancato dal piccolo Goku a bordo della sua Nuvola d’Oro.

Il team di design di LEGO ha studiato i fotogrammi dell’animazione e le pose classiche, sperimentando tecniche di costruzione e soluzioni strutturali per tradurre in modo autentico la caratteristica silhouette e le proporzioni di Shenron in elementi LEGO. Il risultato è un modello dinamico da esposizione, completo di scaglie fluenti e artigli scolpiti.

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I costruttori possono staccare e riposizionare la minifigure di Goku per creare diversi momenti narrativi, celebrando il legame tra il Saiyan e Shenron e raccontando la propria storia grazie alle diverse opzioni di esposizione del modello. Alla base del modello, sette mattoncini 2×2 costituiscono le sette Sfere del Drago. Il set misura 32 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 26 cm di larghezza.

“Da decenni Dragon Ball conquista i cuori e l’immaginazione dei fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di portare questo universo iconico nel portfolio LEGO“, ha dichiarato Federico Begher, Senior Vice President, Product, Marketing and Development del Gruppo LEGO. “Insieme a Toei Animation, abbiamo un’occasione straordinaria per celebrare i personaggi e le storie che hanno reso Dragon Ball così longevo, offrendo al tempo stesso ai fan un nuovo modo di vivere e costruire le storie che amano. Il set LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku è solo l’inizio e non vediamo l’ora di scoprire come questa partnership ispirerà i fan a esplorare l’universo Dragon Ball attraverso la costruzione e la creatività LEGO“.

“Siamo entusiasti di dare vita al mondo di Dragon Ball di Akira Toriyama insieme al Gruppo LEGO“, ha aggiunto Masayuki Endo, Presidente e CEO di Toei Animation Inc.. “Presto, i fan di tutto il mondo potranno vivere i personaggi iconici e le epiche avventure di Dragon Ball in un modo del tutto nuovo, grazie a questa entusiasmante collaborazione. Questo primo prodotto celebra la serie animata originale Dragon Ball, e nessuna collezione di Dragon Ball potrà dirsi completa senza questi prodotti LEGO Dragon Ball”.

Il nuovo set è compatibile con l’app LEGO Builder, che offre istruzioni digitali 3D dettagliate per ruotare, ingrandire e monitorare i progressi passo dopo passo. La collaborazione proseguirà nel 2027, ma per il momento non sono state diffuse ulteriori anticipazioni.

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Prezzo e uscita del primo set LEGO Dragon Ball

Il set LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku sarà disponibile all’acquisto in anteprima per i membri LEGO Insiders dal 1° novembre 2026 e per tutti dal 4 novembre 2026. Il prezzo consigliato è di 139,99 euro. Il nuovo set sarà acquistabile solo sullo shop online LEGO (seguendo il link qui sotto) e presso i LEGO Store. I membri LEGO Insiders potranno riscattare 20 punti fedeltà per un poster digitale esclusivo dedicato al set.