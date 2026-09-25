Leapmotor ha scelto il proprio Tech Day per mostrare due innovazioni che vogliono, a detta dell’azienda, ridefinire da capo il modo in cui verranno progettate le auto elettriche del marchio a partire dal 2027, e non stiamo parlando certo di aggiornamenti marginali.

Oggi, con queste due novità presentate al Tech Day, l’azienda punta a consolidare quel trend positivo puntando dritta sulla componente tecnica più profonda dei propri veicoli, quella che i clienti normalmente non vedono ma che finisce per condizionare tutto il resto.

L’evento si è tenuto mercoledì 16 settembre presso lo stabilimento di batterie del marchio a Huzhou, vicino Hangzhou, e secondo Leapmotor rappresenta un salto tecnologico paragonabile al passaggio dai vecchi telefoni cellulari agli smartphone.

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Un abitacolo dove si può stare in piedi

La prima novità si chiama LEAP 5.0 New Mobile Space Architecture e punta a rendere i futuri modelli del marchio tra i più efficienti sul mercato in termini di spazio disponibile, oltre che tra i più intelligenti dal punto di vista elettronico.

Il trucco sta nell’aver unito componenti che finora restavano separati: mettendo insieme in un solo blocco il sistema di climatizzazione e il gruppo propulsore, posizionato nella parte posteriore, l’azienda è riuscita ad aumentare del 19% lo spazio longitudinale dell’abitacolo, tagliando allo stesso tempo del 18% il numero di componenti necessari e del 30% le tubazioni.

Anche gli ammortizzatori hanno subito una revisione, con una disposizione verticale abbinata a una torretta in alluminio più compatta, capace di liberare il 37,5% di spazio in più per le gambe dei passeggeri anteriori.

Il vero salto in avanti, però, riguarda l’altezza interna: un tetto rialzato e un pianale completamente piatto, reso possibile dalla nuova piattaforma skateboard, fanno crescere lo spazio verticale del 63,7%, tanto da permettere di stare completamente in piedi dentro l’abitacolo, che finisce per assomigliare più a un piccolo loft su ruote che a una comune auto.

Il cuore elettrico che elimina un componente vecchio di decenni

La seconda innovazione riguarda invece il cuore elettrico del veicolo. La nuova batteria Cell-to-Chassis 3.0 High-Low Fusion, terza generazione della tecnologia proprietaria che integra le celle direttamente nel telaio senza un pacco separato, offre ora capacità e funzionalità a bassa tensione sette volte superiori rispetto alla versione precedente.

Il risultato pratico è che questo sistema riesce finalmente a sostituire completamente la classica batteria al piombo-acido da 12 V, presente su ogni automobile da oltre sette decenni per alimentare funzioni come motorino di avviamento, tergicristalli, climatizzazione, schermi multimediali, sistemi di sicurezza e persino gli airbag.

Secondo Leapmotor, questa scelta non porta benefici solo dal punto di vista tecnico: adottare su larga scala questa tecnologia potrebbe evitare lo smaltimento di decine di milioni di batterie al piombo-acido ogni anno, con un impatto ambientale tutt’altro che trascurabile.

A guadagnarci sarebbero anche i futuri proprietari delle auto Leapmotor, che non dovrebbero più preoccuparsi della sostituzione periodica della batteria ausiliaria, un intervento di manutenzione che oggi si ripete ogni pochi anni sulla stragrande maggioranza dei veicoli in circolazione, elettrici compresi.

Questa strategia tocca l’intera gamma del marchio

In generale questa novità si inserisce nel contesto più ampio della crescita di Leapmotor negli ultimi mesi visto che il marchio ha già introdotto architetture di ricarica rapida a 800 V sulle varianti a lunga autonomia di B01 e B10, mentre a giugno era arrivato il primo monovolume del marchio, la D99, e più di recente erano stati aperti i preordini per la A05, secondo modello costruito sulla nuova piattaforma A dopo la A10.

Le innovazioni presentate al Tech Day, pensate per debuttare a partire dal 2027, sembrano quindi destinate a diventare il fondamento tecnico su cui costruire la prossima generazione di modelli su tutte queste diverse piattaforme, non un’esclusiva riservata a un singolo veicolo.