Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per Amazfit Active 3 Premium, uno dei più recenti sportwatch dedicato ai corridori a marchio Amazfit che è stato annunciato a febbraio 2026.

Con il nuovo aggiornamento, lo smartwatch (che da oltre un mese ha ricevuto Zepp OS 6) guadagna due novità (incluso il supporto per più formati e sistemi di coordinate) e tanti miglioramenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Amazfit Active 3 Premium si aggiorna: ecco le novità

Come anticipato in apertura, Amazfit Active 3 Premium torna ad aggiornarsi e lo fa a poche settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 6.3.25.5 del software), utile perché ha introdotto il supporto all’analisi HYROX, la funzione “Impostazioni predefinite per l’atleta”, la possibilità di gestire musica e playlist tramite l’app Musica e il supporto al protocollo FTMS per gli allenamenti di ciclismo indoor, oltre a un terzetto di ottimizzazioni.

Amazfit Active 3 Premium sta ora ricevendo la nuova versione 6.4.16.3 del software, utile perché introduce il supporto a più formati e sistemi di coordinate e aggiunge un interruttore per regolare l’effetto di sfocatura della schermata iniziale. A queste novità si aggiungono tanti miglioramenti e ottimizzazioni.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate di seguito (via u/SHADY_CR7 su Reddit), dell’aggiornamento alla versione 6.4.16.3 che è già in distribuzione su Amazfit Active 3 Premium su scala globale tramite un pacchetto OTA da circa 15 MB.

Benvenuto in Amazfit Active 3 Premium. Questo aggiornamento include: [Novità] Aggiunto il supporto per più formati e sistemi di coordinate (Percorso: Impostazioni > Preferenze > Coordinate). Aggiunto un interruttore per l’effetto sfocatura della schermata iniziale (Percorso: Impostazioni > Schermo > Sfocatura schermata iniziale). [Ottimizzazioni] Migliorata la sensibilità di attivazione del movimento del polso durante gli allenamenti. Ottimizzati i grafici di andatura e frequenza delle bracciate per il nuoto in piscina. Ottimizzati i calcoli dell’avviso di virata per rilevare più virate con maggiore precisione. Aggiunto il supporto per più icone e tipi di waypoint. Aggiunta l’opzione per attivare o disattivare il raggruppamento automatico durante gli allenamenti di allenamento di forza. Ottimizzato il flusso di inserimento RPE post-allenamento.

Come aggiornare Amazfit Active 3 Premium

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato Amazfit Active 3 Premium, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).