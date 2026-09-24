Shokz porta ufficialmente in Italia i nuovi OpenFit Air 2, auricolari true wireless open-ear già anticipati lo scorso agosto e ora disponibili nel nostro Paese grazie alla distribuzione ufficiale di Nital S.p.A. Il nuovo modello punta su un design ultraleggero, una vestibilità pensata per l’utilizzo prolungato e un comparto audio che combina il sistema Bassphere con l’algoritmo OpenBass 2.0.

Pensati per accompagnare le attività quotidiane, dalle passeggiate alle sessioni in palestra fino alle ore di lavoro, gli OpenFit Air 2 cercano di combinare comfort, stabilità e resa sonora coinvolgente, lasciando al tempo stesso l’utente libero di percepire ciò che accade introno a sé.

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Design ultraleggero, autonomia e connessione multipoint per i nuovi Shokz OpenFit Air 2

Con un peso di appena 7,2 grammi per auricolare, OpenFit Air 2 è il modello con archetto più leggero mai sviluppato da Shokz. I materiali morbidi e delicati sulla pelle sono progettati per appoggiarsi sull’orecchio senza esercitare una pressione eccessiva, mentre il formato open-ear evita l’accumulo di calore e l’affaticamento tipici dei modelli in-ear.

L’archetto utilizza una struttura in lega di nichel-titanio da 0,75 mm, progettata per mantenere la propria forma anche durante le sollecitazioni dell’utilizzo quotidiano. Il corpo compatto e il design ergonomico contribuiscono inoltre alla stabilità, adattandosi a un’ampia varietà di conformazioni dell’orecchio.

La tecnologia open-ear permette inoltre di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante durante l’ascolto, mentre DirectPitch indirizza il suono verso l’utente riducendone al minimo la dispersione verso le persone vicine.

Nonostante le dimensioni contenute, gli OpenFit Air 2 utilizzano il sistema a doppio driver Bassphere, con prestazioni equivalenti a quelle di un altoparlante custom da 16 mm; a questo si aggiunge OpenBass 2.0, l’algoritmo sviluppato da Shokz per esaltare profondità e definizione dei bassi.

Gli OpenFit Air 2 sono dotati di nuovi comandi sensibili alla pressione, personalizzabili attraverso la Shokz App per gestire il volume, controllare le tracce, richiamare l’assistente vocale e accedere ad altre funzioni.

L’autonomia arriva fino a 8 ore con una singola ricarica, mentre la custodia permette di raggiungere complessivamente 36 ore di ascolto. Quando è necessario recuperare rapidamente energia, 10 minuti di ricarica garantiscono fino a 3 ore di riproduzione.

Per le chiamate è presente un sistema a doppio microfono abbinato a un algoritmo di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale, progettato per mantenere la voce in primo piano attenuando i rumori di fondo, come il brusio di un bar o il vento all’aperto.

Gli auricolari sono certificati IP55 contro polvere e acqua, quindi possono affrontare il sudore e anche acquazzoni improvvisi. La custodia invece, dispone di una certificazione IP54 ed è stata ridisegnata con un formato più compatto e tascabile rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte della connettività troviamo il multipoint a due dispositivi contemporaneamente, affiancato dal supporto a Fast Pair e Microsoft Swift Pair; questo permette di ottenere un accoppiamento immediato con dispositivi basati su Android, iOS e Windows. Gli auricoplari supportano inoltre il Bluetooth 6.1.

I nuovi Shokz OpenFit Air 2 sono disponibili nelle colorazioni Ice Blue, Black e White e possono essere acquistati al prezzo suggerito di 139 euro.