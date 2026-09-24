SwitchBot lancia oggi un nuovo robot aspirapolvere dal design compatto e dal prezzo competitivo. Si chiama SwitchBot Robot Vacuum K11+ Pro ed è un modello dalle dimensioni contenute, ma che al contempo promette un’ottima potenza di aspirazione, funzionalità complete e bassa manutenzione: andiamo a scoprirlo insieme.

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SwitchBot Robot Vacuum K11+ Pro è ufficiale, compatto e in offerta lancio

La gamma di robot aspirapolvere SwitchBot si amplia con K11+ Pro, modello dotato di una potenza di aspirazione fino a 12.000 Pa che risulta ideale per appartamenti, case di piccole dimensioni, famiglie con animali domestici e spazi densamente arredati.

Il nuovo robot offre dimensioni ultracompatte e non necessita di una stazione di ricarica ingombrante: ha un diametro di 24,8 cm e un’altezza di 9,2 cm, risultando uno dei più compatti al mondo con stazione di svuotamento automatico. I suoi ingombri ridotti gli consentono di muoversi agevolmente tra le gambe delle sedie, pulire più vicino alle pareti e agli angoli e raggiungere punti sotto letti, divani e armadi che potrebbero essere inaccessibili ai modelli più grandi.

K11+ Pro combina la navigazione LDS LiDAR per la mappatura e la pianificazione dei percorsi con il rilevamento a corto raggio PSD per individuare gambe dei mobili e bordi delle pareti. Può memorizzare fino a cinque mappe e può essere spostato senza difficoltà tra stanze o piani, sfruttando il peso di circa 2,3 kg.

Come anticipato, eroga una potenza di aspirazione massima di 12.000 Pa, pari al doppio del modello K11+: riesce dunque a raccogliere polvere, briciole, peli di animali e detriti sparsi per la casa, anche sui tappeti, pur senza esagerare nelle sue dimensioni. Il condotto dell’aria riprogettato ottimizza il flusso d’aria e riduce i rumori forti e ad alta frequenza. In modalità silenziosa, K11+ Pro funziona a circa 45 dB, risultando ideale per la vita in appartamento, il lavoro da casa, la lettura o le pulizie leggere notturne. I panni monouso consentono inoltre una comoda pulizia a secco quotidiana senza la necessità di lavare un panno riutilizzabile.

Il robot è dotato di una spazzola principale in gomma che aiuta a ridurre l’avvolgimento dei capelli e dei peli intorno al rullo, facilitando la rimozione di quelli accumulati. La spazzola laterale anti-groviglio a doppio braccio aiuta a districare e rimuovere i peli, convogliando al contempo i detriti verso l’ingresso di aspirazione. Insieme al sistema di raccolta automatica della polvere, il design riduce dunque il contatto quotidiano con peli di animali, polvere e detriti. La base con sacchetto da 4 litri garantisce un’autonomia fino a 90 giorni.

K11+ Pro offre il supporto Matter-over-Wi-Fi, connettività Wi-Fi e Bluetooth, e può essere collegato alle principali piattaforme smart home e avviato tramite i comandi vocali (Google Assistant/Gemini, Siri e Alexa). L’app ufficiale SwitchBot permette di personalizzare vari aspetti della pulizia: è possibile selezionare stanze e zone, creare programmi, impostare aree vietate e pareti virtuali, così come gestire tempi di pulizia e raccolta della polvere. Il robot può anche integrarsi con le automazioni SwitchBot.

Prezzo e dove acquistare il nuovo robot

Il nuovo robot aspirapolvere SwitchBot K11+ Pro è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore o su Amazon al prezzo consigliato di 399,99 euro. Presso entrambi i siti potete approfittare di uno speciale sconto di lancio del 40%: sullo shop ufficiale potete digitare il coupon FVFV40, mentre su Amazon potete mettere la spunta al coupon arancione (fino al 5 ottobre 2026), scendendo così a 239,99 euro.