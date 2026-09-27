Uno smartwatch che unisce eleganza streetstyle e prestazioni sportive avanzate raramente si trova a un prezzo così abbordabile. Amazfit Balance, il modello da 46 mm dotato di AI Coach, NFC per i pagamenti e una batteria che dura fino a due settimane, torna disponibile su Amazon con uno sconto che merita attenzione, considerando l’andamento dei prezzi delle ultime settimane. Vediamo insieme le caratteristiche che lo rendono interessante e i dettagli dell’offerta attuale.

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Amazfit balance, l’equilibrio perfetto tra stile e tecnologia sportiva

La cassa in alluminio da 46 mm, appena 30 grammi, monta un display AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 480×480 e luminosità massima di 1500 nit, perfettamente leggibile anche sotto il sole. Il design rotondo, ispirato agli orologi classici, si abbina sia a un contesto sportivo che a un’occasione più formale, grazie anche alla compatibilità con cinturini universali da 22mm.

Sul fronte dell’autonomia, la batteria da 475 mAh rappresenta uno dei punti di forza più concreti: si arriva fino a 14 giorni di utilizzo normale, con una ricarica completa in circa 80 minuti tramite base magnetica inclusa.

Il sensore BioTracker 5.0 consente il monitoraggio di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e frequenza respiratoria, calcolando ogni giorno un punteggio di prontezza fisica e mentale. Da segnalare anche la misurazione della composizione corporea dal polso, funzione non scontata in questa fascia di prezzo.

Per lo sport, sono disponibili oltre 150 modalità con riconoscimento automatico dell’attività e GPS multi-banda (L1 e L5) su 6 sistemi satellitari, utile per tracciare percorsi anche senza smartphone al seguito. La resistenza fino a 5atm permette inoltre l’uso in acqua fino a 50 metri di profondità.

Tra le funzioni più moderne spicca Zepp Flow, il controllo vocale basato su GPT-4.0 che permette di rispondere ai messaggi WhatsApp direttamente dal polso, oltre all’assistente Alexa integrato. Grazie al chip NFC e a Zepp Pay, è possibile effettuare pagamenti contactless con carte MasterCard o tramite Curve, memorizzando fino a 8 carte.

Il dispositivo è compatibile sia con Android 7.0+ che con iOS 14.0+, tramite l’app Zepp.

Sconto del 27% su amazon per amazfit balance

Il prezzo di listino di Amazfit Balance è di 149€, ma su Amazon è attualmente disponibile a 107,91€, con uno sconto del 27% che porta il risparmio a circa 41€. Non si tratta del minimo storico assoluto (toccato in passato a 104€), ma resta una cifra interessante rispetto alle oscillazioni di prezzo registrate nelle ultime settimane. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida per chi ha un abbonamento Prime.

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