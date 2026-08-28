Shokz rinnova la propria gamma di prodotti audio open-ear con due nuovi modelli pensati per accompagnare gli utenti durante lo sport, gli spostamenti e le attività quotidiane. Si tratta di OpenRun Air 2 e OpenFit Air 2, due prodotti che condividono la filosofia open-ear dell’azienda, ma utilizzano tecnologie differenti per lasciare libero il canale uditivo e permettere di ascoltare musica e chiamate senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante. I nuovi auricolari puntano soprattutto su peso, comfort, stabilità e autonomia, con alcune migliorie rispetto alle generazioni precedenti.

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Shokz OpenRun Air 2: conduzione ossea più leggera

Le Shokz OpenRun Air 2 sono pensate principalmente per corridori, ciclisti, escursionisti e per chi pratica attività all’aperto. Pesano appena 26,4 grammi e sono oltre il 9% più piccole rispetto alle precedenti OpenRun, con una struttura progettata per rimanere stabile anche durante i movimenti più intensi.

I ganci auricolari sono stati riprogettati per seguire meglio la forma dell’orecchio e distribuire la pressione in maniera più uniforme, mentre il baricentro spostato in avanti dovrebbe ridurre le oscillazioni durante l’attività fisica. La struttura utilizza una lega a memoria di forma e mantiene il caratteristico design open-ear, permettendo di percepire traffico e altri rumori ambientali.

Per l’audio troviamo la tecnologia PremiumPitch 3.0, abbinata a un driver a conduzione ossea migliorato con struttura interamente in metallo, doppia bobina e doppia ancia. Shokz promette bassi più ricchi, voci più dettagliate e un’esperienza più equilibrata rispetto alle OpenRun; l’app permette inoltre di scegliere tra quattro modalità EQ preimpostate e due profili personalizzati.

L’autonomia arriva a 10 ore, il 25% in più rispetto al precedente modello, mentre cinque minuti di ricarica garantiscono fino a due ore di riproduzione. Sono presenti certificazioni IP67, porta USB-C, pulsanti fisici e un microfono con riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale per migliorare le chiamate anche in presenza di vento.

Le OpenRun Air 2 saranno disponibile nei colori nero e blu ghiaccio, nelle versioni Standard e Mini.

OpenFit Air 2: true wireless open-ear ancora più leggeri

Gli OpenFit Air 2 si rivolgono invece a chi desidera auricolari true wireless senza la pressione e la sensazione di isolamento tipiche dei modelli in-ear.

Con un peso di appena 7,2 grammi per auricolare, sono gli OpenFit più leggeri mai realizzati da Shokz. Anche la custodia è stata ridisegnata ed è ora più piccola del 10,5%, mentre il peso complessivo di auricolari e custodia è diminuito del 17,6% rispetto alla generazione precedente.

La struttura utilizza una lega Ni-Ti da 0,75 mm e un gancio auricolare riprogettato per garantire stabilità durante allenamenti, passeggiate e spostamenti. Il design open-ear riduce inoltre la pressione sul condotto uditivo e favorisce una maggiore ventilazione durante l’utilizzo prolungato.

Sul fronte audio troviamo il driver Bassphere e l’algoritmo OpenBass 2.0, pensati per migliorare la resa delle basse frequenze. L’altoparlante inclinato di 30 gradi dirige il suono verso l’orecchio, mentre la tecnologia DirectPitch riduce la dispersione dell’audio. Anche qui l’app Shoks mette a disposizione quattro preset EQ e due profili personalizzati.

Gli OpenFit Air 2 offrono fino a 8 ore di autonomia con una singola carica e arrivano a 36 ore utilizzando la custodia. Dieci minuti di ricarica garantiscono fino a tre ore di riproduzione.

Non mancano certificazione IP55, Bluetooth 6.1, Multipoint Pairing, Google Fast Pair, Swift Pair e la funzione per ritrovare gli auricolari tramite l’app Shokz. Per le chiamate è presente un sistema a doppio microfono con riduzione del rumore tramite IA. Gli OpenFit Air 2 saranno disponibili in nero, bianco e blu ghiaccio.

Prezzi e disponibilità

Shokz ha avviato la disponibilità di OpenRun Air 2 e OpenFit Air 2 attraverso il sito ufficiale, il prezzo annunciato è di 129,95 dollari per entrambi i modelli; al momento non è stato comunicato un prezzo ufficiale per il mercato italiano.

Con questi due prodotti Shokz amplia quindi la propria proposta open-ear seguendo due strade differenti: le OpenRun Air 2 puntano soprattutto su sport e attività all’aperto grazie alla conduzione ossea, mentre le OpenFit Air 2 propongono un’esperienza true wireless senza chiudere il canale uditivo.