Shokz, marchio ormai sinonimo di cuffie a conduzione ossea, ha presentato la nuova generazione delle sue cuffie sportive impermeabili: le OpenSwim Pro. Questo modello rappresenta una svolta significativa rispetto alla già apprezzata versione precedente, introducendo miglioramenti non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche per quanto riguarda l’esperienza d’uso quotidiana di chi le indossa.

Negli ultimi anni abbiamo visto l’azienda puntare sempre più sulle soluzioni open-ear, ovvero cuffie che non isolano completamente l’utente dall’ambiente esterno, favorendo così sicurezza e comfort, soprattutto in contesti sportivi. Le nuove OpenSwim Pro si inseriscono perfettamente in questa filosofia, ma con funzioni avanzate che le rendono particolarmente attraenti per chi pratica nuoto, corsa, ciclismo o allenamenti misti.

Dalla piscina al mare: più libertà che mai

Una delle principali novità di queste cuffie è la ricarica wireless, una scelta non solo pratica, ma anche in linea con gli ultimi standard europei che puntano all’unificazione dei sistemi di ricarica. Questo significa addio ai cavi e maggiore facilità di utilizzo, soprattutto per chi vuole cuffie sempre pronte senza doversi preoccupare di connettori proprietari. In un mercato sempre più competitivo, questa attenzione all’ecosostenibilità e alla praticità quotidiana distingue Shokz da molti concorrenti diretti.

Il precedente modello era utilizzabile solamente in piscina, ma le nuove OpenSwim Pro compiono un salto importante: ora si possono usare anche in mare aperto. Grazie alla certificazione di impermeabilità IP68, resistono all’acqua fino a due metri di profondità per un massimo di due ore, mantenendo prestazioni audio di qualità. Si tratta di un aspetto rivoluzionario soprattutto per chi pratica triathlon o semplicemente alterna vasca e acque libere: la versatilità diventa un punto di forza determinante.

Un altro passo in avanti è rappresentato dal nuovo firmware, che introduce la possibilità di caricare musica direttamente all’interno delle cuffie in modalità MP3. In questo modo, anche senza smartphone a portata di mano, è possibile ascoltare le proprie playlist preferite.

La memoria interna da 32 GB garantisce ampio spazio per archiviare centinaia di brani, suddivisibili in playlist diverse a seconda delle attività sportive. Con i controlli fisici integrati ci si può spostare facilmente da una playlist all’altra, organizzando la musica in base al tipo di allenamento, che si tratti di una corsa intensa o di una nuotata rilassante.

Inoltre, le OpenSwim Pro sono le prime cuffie sportive Shokz a combinare Bluetooth e lettura MP3 diretta, offrendo così una doppia modalità d’uso che si adatta a qualsiasi circostanza. Durante l’allenamento in palestra si può sfruttare lo streaming via Bluetooth 5.4, mentre in acqua si passa alla riproduzione diretta dalla memoria interna, eliminando ogni limite.

Personalizzazione tramite app Shokz e autonomia perfetta per gli sportivi

Un ruolo fondamentale lo gioca l’app ufficiale Shokz, che semplifica la gestione delle cuffie. Da qui è possibile:

passare da Bluetooth a MP3 in un istante,

gestire playlist e libreria musicale,

sfruttare il multipoint pairing per collegarle a più dispositivi,

per collegarle a più dispositivi, regolare le impostazioni EQ in base alle proprie preferenze.

Le OpenSwim Pro non deludono neanche sotto il profilo dell’autonomia: la batteria assicura fino a 9 ore di riproduzione continua. Un dato che garantisce copertura anche per sessioni sportive molto lunghe o per chi desidera usare le cuffie nell’arco di tutta la giornata. Si tratta di un equilibrio ideale tra leggerezza, durata e potenza, considerando che si tratta di un prodotto waterproof e dotato di due modalità di riproduzione distinte.

Prezzo e disponibilità

Le nuove Shokz OpenSwim Pro sono già disponibili in Italia al prezzo di listino di 199 euro. Un posizionamento in linea con le altre soluzioni di fascia premium del brand, che però trova giustificazione nelle nuove funzionalità introdotte e nella maggiore versatilità.