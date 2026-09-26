Zepp Health torna ad aggiornare Amazfit T-Rex 3 (annunciato a settembre 2024), T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025 durante IFA) e T-Rex Ultra 2 (annunciato a febbraio 2026) a tre settimane dal rilascio del precedente aggiornamento.

Il nuovo aggiornamento introduce sostanzialmente svariate ottimizzazioni a più parti del sistema con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente con tutti e tre i modelli pensati per le attività ricreative outdoor. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gli Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2 si aggiornano: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2 tornano ad aggiornarsi e lo fanno a tre settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 6.3.25.7 del software), utile perché ha introdotto il supporto all’analisi HYROX, la funzione “Impostazioni predefinite per l’atleta”, la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app Musica e il supporto al protocollo FTMS per gli allenamenti di ciclismo indoor, oltre a un terzetto di ottimizzazioni.

I tre smartwatch per le attività outdoor stanno ora ricevendo la nuova versione 6.4.16.3 del software (la stessa che è stata recentemente distribuita su Amazfit Active 3 Premium) che porta a bordo di tutti e tre le medesime ottimizzazioni e novità.

Tra le novità segnaliamo il monitoraggio del ciclo aggiornato sia nell’interfaccia che negli algoritmi, il supporto a più icone e tipi di waypoint e una nuova opzione per attivare/disattivare il raggruppamento automatico durante l’attività allenamento di forza.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.4.16.3, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via u/splen0 su Reddit), che è già in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 Pro (ma anche su T-Rex 3 e T-Rex Ultra 2) tramite il solito pacchetto OTA (in questo caso da circa 17 MB).

Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Ecco i dettagli: Sensibilità migliorata al movimento del polso durante gli allenamenti. Monitoraggio del ciclo aggiornato con un’interfaccia rinnovata, previsione del ciclo migliorata e nuove opzioni di check-in per sintomi, umore e abitudini di vita. Grafici di andatura e frequenza delle bracciate ottimizzati per il nuoto in piscina. Calcoli di avviso di virata ottimizzati per rilevare più virate con maggiore precisione. Aggiunto il supporto per più icone e tipi di waypoint. Aggiunta l’opzione per attivare o disattivare il raggruppamento automatico durante gli allenamenti di allenamento di forza. Modalità Pickleball ottimizzata con supporto per il conteggio dei colpi.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).