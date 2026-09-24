Il Meta Connect 2026 ha portato con sé una quantità piuttosto consistente di novità per il mondo dei dispositivi indossabili, della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale. Meta ha infatti sfruttato l’evento per presentare nuovi prodotti e aggiornamenti destinati a espandere ulteriormente il proprio ecosistema, spaziando dagli occhiali per la realtà virtuale fino ai nuovi Ray-Ban Meta.

Tra gli annunci più importanti troviamo proprio i nuovi Meta VR Glasses, previsti per la prossima primavera, ma non mancano gli occhiali Ray-Ban Meta Audio, privi di fotocamera, e la terza generazione dei Ray-Ban Meta tradizionali. Meta ha inoltre annunciato novità per i Ray-Ban Display, una nuova funzione dedicata al miglioramento dell’udito e numerosi contenuti per l’intrattenimento in realtà virtuale.

Insomma, il Meta Connect 2026 si è rivelato un appuntamento particolarmente ricco, con l’azienda che sembra voler spingere sempre di più sugli occhiali intelligenti come alternativa ai dispositivi tradizionali.

Meta VR Glasses: realtà virtuale in un formato molto più compatto

L’annuncio principale del Meta Connect 2026 riguarda senza dubbio i nuovi Meta VR Glasses, gli occhiali per la realtà virtuale che Meta prevede di lanciare nella primavera del prossimo anno. Il prezzo annunciato è di 1.300 dollari, mentre il peso si ferma a circa 100 grammi, un valore che secondo Meta rende il dispositivo cinque volte più leggero rispetto al visore Meta Quest 3.

La montatura è realizzata in lega di magnesio e integra lenti a forma di disco, con supporto per il passtrough video a colori e un display 5K: Meta promette una nitidezza di livello cinematografico, oltre al supporto per Dolby Vision e per l’audio spaziale Dolby Atmos; si tratta inoltre, secondo l’azienda, del primo dispositivo VR certificato IMAX Enhanced.

L’elaborazione non viene gestita direttamente dalla montatura, gli occhiali sono collegati tramite cavo a un dispositivo esterno che ospita processore, memoria e batteria. Il sistema utilizza il chipset Snapdragon Reality Elite di Qualcomm e dovrebbe garantire fino a tre ore di riproduzione continua di contenuti multimediali ad alta risoluzione. La ricarica rapida arriva invece a 45 W.

Sul fronte del gaming, al lancio saranno disponibili 75 giochi utilizzabili attraverso i gesti delle mani. I Meta VR Glasses saranno inoltre compatibili con i giochi disponibili per i visori Quest grazie al supporto dei controller Touch Plus, mentre sarà possibile sfruttare anche Xbox Cloud Gaming e collegare altri dispositivi da gioco tramite connessione wireless oppure USB-C.

Meta guarda però anche alla produttività, gli occhiali potranno essere collegati a un PC Windows o a un Mac e utilizzati attraverso una tastiera virtuale e un touchpad, oppure con mouse e tastiera fisici. Non mancherà inoltre il supporto agli avatar olografici nelle videochiamate su applicazioni come WhatsApp e Zoom.

Meta AI sarà naturalmente parte integrante dell’esperienza e potrà essere utilizzata attraverso i comandi vocali. Gli utenti potranno inoltre controllare il dispositivo attraverso gli occhi e i gesti delle mani.

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Ray-Ban Meta Audio e nuova generazione di occhiali intelligenti

Accanto ai Meta VR Glasses, Meta ha presentato anche i Ray-Ban Meta Audio, una versione degli occhiali intelligenti priva di fotocamera. Il dispositivo è pensato per chi vuole sfruttare le funzioni audio e l’assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale senza avere una fotocamera integrata nella montatura.

Gli occhiali supportano musica, podcast e chiamate vocali e promettono fino a 12 ore di autonomia con una singola carica, mentre la custodia di ricarica dovrebbe aggiungere fino a 48 ore di utilizzo complessivo. Il peso è di 43 grammi e sono previste diverse possibilità di regolazione per rendere la montatura adatta all’utilizzo durante l’intera giornata.

I Ray-Ban Meta Audio saranno disponibili nei modelli Clubmaster e Burbank, con 23 combinazioni di colori e lenti, oltre al supporto per lenti graduate. I preordini partono oggi e le spedizioni inizieranno il 13 ottobre, con un prezzo di partenza di 349 euro.

Meta ha poi rinnovato anche i suoi occhiali dotati di fotocamera, la terza generazione presenta un design più sottile, un nuovo pulsante per attivare Meta AI e una maggiore autonomia, che passa dalle otto ore del modello precedente a nove ore. Il sistema audio utilizza sei microfoni e, secondo Meta, può eliminare oltre il 90% del rumore di fondo.

La fotocamera da 12 MP permette ora di registrare video in 3K, mentre in futuro gli occhiali potranno registrare video con audio spaziale Dolby Atmos; è presente anche una funzione fotografica dinamica che consente di scattare più immagini e scegliere successivamente quella migliore, oppure lasciare che sia Meta AI a suggerire le opzioni.

La nuova serie dei Ray-Ban Meta Gen 3 parte da 449 euro ed è disponibile in 27 combinazioni di colori e lenti. Tra le nuove possibilità troviamo anche la classica forma Aviator e la montatura Zena, mentre rimane disponibile il modello Watfarer. Meta ha inoltre annunciato diverse edizioni speciali e nuove collaborazioni.

Accanto a questi l’azienda continua ad ampliare la gamma Meta Glasses (la linea di occhiali intelligenti che non porta il marchio Ray-Ban) con due nuovi modelli. Il primo è la montatura Meta Adventurer, disponibile a partire da 249 euro nella variante con montatura nera e lenti grigie e, come da tradizione, completa di custodia; i preordini si aprono già oggi, mentre l’arrivo nei negozi è previsto a partire dal 23 ottobre. Meta ha inoltre presentato i Meta Fury, un’edizione limitata caratterizzata da montatura trasparente e lenti a specchio, per chi preferisce un design meno convenzionale.

Vale infine la pena ricordare che proprio i Meta Glasses saranno i primi a ricevere, negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, la nuova funzione di miglioramento dell’udito, che arriverà solo in un secondo momento sui Ray-Ban Meta e sui Ray-Ban Meta Audio di terza generazione.

Novità per i Ray-Ban Display e una nuova funzione per l’udito

Il Meta Connect 2026 ha portato novità anche per i Ray-Ban Display, che saranno disponibili in un numero maggiore di mercati, nel Bel Paese sono iniziati i preordini con un prezzo di partenza di 899 euro e disponibilità dal 13 ottobre.

Meta sta inoltre ampliando le funzioni degli occhiali, negli Stati Uniti e in Canada arriveranno entro la fine del mese le indicazioni stradali per ciclisti e mezzi pubblici attraverso la navigazione in realtà aumentata; al posto delle indicazioni pedonali passo passo, gli occhiali potranno anche suggerire di svoltare in corrispondenza di uno specifico punto di riferimento.

Sono previste anche nuove funzioni per videochiamate, con il supporto agli ologrammi, oltre alla possibilità di modificare le fotografie direttamente sul display, registrare video con audio Dolby Atmos e visualizzare le notifiche provenienti dallo smartphone.

Tra gli annunci c’è poi una nuova funzione di miglioramento dell’udito. Meta la pensa soprattutto per le persone che normalmente sentono bene ma possono avere difficoltà in ambienti particolarmente rumorosi, quindi non come sostituto di un apparecchio acustico.

La configurazione richiede l’ascolto di alcuni toni in una stanza silenziosa, così che gli occhiali possano regolare automaticamente le impostazioni. La funzione potrà essere attivata anche attraverso il comando vocale Ehi Meta, avvia il miglioramento dell’udito.

La funzione arriverà negli Stati Uniti entro al fine dell’anno sui Meta Glasses e successivamente sui Ray-Ban meta e Ray-Ban Meta Audio, è previsto un periodo di prova di 30 giorni, dopodiché sarà possibile acquistare la funzione con un pagamento una tantum di 149 dollari oppure utilizzarla attraverso l’abbonamento Meta One.

Beat Saber si rinnova e arrivano nuovi contenuti VR

Anche il settore dell’intrattenimento ha avuto un ruolo importante durante il Meta Connect. Beat Saber riceverà infatti il suo aggiornamento più importante di sempre, secondo Meta, con l’introduzione del supporto al tracciamento delle mani; sarà quindi possibile giocare senza utilizzare i controller Touch Plus, anche se questi resteranno supportati.

Una delle novità principali sarà Flux, una modalità per giocatore singolo che introduce nuovi poteri e inizialmente comprenderà 35 brani provenienti dall’universo Beat Saber. L’aggiornamento porterà inoltre una campagna rinnovata con elementi narrativi, nuove missioni, un nuovo menù e un sistema di progressione e ricompense.

Supernatural tornerà invece sul Meta Horizon Store durante l’autunno. il progetto è ora gestito da un team di sviluppo indipendente e manterrà i progressi degli utenti, comprese serie di successi, punti e badge. Sono previsti anche nuovi ambienti HD, allenamenti e contenuti musicali.

Sul fronte dei videogiochi arriveranno inoltre Payday: Aces High su Meta Quest 3 e 3S entro la fine dell’anno, con supporto al cross-play cooperativo con la versione PC VR. Un playtest aperto inizierà il 19 ottobre. Tetris Effect arriverà invece sui Meta VR Glasses con una versione in realtà mista e supporto al tracciamento delle mani, mentre Two Point Hospital sarà disponibile su Meta Quest 3 e 3S.

E c’è anche Ace Attorney. Phoenix Wright Ace Attorney: Dual Destinies, originariamente pubblicato su Nintendo, arriverà infatti su Meta VR Glasses e Meta Quest il prossimo anno. Il gioco supporterà il tracciamento delle mani e i comandi vocali, permettendo di interagire con i testimoni e pronunciare a voce le proprie “obiezioni”.

Film, sport e nuove esperienza immersive

Meta vuole utilizzare i nuovi dispositivi anche per trasformare il modo in cui vengono fruiti film e contenuti sportivi. Gli abbonati Disney+ in alcuni Paesi potranno vedere film come The Avengers e Black Panter in 3D a partire da novembre.

Dalla prossima primavera, sui Meta VR Glasses saranno disponibili anche esperienze VR dedicate a film come Avengers: Infinity War e Star Wars: Una nuova speranza, attraverso la nuova app Disney Immersive Cinema by ILM. L’obiettivo è creare ambientazioni immersive con effetti dinamici, immagini 3D e audio spaziale.

Meta ha inoltre annunciato la docuserie Open Season, in arrivo il 29 settembre su Meta Quest TV, che seguirà le sedute di terapia di Draymond Green durante la stagione NBA 2025-2026.

Entro la fine dell’anno negli Stati Uniti arriveranno inoltre centinaia di film in 2D e 3D acquistabili o noleggiabili, con l’intenzione di estendere successivamente l’offerta ad altri paesi. Tra le applicazioni e le piattaforme citate da Meta troviamo Amazon Prime Video, YouTube, Direct TV, AMC+, Crunchyroll, Plex e Tubi, mentre Peacock, HBO Max e Paramount+ proporranno contenuti in 3D.

Non mancheranno nemmeno le esperienze dedicate allo sport, ESPN proporrà contenuti immersivi con streaming in 8K e visuale a 180 gradi, mentre Meta promette la possibilità di assistere a oltre 100 eventi sportivi dal vivo ogni anno attraverso le partnership con MLB, NBC Sports, TNT Sports e UFC.

Meta Muse Charm è la sorpresa finale

A chiudere il keynote c’è stato infine un dispositivo sul quale Meta no ha ancora fornito molti dettagli, si chiama Muse Charm ed è un piccolo dispositivo hardware progettato per ospitare l’agente personale Muse.

Il dispositivo integra un piccolo display, altoparlanti, microfoni e un sensore per le impronte digitali. Meta lo descrive come una sorta di piccolo dispositivo da portare con sé sul portachiavi, sempre disponibile per integrare con l’utente e dotato delle funzioni di riconoscimento vocale in tempo reale e di un avatar.

Per il momento Meta non ha fornito ulteriori informazioni, ma ha fatto sapere che maggiori dettagli sul Muse Charm arriveranno nel corso dell’anno.

Il Meta Connect 2026, quindi, ha messo sul tavolo una strategia piuttosto ampia: Meta continua a investire sulla realtà virtuale con i nuovi Meta VR Glasses, ma allo stesso tempo amplia la propria famiglia di occhiali intelligenti con i Ray-Ban Meta Audio, la terza generazione dei Ray-Ban Meta e gli aggiornamenti per i Ray-Ban Display. A tutto questo si aggiungono Meta AI, le nuove funzioni per l’udito e una quantità crescente di contenuti dedicati all’intrattenimento immersivo.