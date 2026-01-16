Il mercato delle cuffie open-ear ha un nuovo contendente: si tratta delle Shokz OpenFit Pro, nuove cuffie true wireless definite come le più rivoluzionarie del marchio. Mostrate al CES 2026, sono le prime del brand a combinare la tecnologia del driver a doppia membrana sincronizzata con la riduzione del rumore.

Shokz OpenFit Pro al debutto: ecco le nuove cuffie wireless con riduzione del rumore

Le Shokz OpenFit Pro sfruttano la tecnologia esclusiva SuperBoost per offrire un suono potente, nitido e privo di distorsioni. Integrano un driver a doppia membrana sincronizzata, pensato per muovere i diaframmi in perfetta sintonia, con la promessa di restituire tutte le sfumature musicali attraverso alti cristallini e bassi profondi e definiti.

Le nuove cuffie open-ear offrono una struttura innovativa, con un cappuccio in alluminio aerospaziale e un diaframma in silicone premium, che garantiscono secondo il produttore stabilità nelle vibrazioni e un audio ricco e preciso.

Le OpenFit Pro sono ottimizzate per il Dolby Atmos con head tracking, per una maggiore immersività in musica, film e contenuti multimediali. In più, l’audio può essere personalizzato a piacimento attraverso i cinque profili EQ preimpostati o la creazione di due su misura: il tutto attraverso l’applicazione Shokz, disponibile gratuitamente su Google Play Store (per Android) e su App Store (per iOS).

Le cuffie open-ear devono da sempre affrontare un complesso problema: i rumori esterni. Con le OpenFit Pro, Shokz ha pensato di introdurre per la prima volta una tecnologia di riduzione del rumore che integra al suo design open-ear, per una maggiore libertà di ascolto rispetto ai modelli precedenti.

Il nuovo sistema a triplo microfono viene supportato dall’algoritmo ear-adaptive ed è in grado di analizzare i suoni provenienti dall’esterno e dall’interno delle orecchie, regolando in tempo reale il livello di attenuazione. Viene data la possibilità di passare tra diverse modalità adatte sia agli ambienti dove serve concentrazione, come ufficio e palestra, sia a quelli all’aperto, dove può servire mantenere consapevolezza dell’ambiente (come per strada). Con l’app dedicata si può anche regolare manualmente il livello di riduzione del rumore, così da adattarlo alle proprie esigenze del momento.

Come se la cavano lato autonomia? Shokz promette fino a 12 ore di ascolto con una sola carica e fino a 50 ore complessive sfruttando la batteria extra della custodia. Grazie alla ricarica rapida, in 10 minuti è possibile ottenere fino a 4 ore di utilizzo, e non manca la compatibilità con la ricarica wireless.

A livello di design, le OpenFit Pro sono progettate con un blocco unico, con microfono a profilo rialzato e Noise Reduction Ring, pensato per migliorare la qualità delle chiamate. Troviamo poi una finitura in silicone ultra-morbido abbinata a sottili archetti in lega di nichel-titanio, che garantisce flessibilità e una sensazione delicata sulla pelle. Chi ha orecchie piccole ha a disposizione accessori dedicati, che assicurano stabilità.

Le cuffie offrono connettività Bluetooth 6.1 e dispongono della certificazione IP55 contro polvere e spruzzi d’acqua.

Prezzo e uscita di Shokz OpenFit Pro

Le Shokz OpenFit Pro saranno disponibili all’acquisto in Italia entro la fine del mese di maggio 2026 al prezzo consigliato di 249 euro. Arriveranno nelle colorazioni Nero e Bianco sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori autorizzati di elettronica di consumo.