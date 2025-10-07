Shokz rinnova la sua linea di auricolari con il lancio dei nuovi OpenFit 2 Plus, evoluzione diretta dei già apprezzati OpenFit 2 presentati a inizio anno.

Il nuovo modello mantiene il design open-ear, che lascia l’orecchio libero per ascoltare i suoni ambientali, ma introduce miglioramenti audio e funzionalità premium, tra cui Dolby Audio, la tecnologia proprietaria DirectPitch 2.0 e la ricarica wireless per la custodia.

Shokz OpenFit 2 Plus puntano a offrire il giusto equilibrio tra prestazioni e qualità sonora

Gli Shokz OpenFit 2 Plus si presentano con un design a due tonalità e linee più eleganti rispetto alla versione precedente. Ogni auricolare pesa appena 9,4 grammi, mentre il peso complessivo con la custodia arriva a 74,8 grammi.

Presente inoltre la certificazione IP55 che, stando all’azienda, garantisce resistenza a polvere, sudore e schizzi d’acqua.

Sul fronte dell’ergonomia, Shokz ha mantenuto l’impostazione “a orecchio aperto” tipica del marchio, che consente di restare consapevoli dell’ambiente circostante.

A livello di controlli, oltre ai comandi touch reattivi, troviamo anche un tasto fisico personalizzabile, una scelta rara ma apprezzata per la sua affidabilità durante l’attività fisica.

Dolby Audio e DirectPitch 2.0

La novità principale degli OpenFit 2 Plus è l’integrazione di Dolby Audio, che amplia la scena sonora e restituisce un suono più profondo e realistico, avvicinando l’esperienza d’ascolto a quella di cuffie di fascia superiore.

A completare il lavoro sul suono c’è la tecnologia DirectPitch 2.0, evoluzione del sistema proprietario di Shokz per la trasmissione diretta delle onde sonore verso il condotto uditivo, riducendo le dispersioni e migliorando la chiarezza.

Il risultato è un audio più definito, con minore perdita di volume all’aperto e un minor leakage percepibile da chi ci sta accanto.

La personalizzazione è garantita da un equalizzatore con quattro profili preimpostati, mentre il sistema DualBoost separa i driver per le frequenze alte e basse, offrendo un mix più equilibrato e preciso.

Chiamate con AI e cancellazione del rumore

Ogni auricolare integra due microfoni con tecnologia di beamforming e riduzione del rumore tramite AI, che analizzano la voce in tempo reale e isolano i rumori di fondo.

Questo rende gli OpenFit 2 Plus adatti non solo per lo sport, ma anche per videochiamate o riunioni all’aperto, dove il vento o i suoni ambientali possono interferire.

Autonomia fino a 48 ore e ricarica wireless

Parlando di autonomia, Shokz dichiara fino a 11 ore di riproduzione continua con una singola carica e 48 ore complessive utilizzando la custodia.

La novità più comoda è però la ricarica wireless, che si aggiunge alla classica USB-C. Una ricarica rapida di 10 minuti assicura circa 2 ore di ascolto, utile per chi si allena quotidianamente e ha bisogno di auricolari sempre pronti.

Shokz e la partnership con HYROX

In concomitanza con il lancio, Shokz ha annunciato una partnership con HYROX North America, diventando Official Headphone Partner per la stagione 2025-2026. L’accordo coprirà 14 gare tra Stati Uniti e Canada, tra cui Miami, New York, Las Vegas e Vancouver, e coinvolgerà oltre 150.000 partecipanti.

Per celebrare l’occasione, Shokz ha lanciato una HYROX Co-branded Edition degli OpenFit 2 Plus, con colorazione oro e nera e un packaging dedicato agli appassionati di fitness e competizioni.

Prezzo e disponibilità

Gli Shokz OpenFit 2 Plus sono già disponibili sul sito ufficiale Shokz e su Amazon al prezzo di 199,00 euro nella variante con ricarica wireless, con in omaggio una gym bag fino a esaurimento scorte, sul sito dell’azienda.

Gli auricolari sono disponibili in tre versioni: Black, Gray e la HYROX Edition (non disponibile su Amazon), con una livrea oro e nero dedicata alla nuova collaborazione sportiva del brand.

Shokz OpenFit 2 Plus su Amazon

Gli Shokz OpenFit 2 Plus rappresentano un aggiornamento significativo per chi cerca auricolari open-ear premium grazie a Dolby Audio, DirectPitch 2.0 e alla nuova ricarica wireless. Un prodotto che consolida la posizione di Shokz tra i marchi di riferimento per chi vuole allenarsi senza rinunciare alla qualità audio.