Miko Marczyk, pilota di rally polacco, ha guidato un’Audi A6 e-tron Sportback di serie da Ingolstadt fino alla penisola di Hel, sul Mar Baltico, e ritorno, senza mai fermarsi a ricaricare; il risultato è entrato nei Guinness World Records come nuova distanza record percorsa con una singola carica da un’auto elettrica.

Della piattaforma su cui è costruita l’A6 e-tron avevamo già scritto lo scorso agosto, quando la Audi Q6 e-tron 2027 aveva sorpreso superando nei test reali la propria autonomia dichiarata dall’EPA; con l’A6 e-tron, però, il salto tra teoria e pratica arriva a un livello ancora più alto, questa volta con la certificazione ufficiale del Guinness.

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In cosa consiste il record in questione

Marczyk è partito l’11 settembre poco prima delle 2 di notte, attraversando la Polonia seguendo il fiume Vistola fino a raggiungere Hel, cittadina su una sottile penisola che si protende nel Baltico, per poi tornare indietro sullo stesso percorso. Al termine del viaggio, il contachilometri segnava 1.338 km percorsi con una sola ricarica, per un consumo medio di appena 7,09 kWh ogni 100 km. L’intero tentativo è durato 45 ore, con temperature esterne che si sono mantenute in media attorno ai 15°C.

Il precedente primato era stato messo a segno l’anno scorso da Lucid, con una Air Grand Touring capace di percorrere 1.205 km tra Svizzera e Germania; quella vettura resta tuttora l’elettrica con l’autonomia EPA più alta negli Stati Uniti, oltre 805 km dichiarati.

Il merito è soprattutto della forma della carrozzeria

Audi non ha voluto rendere pubblica la velocità media mantenuta durante il tentativo, definendola genericamente “traffico normale” ma è comunque ragionevole pensare che procedere a ritmi contenuti abbia contribuito parecchio al risultato finale, dato che alle velocità tipiche di un’autostrada la stessa A6 e-tron non avrebbe potuto spingersi così lontano. Vale lo stesso discorso per la Lucid citata sopra e per il pickup elettrico Chevrolet Silverado, con cui gli ingegneri General Motors avevano già superato i 1.600 km in condizioni simili.

Secondo Audi, a giocare un ruolo determinante è stata soprattutto l’aerodinamica: il coefficiente di resistenza di 0,21 rende l’A6 e-tron una delle vetture più efficienti in commercio da questo punto di vista, oltre che l’Audi più aerodinamica realizzata finora dalla casa tedesca. L’azienda, peraltro, sostiene che la resistenza dell’aria pesi per circa il 40% sui consumi complessivi della propria elettrica.

Marczyk stesso ha ammesso di essere rimasto colpito dal risultato, nonostante conoscesse bene le doti aerodinamiche della vettura e la sua batteria utilizzabile da 94,9 kWh: “Anche per me, un risultato di 1.338 chilometri è stata una piacevole sorpresa“, ha dichiarato. Va sottolineato che non si trattava di un’auto modificata o depotenziata per l’occasione: la A6 e-tron utilizzata sviluppa infatti 367 CV, pari a 270 kW, e scatta da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, prestazioni identiche a quelle di qualsiasi altro esemplare venduto normalmente in concessionaria.

La stessa piattaforma aveva già stupito sulla Q6

Non è la prima volta che un’auto costruita sulla piattaforma Premium Platform Electric del gruppo Volkswagen sorprende sul fronte dell’autonomia reale: la Q6 e-tron 2027, che condivide la stessa base tecnica insieme alla Porsche Macan elettrica e alla nuova Cayenne Electric, aveva già percorso 337 miglia durante l’EV Range Test di Edmunds, superando di circa il 12% l’autonomia stimata dall’EPA di 301 miglia.

In quel caso il merito era stato attribuito soprattutto alla frenata rigenerativa migliorata e a un consumo energetico inferiore alle stime ufficiali; questa volta, sull’A6 e-tron, a fare la differenza sembra essere stata soprattutto l’aerodinamica, ma il filo conduttore tra i due episodi resta comunque la piattaforma PPE che, come afferma l’azienda, continua a offrire margini di efficienza superiori rispetto a quanto dichiarato sulla carta.