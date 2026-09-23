Zepp Health ha aggiornato la propria roadmap software, e le novità in arrivo per l’ecosistema Amazfit promettono di cambiare il modo in cui si interagisce con i dati di salute e allenamento. Tre i tasselli, tutti calendarizzati tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027: un assistente AI personalizzato, il supporto a Zepp MCP e un dashboard web per desktop atteso da tempo.

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Assistente AI personalizzato, debutto in beta negli Stati Uniti

Il primo elemento del piano è un assistente AI personalizzato, descritto nella roadmap come capace di offrire valutazioni su misura sugli obiettivi di allenamento quotidiani e sui progressi raggiunti. Non sarà un lancio mondiale simultaneo: la finestra indicata parla di una beta negli Stati Uniti a dicembre 2026.

La scelta di partire da un solo mercato è prassi diffusa nel settore fitness, e anche Zepp Health ha optato per questa strada. Una beta su base regionale permette di testare l’assistente su un gruppo più ristretto e controllato, raccogliere feedback concreti e intervenire sugli eventuali difetti prima di decidere su un rollout più ampio. Dicembre è anche il mese riservato a Zepp MCP, il che suggerisce che le due funzionalità siano pensate per arrivare insieme.

Se l’assistente AI è la parte più visibile, Zepp MCP è probabilmente la mossa più interessante del pacchetto. MCP sta per Model Context Protocol, un sistema che consente agli strumenti di intelligenza artificiale di collegarsi a fonti di dati esterne. Nella pratica quotidiana significa poter chiedere a ChatGPT come sia andato il sonno di questa settimana rispetto alla precedente, o se la frequenza cardiaca a riposo mostri una tendenza al rialzo, ricevendo una risposta pescata direttamente dai dati Zepp legati alla smart health.

Chi si sta preparando a una gara potrebbe chiedere a un assistente di riassumere le corse lunghe dell’ultimo mese, senza aprire manualmente una singola schermata dell’app. Zepp OS 6 aveva già ridisegnato le fondamenta della piattaforma software, e Zepp MCP sembra costruirsi sopra quella stessa base: un ponte che apre l’ecosistema Amazfit verso i client AI esterni più diffusi, invece di tenere l’utente chiuso nell’app proprietaria.

Web dashboard, l’attesa che dura da anni

Il terzo punto è il più lineare dei tre. Un dashboard web è previsto per gennaio 2027 e risponde a una richiesta che molti utenti di lungo corso avanzano da tempo, in particolare chi preferisce consultare i dati di allenamento su uno schermo grande invece che sul display dello smartphone. Per chi analizza in profondità mappe di allenamento, grafici della frequenza cardiaca e tendenze di lungo periodo, un portale desktop cambia l’esperienza.

I tre elementi si incastrano tra loro: l’assistente interpreta i dati, MCP potenzialmente apre Zepp Health verso client AI esterni, il dashboard web offre uno spazio in più per esplorare le informazioni in autonomia. La direzione sembra quella di costruire uno strato software più aperto e più capace attorno agli orologi del gruppo, anche se le date indicate in una roadmap non vanno mai considerate garanzie assolute, perché i piani di rilascio possono slittare prima dell’uscita ufficiale. Se Zepp Health manterrà anche solo in parte fede al calendario attuale, la fine del 2026 e l’inizio del 2027 porteranno con sé uno dei cambiamenti più significativi visti finora nell’ecosistema software Amazfit.