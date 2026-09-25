SpaceX ha completato con successo la prova generale a umido di Starship, l’ultimo passaggio tecnico prima del volo che dovrebbe segnare una svolta importante nella storia del programma, sempre che tutto proceda secondo i piani. “Prova di lancio completata in vista di Starship Flight 14“, ha annunciato l’azienda su X.

Del piano di missione per questo quattordicesimo volo avevamo già scritto qualche giorno fa, quando la data indicata era ancora il 22 settembre; il nuovo test conferma ora che il countdown verso il decollo è entrato nella sua fase finale, con l’appuntamento fissato ora per il 28 settembre.

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Cos’è la prova generale a umido che ha superato Starship

Durante questo tipo di simulazione, il razzo attraversa l’intera sequenza di lancio senza però staccarsi mai da terra: viene caricato con i propellenti liquidi e acceso, per poi passare attraverso i controlli finali che verificano il corretto funzionamento delle linee di alimentazione, del software e delle comunicazioni con il team a terra. Il personale di lancio porta avanti anche l’intero conto alla rovescia, prova le procedure previste in caso di annullamento per condizioni meteo avverse, e infine svuota il propellente per simulare le operazioni di scarico.

In parole povere, il razzo ripercorre l’intera procedura di lancio, fermandosi solo un istante prima del decollo vero e proprio.

Grazie all’esito positivo di questa prova, Starship resta in linea con il calendario per il suo quattordicesimo volo di test, previsto per il 28 settembre con una finestra di lancio di 75 minuti che si aprirà alle 8:15 ora della costa orientale statunitense. Sarà il primo volo orbitale del veicolo, dopo diversi test suborbitali completati nei mesi precedenti.

Nel corso della missione, Starship compirà sei orbite complete attorno al pianeta nell’arco di circa dieci ore, prima di rientrare nell’atmosfera e concludere il volo con un ammaraggio in mare.

A bordo troveranno posto anche 26 satelliti Starlink V3, che rappresenteranno il primo dispiegamento in orbita dei modelli di nuova generazione destinati ad ampliare la costellazione internet di SpaceX. Chi vorrà seguire il lancio del 28 settembre potrà farlo in diretta su X.

Launch rehearsal complete ahead of Starship Flight 14 pic.twitter.com/h5LBYyBqi4 — SpaceX (@SpaceX) September 24, 2026

L’impatto positivo anche sui bilanci di SpaceX

Il precedente volo, il tredicesimo, aveva già segnato un passaggio importante da questo punto di vista, portando in orbita per la prima volta 20 satelliti Starlink V3 realmente operativi al posto dei soliti simulatori di massa; questa volta il numero sale a 26, e soprattutto cambia la natura stessa della missione, che passa da semplice test tecnico a primo carico utile commerciale del programma.

Da qui in avanti, infatti, ogni lancio di Starship potrebbe iniziare a generare un ritorno economico diretto per SpaceX, invece di restare esclusivamente un’attività di ricerca e sviluppo. Il tutto si inserisce peraltro in una transizione più ampia già avviata dall’azienda, che ha annunciato l’interruzione delle missioni Starlink lanciate dalla Florida con il Falcon 9, destinate progressivamente a passare proprio a Starship.

Il veicolo protagonista del quattordicesimo volo appartiene alla generazione Block 3 di Starship, debuttata a maggio con il dodicesimo test; quel primo volo della nuova versione era andato a segno nonostante uno dei sei motori della Ship fosse rimasto fuori servizio durante l’ascesa, ma comunque questo non aveva compromesso il profilo generale della missione.

I più appassionati di voi ricorderanno che il Super Heavy di quel test era poi ammarato nel Golfo del Messico senza tentativi di recupero, mentre la Ship aveva rilasciato in tempo record 20 simulatori Starlink e due satelliti modificati equipaggiati con telecamere puntate sullo scudo termico, proprio la stessa tecnica di osservazione che SpaceX continua a perfezionare a ogni nuovo tentativo.