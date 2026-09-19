Un monitor ultrawide curvo da 34 pollici a 178€ cambia le carte in tavola per chi gioca al PC senza voler svuotare il portafoglio. XIAOMI 2K Curved Gaming Monitor G34i torna protagonista con un prezzo che, rispetto all’andamento recente sul mercato italiano, si mostra particolarmente interessante. Pannello VA WQHD, curvatura 1500R e frequenza fino a 180Hz sono ingredienti che normalmente si trovano su prodotti ben più costosi. Vediamo cosa offre questo monitor e perché il momento per acquistarlo sembra quello giusto.

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XIAOMI G34i, un ultrawide che punta su curvatura e frequenza

XIAOMI 2K Curved Gaming Monitor G34i si presenta con un display VA da 34 pollici in formato 21:9, risoluzione WQHD 3440×1440 e una curvatura di 1500R che aumenta la sensazione di immersione durante le sessioni di gioco. Il campo visivo risulta più ampio del 30% rispetto ai classici monitor 16:9, un vantaggio concreto sia negli sparatutto in prima persona che nei titoli strategici in tempo reale.

Sul fronte prestazioni, il pannello raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 180Hz con tempo di risposta di 1ms, valori che riducono screen tearing e persistenza dell’immagine. È presente anche il supporto FreeSync Premium per una sincronizzazione adattiva più fluida con la scheda video.

La resa cromatica non passa inosservata: la copertura è del 100% sRGB e 95% DCI-P3, con supporto a 167 milioni di colori nativi a 8-bit. Tra le funzionalità aggiuntive troviamo l’illuminazione ambientale RGB integrata, un tocco estetico apprezzato da chi cerca un setup più scenografico, e la modalità Low Blue Light per ridurre la fatica visiva nelle sessioni prolungate.

Tra le specifiche tecniche più rilevanti:

Display VA 34″ WQHD 3440×1440, formato 21:9

Curvatura 1500R

Frequenza di aggiornamento fino a 180Hz, risposta 1ms

Copertura colore 100% sRGB, 95% DCI-P3

Supporto FreeSync Premium

Connettività HDMI e DisplayPort

Compatibilità VESA per supporti a parete/braccio

Va segnalato che, come tipico dei pannelli VA in questa fascia di prezzo, gli angoli di visione risultano leggermente più limitati rispetto a soluzioni IPS, un compromesso comunque accettabile considerando il posizionamento budget del prodotto nel segmento ultrawide.

Sconto del 46%, ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di XIAOMI 2K Curved Gaming Monitor G34i si attesta a 329€, ma grazie all’offerta attuale su Amazon è possibile acquistarlo a 178€, con uno sconto del 46% e un risparmio di 151€. Rispetto ai prezzi rilevati nelle ultime settimane, che oscillavano generalmente tra i 239€ e i 277€, la cifra attuale rappresenta un’occasione da valutare con attenzione per chi aveva questo monitor tra i desideri.

La disponibilità risulta buona, con il prodotto venduto su Amazon.it sia direttamente che tramite marketplace, forte di centinaia di recensioni positive e di un brand che, secondo i dati Amazon, mantiene una reputazione solida tra gli acquirenti italiani. Chi è alla ricerca di ulteriori sconti su monitor e componenti per PC può trovare spunti interessanti anche tra le altre proposte disponibili in questi giorni.

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