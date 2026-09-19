Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati: protagonisti di oggi sono tutti i membri della gamma Garmin Fenix 8.

Per questi dispositivi di fascia alta destinati alle attività ricreative outdoor, non più di ultima generazione visto il lancio di Fenix 9 e Fenix 9 Pro avvenuto a fine agosto, stanno ricevendo una nuova beta molto interessante che sostanzialmente sembra corrispondere alla prova generale prima del rilascio del nuovo major update ed è accompagnata da un changelog decisamente corposo. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nuova (e interessante) beta per tutti i Garmin Fenix 8 e i modelli simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i modelli di punta della gamma “outdoor recreation” lanciata a partire dal 2024, ovvero quella precedente alla nuova gamma Fenix 9

Su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix E, Enduro 3, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED è stata rilasciata la nuova versione 23.34 beta del software che sostituisce la precedente versione 23.32 beta del software.

Il changelog ufficiale che accompagna la nuova beta è lunghissimo rispetto al solito changelog stringato (con soli fix) a cui ci aveva abituato ultimamente l’azienda elvetico-statunitense e c’è un motivo. Ricordiamo che i modelli “Pro” della gamma non hanno ricevuto il nuovo major update (versione 23.31) la scorsa settimana ma erano rimasti fermi sulla beta precedente.

Considerando la lunghezza del changelog, questa versione in anteprima sembra la prova generale in vista del rilascio del major update vero e proprio per l’intera gamma. Con la versione 23 del software, Garmin Fenix 8 e tutti i modelli simili possono vantare innanzitutto ben sei novità, tra cui l’aggiunta del supporto alle interazioni senza mani tramite comando vocale “Ok Garmin”. C’è poi spazio per la risoluzione di un’infinità di problematiche.

Changelog – versione 23.34 beta (dalla 22.44 stabile) Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.

Aggiunge contesto al controllo del volume.

Aggiunge la condivisione delle impostazioni del computer subacqueo nell’app Garmin Share.

Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.

Abilita la funzione di comando vocale con la parola di attivazione “OK Garmin”.

Risolve un problema che poteva causare un aumento del volume della musica dopo il suono di una sveglia.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di forza.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione del software e dell’host per i comandi audio.

Risolve un problema che poteva causare cali di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.

Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potevano non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano Garmin Coach.

Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.

Risolve un problema con la selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o del piano Garmin Coach.

Risolve altri problemi minori.

Risolve un potenziale problema con la riproduzione di musica Spotify dopo aver saltato i brani tramite cuffie Bluetooth abbinate.

Risolve un potenziale problema di spegnimento durante il cambio di playlist in Spotify.

Risolve un potenziale problema di spegnimento durante l’utilizzo simultaneo dell’attività HIIT.

Risolve il problema per cui la scorciatoia per il giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.

Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.

Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo durante un’attività.

Riduce i falsi sblocchi quando si utilizza la funzione di blocco touch.

Supporta i dati di portata e dei sensori Xero nell’app Applied Ballistics.

Aggiorna le traduzioni.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare i Garmin Fenix 8 e tutti gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.