Torniamo sull’argomento dei brevetti di Tesla, dopo avervi raccontato della possibile ala posteriore attiva della Roadster, questa volta il documento riguarda una “Electric Fan Car“, un sistema che utilizza quattro ventole elettriche intubate integrate nel diffusore posteriore per creare una zona di aspirazione sotto il pianale.

Dell’ala posteriore attiva a due elementi avevamo scritto proprio in mattinata, con un brevetto pubblicato dall’USPTO il 24 settembre; il documento di oggi arriva a distanza di pochi giorni e riguarda un’altra soluzione aerodinamica potenzialmente legata allo stesso progetto, confermando quanto Tesla stia lavorando su più fronti contemporaneamente per risolvere il problema del carico aerodinamico alle diverse velocità.

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I dettagli del nuovo brevetto di Tesla

Il brevetto US 12,746,987 B1 è stato concesso dall’USPTO ieri, 29 settembre 2026, dopo essere stato depositato da Tesla nel gennaio 2024 sulla base di una domanda provvisoria del gennaio 2023.

Il sistema prevede un ingresso nella parte inferiore della vettura, tra le ruote posteriori, collegato a un condotto che porta verso un’ampia uscita nel diffusore; quattro ventole assiali sono disposte una accanto all’altra e separate da tre elementi verticali. Quando vengono attivate, aspirano l’aria da sotto il veicolo e la espellono posteriormente, creando una zona di bassa pressione che aumenta il carico aerodinamico.

Secondo Tesla, uno dei vantaggi della soluzione consiste nella possibilità di generare carico aerodinamico indipendentemente dalla velocità della vettura; i diffusori tradizionali, infatti, hanno limitazioni alle basse velocità e possono generare un carico eccessivo a velocità elevate. Il brevetto prevede inoltre una seconda configurazione con due prese laterali più piccole, pensate per impedire che le ventole aspirino aria dalla parte posteriore invece che da sotto il pianale, evitando così uno spreco di energia.

Le ventole utilizzerebbero lo stesso pacco batterie ad alta tensione che alimenta le ruote, senza richiedere un motore o una batteria separati; il sistema sarebbe collegato ai controlli della vettura e potrebbe essere attivato manualmente tramite un pulsante oppure automaticamente a determinate velocità.

Nei disegni compare una Model S, ma occhio anche alla Roadster

Nei disegni del brevetto compare una Model S, anche se Tesla ha interrotto la produzione del modello e della Model X nell’aprile 2026; per questo motivo, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla Roadster, l’unica vettura ad alte prestazioni ancora prevista nella gamma futura dell’azienda. Oltre all’ala posteriore già citata, Tesla aveva già brevettato nel 2025 un’altra soluzione con ventole sotto il pianale e minigonne mobili, segno di un lavoro tecnico che sembra procedere in parallelo su più soluzioni aerodinamiche, con la Roadster come possibile punto di arrivo comune.

Proprio la presentazione della vettura, come saprete, è stata rinviata di due settimane, dal 1° al 15 ottobre, per le condizioni meteo previste a Waco; nello stesso periodo la FAA aveva chiuso lo spazio aereo sopra il sito di test di SpaceX a McGregor, a pochi minuti dalla città texana, alimentando ulteriori speculazioni su una possibile dimostrazione di volo legata al leggendario SpaceX Package.

Le auto dotate di ventole per generare carico aerodinamico non sono una novità vera e propria visto che soluzioni simili sono state utilizzate da Chaparral, Brabham e Gordon Murray, mentre McMurtry ha sviluppato la Spéirling elettrica. La particolarità della proposta Tesla però è l’integrazione delle ventole nel diffusore senza richiedere elementi aggiuntivi sotto la vettura per sigillarla al terreno; il che la rende una soluzione più compatta e integrata rispetto ai sistemi visti in passato su quelle vetture, che spesso necessitavano di minigonne o guarnizioni dedicate per funzionare correttamente.