Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA potrebbe avere davanti a sé una vita operativa molto più lunga rispetto a quella prevista inizialmente. Il nuovo osservatorio, lanciato il 30 agosto 2026 a bordo di un Falcon Heavy di SpaceX, ha infatti consumato molto meno propellente del previsto durante la prima correzione di traiettoria, permettendo di conservare una quantità di carburante che potrebbe essere utilizzata per prolungare le attività scientifiche.

La missione era stata progettata considerando una durata complessiva di circa 10 anni, ottenuta sommando cinque anni di missione primaria e altri cinque di possibile estensione; le stime aggiornate della NASA indicano però che Roman potrebbe disporre di propellente sufficiente per almeno 22 anni di potenziali operazioni scientifiche.

Ovviamente, questo non significa che il telescopio funzionerà necessariamente per 22 anni, il propellente è soltanto una delle risorse che determinano la durata di una missione spaziale e guasti o problemi agli strumenti potrebbero comunque porre fine alle operazioni prima di quella soglia.

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La prima correzione di traiettoria ha consumato appena 18 kg di propellente

Il risultato più importante è arrivato con la prima correzione di traiettoria, effettuata il 31 agosto, appena un giorno dopo il lancio. La manovra era necessaria per correggere la rotta del telescopio mentre si dirige verso il punto di Lagrange L2, situato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.

Grazie alla precisione del lancio effettuato da SpaceX e alla pianificazione della traiettoria, Roman si è trovato molto vicino alla rotta desiderata; la manovra ha infatti raggiunto una precisione superiore al 99% e ha richiesto soltanto circa 18 chilogrammi di propellente, contro i circa 200 kg che erano stati inizialmente messi a budget.

Si tratta quindi di meno del 10% di quantità prevista, secondo le stime della NASA il propellente risparmiato con questa singola operazione potrebbe tradursi in circa quattro anni aggiuntivi di attività.

Jamie Dunn, direttrice presso il Goddard Space Flight Center della NASA, ha attribuito il risultato alla pianificazione della dinamica orbitale, all’esecuzione delle operazioni e alla precisione del lancio di SpaceX, sottolineando come Roman disponga ora di carburante sufficiente per almeno 22 anni di potenziali attività scientifiche.

Roman era più leggero del previsto e ha potuto imbarcare più carburante

Il risparmio ottenuto durante la prima correzione non è però l’unico elemento che ha portato alla nuova stima, un contributo importante è arrivato anche dalla massa effettiva del telescopio.

Durante la progettazione della missione, la NASA aveva previsto il consumo di propellente utilizzando una massa massima di circa 9.800 chilogrammi, ma al momento del lancio Roman pesava circa 8.056 chilogrammi.

Una differenza considerevole che ha prodotto un doppio vantaggio, da una parte un veicolo più leggero richiede meno propellente per effettuare le correzioni di traiettoria, dall’altra il peso inferiore ha permesso al team di riempire completamente i serbatoi, caricando quindi più propellente rispetto a quanto sarebbe stato necessario per rispettare il requisito originale dei 10 anni.

Secondo Alison Rao, responsabile del team di propulsione di Roman presso il Goddard Space Flight Center, il budget del propellente viene normalmente calcolato utilizzando una massa massima prestabilita proprio per evitare di trovarsi con una quantità insufficiente. Poiché la massa finale del telescopio è risultata inferiore a quella prevista, è stato invece possibile sfruttare la capacità massima dei serbatoi.

A questi circa otto anni aggiuntivi già stimati dalla NASA (quattro derivanti dalla prima correzione e altri quattro dal carburante aggiunto prima del lancio) potrebbero inoltre sommarsi ulteriori risparmi.

Altre operazioni potrebbero aggiungere ancora anni di attività

La NASA prevede infatti una seconda correzione di traiettoria nella seconda metà di settembre, anche questa dovrebbe consumare meno propellente rispetto alle stime iniziali, proprio grazie alla precisione raggiunta nella prima manovra.

Successivamente Roman dovrà effettuare l’inserimento nella propria orbita attorno a L2, previsto circa 100 giorni dopo il lancio, quindi all’inizio di dicembre. Anche per questa fase le proiezioni attuali indicano un consumo inferiore a quello inizialmente previsto.

Nel complesso, sommando il propellente previsto per i 10 anni originali, quello aggiuntivo caricato prima del lancio e i risparmi ottenuti o attesi durante le prime manovre, la NASA arriva alla stima di almeno 22 anni di propellente disponibile.

Una volta raggiunta l’orbita operativa attorno a L2, Roman dovrà utilizzare periodicamente i propri propulsori per mantenerla, con manovre previste indicativamente ogni 28 giorni; il propellente rappresenterà quindi una delle principali risorse da gestire nel corso della missione.

Il Nancy Grace Roman Space Telescope è stato progettato per studiare alcuni dei grandi interrogativi dell’Universo, dall’espansione cosmica alla materia e all’energia oscura, oltre a dedicarsi alla ricerca di esopianeti. Avere a disposizione una quantità di propellente potenzialmente sufficiente per oltre due decenni potrebbe quindi permettere di estendere enormemente il periodo nel quale il telescopio potrà raccogliere dati, sempre che strumenti e sistemi di bordo continuino a funzionare correttamente.