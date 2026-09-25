GeForce RTX 5060 con architettura Blackwell su un notebook gaming da 15,6 pollici? Fino a poco tempo fa sembrava fantascienza, ora è realtà concreta grazie ad Acer Nitro V 15. Il modello ANV15-52-9420 abbina un processore Intel Core 9 270H di nuovissima generazione a una GPU capace di sfruttare DLSS 4 e ray tracing di quarta generazione, il tutto condito da 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB. Il prezzo, in questo momento, tocca il suo minimo storico, sceso sensibilmente rispetto al listino iniziale. Vediamo insieme perché questa configurazione merita attenzione.

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Acer Nitro V 15: potenza Blackwell in formato portatile

Il cuore pulsante di questo notebook è la combinazione tra Intel Core 9 270H, con frequenza base di 2,7 GHz e cache da 24MB, e NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU. Quest’ultima porta in dote 8GB di VRAM GDDR7 su bus a 128 bit e circa 3.328 shader core, numeri che si traducono in fluidità reale nei titoli AAA più recenti.

Tra le tecnologie più interessanti spicca DLSS 4 con Multi Frame Generation, affiancata dai Tensor Core di quinta generazione per il rendering neurale accelerato dall’IA. Non manca NVIDIA Reflex 2, con la funzione Frame Warp che riduce ulteriormente la latenza in base ai movimenti del mouse, un dettaglio che fa la differenza nel gaming competitivo con ray tracing.

Le specifiche complete includono:

Display Full HD IPS da 15,6″ con refresh rate elevato (165Hz/180Hz)

con refresh rate elevato (165Hz/180Hz) 16GB di RAM DDR5 e SSD 1TB

e SSD Sistema di raffreddamento a doppia ventola con software NitroSense

con software NitroSense Connettività Wi-Fi 6 , USB 4 Type-C Thunderbolt, HDMI

, USB 4 Type-C Thunderbolt, HDMI Windows 11 Home preinstallato

Il design in colorazione Obsidian Black, con peso di circa 2,1 kg, privilegia le prestazioni e la dissipazione del calore rispetto alla leggerezza estrema, scelta coerente con un prodotto pensato per sessioni di gioco prolungate senza cali di frequenza.

Prezzo minimo storico per il notebook con RTX 5060

Il prezzo di listino di 1899€ scende ora a 1453,01€ su Amazon, con uno sconto del 23% che porta il risparmio a quasi 446€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa specifica configurazione con Intel Core 9 270H e 16GB DDR5, un dato che rende l’offerta particolarmente interessante per chi cerca un notebook Acer di fascia alta senza svuotare completamente il portafoglio.

La disponibilità è però soggetta a variazioni frequenti, quindi meglio non perdere troppo tempo prima di decidere.

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